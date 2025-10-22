Delitto Garlasco, irrompono le Iene con la verità del giudice su Stasi. Social scioccati: “Puntata da Pulitzer”
La nuova stagione dello spin-off dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti è ripartita dal racconto del caso dell’omicidio di Chiara Poggi: cos’è successo
Le Iene raccontano Garlasco. Ieri martedì 21 ottobre 2025, infatti, è iniziata la nuova stagione de Le Iene presentano: Inside. La settima edizione dello spin-off dello storico show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti è ripartita proprio dal racconto del caso dell’omicidio di Chiara Poggi e la prima puntata è stata un successo, anche e soprattutto sui social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Delitto di Garlasco: la caccia alla ‘nuova verità’ e il debutto de Le Iene presentano: Inside
La prima serata di ieri martedì 21 ottobre 2025 ha segnato il via della nuova edizione de Le Iene presentano: Inside. Lo spin-off de Le Iene – come detto – è ripartito dal delitto di Garlasco con una prima puntata speciale intitolata ‘Delitto di Garlasco: una nuova verità è vicina?’ firmata da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese e dedicata al racconto dell’intero caso, indubbiamente uno dei più discussi della storia della cronaca nera italiana. Dal tragico 13 agosto del 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa nella villetta di via Pascoli, fino agli ultimi sviluppi delle indagini, lo show di Italia 1 ha ripercorso tutta la storia del caso Garlasco anche attraverso una lunga intervista a uno dei protagonisti della vicenda: Stefano Vitelli, il magistrato che nel 2008 assolse Stasi in primo grado.
La reazione del web: "Capolavoro"
Sui social – come anticipato – la puntata di ieri de Le Iene presentano: Inside è stata commentatissima e apprezzatissima. "Questa puntata de Le Iene è da Pulitzer", "Le Iene avete fatto un capolavoro", "Complimenti ad Alessandro de Giuseppe a nome mio e di tanti cittadini onesti che vorrebbero credere nella giustizia" si legge sul web. In tanti hanno parlato anche della condanna di Alberto Stasi e delle indagini su Andrea Sempio: "L’alibi di Stasi è vero e accertato. Perché è stato condannato?", "Le Iene stasera hanno scagionato Sempio. Puntata da salvare", "Tutte le strade portano all innocenza di Stasi", "Grazie a Le Iene che sta ripercorrendo tutto l’accaduto. Cioe’… Sta smontando la condanna a Stasi pezzo per pezzo con fatti reali e cose provate. Ma come si fa a fare una sentenza di condanna cosi", "Praticamente viene confermato per l ennesima volta che sta marcendo in carcere il primo ‘broccolo’ che gli è passato vicino". Tanti applausi anche a Stefano Vitelli, che assolse Stasi in primo grado: "Un giudice che ha agito secondo scienza e coscienza… complimenti Stefano Vitelli", "Il Giudice Vitelli è un Grande! Acuto e con una capacità di analisi geniale". Non sono mancate, però, ovviamente le critiche, rivolte anche alla scarsità di nuovi aggiornamenti. Più che di ‘nuova verità’ (come da titolo), si è trattato soprattutto di un racconto: "Potevate chiamarlo Le Iene Inside – Il recap dell’inchiesta. Sarebbe stato più onesto", "Ottimo servizio delle iene con tutte le novità del 2016", "Puntata bignami de Le Iene", "Scusateate ma che avete detto di nuovo… tanto hype per nulla".
