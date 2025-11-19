Garlasco, lo scoop delle Iene salta ancora: “Roba grossa”, chi ha chiesto di sospenderlo
Nella puntata in onda ieri, 18 novembre, non c’è traccia dello scoop annunciato due settimane fa. L’autore del servizio fa chiarezza: "Ci è stato chiesto"
Anche la puntata de Le Iene andata in onda su Italia 1 ieri sera, 18 novembre, si è chiusa senza quello che ormai è diventato il "servizio fantasma" più atteso della stagione: l’inchiesta-bomba con una nuova testimonianza sul delitto di Garlasco, annunciata due settimane fa e poi misteriosamente sparita dal palinsesto. I fan del programma, già rimasti spiazzati l’11 novembre dalla mancata messa in onda senza alcuna spiegazione, speravano che ieri fosse finalmente arrivato il momento. E invece, nulla di fatto.
Il caso Poggi è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione mediatica negli ultimi giorni, complici le novità giudiziarie che ruotano attorno alla figura dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti e l’interrogatorio fiume dell’ex maresciallo Silvio Sapone, ascoltato come persona informata sui fatti. Una cornice "caldissima" che aveva alimentato ancora di più l’attesa per lo scoop delle Iene.
Le Iene, perché il servizio su Garlasco non è andato in onda: le parole di Alessandro De Giuseppe
Se lo scorso 11 novembre il silenzio della redazione aveva fatto infuriare il web, nella puntata del 18 novembre Alessandro De Giuseppe, autore della nuova inchiesta su Garlasco, ha finalmente spiegato il motivo dello stop. In un video diffuso durante la giornata sui social, l’inviato delle Iene ha dichiarato:
"In tantissimi ci avete chiesto perché non è andato in onda il delitto di Garlasco. Ebbene, vista l’importanza del contenuto e la delicatezza del momento ci è stato chiesto di aspettare. E noi, nel rispetto dei ruoli, aspettiamo che arrivi il momento giusto per pubblicare quanto raccolto."
Parole che confermano un rinvio "istituzionale", anche se senza chiarire da chi sia arrivata la richiesta di sospendere la messa in onda.
Le Iene, cosa è successo nella puntata di ieri (18 novembre)
La puntata trasmessa su Italia 1 ieri sera, quindi, è andata avanti su tutt’altri binari. C’è stato spazio per il racconto dell’aggressione subita dallo youtuber Cicalone a Roma, per la lunga intervista alla showgirl Aida Yespica, per il monologo firmato dal cantante Eddie Brock e perfino per un viaggio di Nicolò De Devitiis accanto a Raz Degan. A chiudere il quadro, anche un servizio dedicato al personaggio social Filippo Champagne, deciso a lanciare la sua candidatura a sindaco di Milano. Insomma: una serata ricca, ma completamente scollegata dal caso Garlasco.
Quando va in onda il servizio delle Iene su Garlasco: la doppia ipotesi
Il punto, ora, è capire quando il pubblico potrà finalmente vedere questo servizio che, a forza di essere rimandato, è diventato quasi un oggetto misterioso. Le parole di De Giuseppe indicano chiaramente che l’inchiesta non è stata né cancellata né ridimensionata: semplicemente non è ancora il momento giusto per trasmetterla.
Da qui, due possibili scenari: una messa in onda nelle prossime puntate – se la situazione giudiziaria si sbloccherà –, oppure un speciale monotematico Le Iene Inside, una formula che il programma utilizza proprio quando un contenuto è troppo grande o troppo delicato per essere inserito in una puntata tradizionale.
Le reazioni social, tra ironia e sospetti: "Roba grossa in arrivo"
Sui social l’assenza del servizio su Garlasco ha scatenato un’ondata di commenti, tra ironia, sospetti e una curiosità che ormai è diventata febbrile. Molti utenti hanno sottolineato la stranezza del continuo rinvio, chiedendosi apertamente: "Ma le iene quando la mandano in onda la puntata su #garlasco con scoop incredibili e fenomenali?" C’è poi chi ha espresso delusione nel constatare che, nonostante la puntata fosse regolarmente in onda, "ci sono le iene ma non trasmettono nulla su garlasco."
Tra i commenti più gettonato, c’è quello di chi interpreta la richiesta di rinviare il servizio come un segnale di sviluppi imminenti: "Bene, il servizio delle Iene arriverà, ma non adesso. Semplicemente gli è stato chiesto (la Procura?) di aspettare a mandarlo in onda per la ‘delicatezza dei contenuti’. Roba grossa, in pratica. Notizione e nuovi indagati importanti in arrivo?" Un altro spettatore, particolarmente colpito dal video diffuso da De Giuseppe, ha scritto: "Nemmeno stasera vedremo il servizio delle iene su #Garlasco, in un video è stato spiegato il motivo… e penso che c’è qualcosa di moooooolto importante!!". C’è infine chi vive questo continuo posticipo con una sorta di cauto ottimismo, convinto che il silenzio preluda a una possibile svolta, come in questo commento: "Questo continuo rimandare delle Iene mi fa ben sperare che siamo vicini a una svolta. Però: crederci sempre, aspettative mai".
