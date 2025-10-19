Delitto Garlasco in Tv, le Iene irrompono nelle indagini: “nuove testimonianze” svelate. Cosa succede Stasera in tv (19 ottobre) il caso Garlasco sotto i riflettori a Le Iene. Poi la tragedia di Castel d’Azzano e l’incredibile vicenda del falso cieco: ecco le anticipazioni.

Stasera, domenica 19 ottobre 2025, "Le Iene" tornano in prima serata su Italia 1 con una puntata che promette scintille. Veronica Gentili e Max Angioni conducono in diretta tra inchieste choc, reportage esclusivi e ospiti d’eccezione: in studio la cantante Emma, con il nuovo singolo Brutta storia, e l’attore Lorenzo Zurzolo, protagonista del film Squali. In programma anche un servizio ‘esplosivo’ sul caso di Garlasco, che in questi giorni sta vivendo diversi colpi di scena clamorosi. Ecco le anticipazioni dei servizi che vedremo oggi in TV.

Caso Garlasco a Le Iene, le ultime news sull’indagine

Il caso di Garlasco. Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese propongono documenti e testimonianze inedite sul delitto di Garlasco. Persone del posto, che non si conoscono tra loro, forniscono versioni convergenti su orari e luoghi cruciali, alimentando nuovi interrogativi su uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi decenni che pochi giorni fa ha vissuto l’ennesima svolta con l’uscita di scena di Massimo Lovati, l’ormai ex avvocato di Andrea Sempio. Proprio l’avvocato lombardo, per bocca del suo legale Fabrizio Gallo, che lo difende Lovati nelle contestazioni disciplinari e nelle indagini nate dopo le sue parole contro il professor Angelo Giarda, difensore di Alberto Stasi, ha definito lo scontrino di Vigevano "carta straccia" se non supportato da un riscontro esterno "come ad esempio una telecamera per fornire la prova della sua presenza". L’inchiesta di stasera farà da apripista allo speciale "Le Iene presentano: Inside" monotematico sulla morte di Chiara Poggi, in programma martedì 21 ottobre.

Anticipazioni le Iene, i servizi di stasera 19 ottobre 2025

Castel d’Azzano, esplosione mortale. Matteo Viviani ricostruisce la tragedia del 14 ottobre, quando un’esplosione in un casolare ha ucciso tre Carabinieri. L’indagine punta sui fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, accusati di strage. Le testimonianze raccolte da Viviani aiutano a capire chi fossero e quali tensioni familiari abbiano preceduto il disastro. La domanda resta: questa tragedia si poteva evitare?

Falso cieco per 50 anni. Daniele Bonistalli porta in luce un caso incredibile: un uomo avrebbe percepito l’indennità da cieco assoluto per oltre mezzo secolo, accumulando un presunto danno erariale superiore al milione di euro. Le immagini della Guardia di Finanza lo mostrano mentre svolge attività quotidiane, dal giardinaggio a gesti normali di vita quotidiana, confermando i sospetti. Il diretto interessato non ha fornito spiegazioni all’inviato.

Quando e dove vederlo

Appuntamento alle 21.25 su Italia 1, con possibilità di seguire la puntata anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Una serata di inchieste da non perdere, tra misteri irrisolti e storie che lasciano senza fiato.

