Garlasco nel caos, minacce di morte anche all’opinionista Tv Rita Cavallaro. Cosa succede Rita Cavallaro, giornalista de Il Giornale e Gente, spesso presente in Tv per commentare il caso Garlasco, è stata oggetto di pesanti insulti e minacce di morte via social

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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L’attenzione mediatica sul caso Garlasco è davvero fortissima, almeno da più di un anno, in coincidenza con la riapertura dell’indagine che vede Andrea Sempio accusato di essere l’assassino di Chiara Poggi. La Procura di Pavia, che si sta occupando dell’inchiesta, sta cercando di farlo con il massimo riserbo possibile, a tutela di tutti, le comunicazioni ufficiali sono state pochissime, ma ogni giorno giornali, Tv e web se ne occupano in maniera capillare, consapevoli dell’interesse che questo scatena nell’opinione pubblica. Non sempre però si riesce a non andare oltre ad alcuni limiti, come sta verificando in prima persona la giornalista Rita Cavallaro, una delle firme più importanti di "Gente" e "ll Giornale", spesso presente anche in diverse trasmissioni che si occupano del delitto.

Garlasco, clima infuocato: insulti e minacce a Rita Cavallaro

Chi è abituato a seguire quotidianamente o quasi gli aggiornamenti in Tv o sui giornali dedicati al caso Garlasco conosce certamente Rita Cavallaro, una delle più preparate e aggiornate, in grado di notare anche piccoli dettagli che stanno emergendo nelle nuove indagini. Non solo, lei si è impegnata in prima persona con il direttore di "Gente", Umberto Brindani (giornale per cui scrive, oltre a essere una delle firme più note de ‘Il Giornale’) a mettersi alla ricerca dei numerosi errori e omissioni fatte dagli inquirenti nella vecchia inchiesta, alcuni dei quali si sono rivelati determinanti per arrivare alla condanna di Alberto Stasi.

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Nel corso dei suoi interventi lei è sempre particolarmente precisa, come è gusto che sia per chi vuole essere professionale, ma non tutti sembrano comprenderlo. Ancora una volta, infatti, il limite è stato decisamente superato, come dimostrano i numerosi insulti e minacce social che lei sta ricevendo, soprattutto nell’ultimo periodo. Nonostante tutto, lei non è apparsa finora intimidita, anzi ne ha parlato proprio ieri, sabato 20 giugno 2026, nel corso della sua presenza alla trasmissione "Diario del Giorno", dicendo apertamente di avere le spalle larghe". Questo non è servito però a moderare l’atteggiamento di molti, cosa richiesta anche dagli avvocati di Andrea Sempio dopo il tentativo di suicidio della mamma, per questo lei ha deciso comunque di tutelarsi affidandosi all’avvocato Elisabetta Aldrovandi, legale anche di Alberto Stasi, per cui si sta occupando proprio delle varie diffamazioni che arrivano sul suo conto.

Tenere a bada la situazione sembra essere estremamente difficile, se non impossibile, anche se per il bene di tutti sarebbe determinante farcela. Del resto, una situazione simile alla sua è accaduta anche alla mamma di Stasi, come riferito dai legali del 42enne, anche se in questo caso si è cercato di evitare il clamore eccessivo.

Lei va comunque avanti per la sua strada e si dice tranquilla: "Le minacce do morte non possono fermare la verità. E io non mi fermerò", ha detto.

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