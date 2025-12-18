Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Garlasco in TV: l’udienza decisiva agita Sempio, De Rensis 'glaciale'. Le accuse della famiglia Poggi  

Oggi in aula a Pavia sono stati mostrati i risultati dell'incidente probatorio. Assente l'indagato, mentre davanti ai microfoni si è presentato Antonio De Rensis.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

L’udienza del 18 dicembre al tribunale di Pavia segna una tappa cruciale nel nuovo capitolo del caso Garlasco. Al centro, l’incidente probatorio sul Dna, che chiama in causa Andrea Sempio (oggi assente in aula), e sullo sfondo la figura di Alberto Stasi. In difesa di quest’ultimo ha parlato l’avvocato Antonio De Rensis, ai microfoni di Ore 14, definendo la giornata "positiva" per il suo assistito. Mentre la famiglia della vittima Chiara Poggi ha ribadito le sue perplessità sul nuovo filone di indagine. Ecco tutti i dettagli.

Garlasco in TV, Stasi in aula e le parole di De Rensis a Ore 14

A sorpresa, in mattinata è comparso in aula Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi. E al termine dell’udienza proprio uno dei suoi legali, l’avvocato Antonio De Rensis, ha raccontato a Ore 14 le sue impressioni a caldo. "Udienza positiva, il perito ha confermato quanto scritto", ha detto De Rensis, "non ci sono presenze di Alberto sul DNA. Lui ha voluto essere presente perché un giudice lo ha dichiarato parte interessata, quindi la parte interessata si interessa. Ha partecipato con attenzione, ma lo ha sempre fatto, si è sempre fatto interrogare, ha dato spontaneamente il DNA quando gli è stato chiesto e oggi era qui. Alberto altro non fa che essere coerente, anche se in mezzo ci sono 10 anni in carcere".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

In tono polemico, l’avvocato ha poi aggiunto: "Qualcuno ha chiesto che Alberto uscisse dall’aula, ma il giudice ha ritenuto di farlo restare. Ognuno interpreti il Codice come vuole, conta quello che decide il giudice. Se qualcuno non è d’accordo con qualcosa deve fare la voce grossa con il giudice, non con la difesa di Stasi o con la Procura. Non voglio enfatizzare, anche se lo sarebbe".

La posizione della famiglia Poggi sull’indagine

Di segno opposto le parole degli avvocati della famiglia Poggi, Francesco Compagna e Gianluigi Tizzoni, che continuano a considerare Stasi il responsabile dell’omicidio di Chiara. Prima di entrare in aula oggi, Compagna ha ribadito: "Ben vengano gli approfondimenti: li abbiamo fatti e i risultati sono questi. Io sono convinto della colpevolezza di Alberto Stasi e il nostro ordinamento gli dà una strada che è quella della revisione. Così si rovina la vita delle persone innocenti".

Nel frattempo, la difesa di Andrea Sempio, rappresentata dall’avvocata Angela Taccia, ha scelto di non portare il proprio assistito in aula, spiegando che la sua presenza sarebbe "inutile", visto che in un incidente probatorio non avrebbe voce per intervenire. E a chi le chiedeva un commento sulla presenza di Stasi, la legale ha risposto glaciale: "Che sia stato presente Alberto Stasi è indifferente".

Taccia ha invece puntato l’attenzione sul cuore tecnico dell’udienza: la relazione della genetista Denise Albani, chiamata a chiarire il significato del profilo genetico maschile trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. Secondo quanto riferito dalla difesa, la perita avrebbe ribadito che il risultato "non è consolidato e non c’è alcuna certezza contro Sempio". Il suo assistito, insomma, può starsene tranquillo.

Potrebbe interessarti anche

Chiara Poggi - Andrea Sempio

Garlasco in Tv, l’avvocato di Sempio: “14 punti di contatto con Chiara Poggi”. Poi la rivelazione di De Rensis

Liborio Cataliotti ha ricostruito i possibili oggetti toccati sia dal suo assistito ...
Garlasco Ore 14 Sera cosa successo puntata 4 dicembre 2025

Garlasco, l'avvocato De Rensis furioso: "Inutile venire qui, sono fandonie!". E Milo Infante interviene: cosa è successo

Nella puntata di Ore 14 Sera, oltre al risultato della perizia della dottoressa Deni...
Famiglia Poggi - Andrea Sempio

Garlasco, il Dna di Sempio e la reazione (a sorpresa) della famiglia Poggi: “Non attendibile”

I genitori e il fratello di Chiara hanno fatto sapere tramite i loro consulenti di r...
Alberto Stasi - Andrea Sempio

Garlasco in Tv, la svolta: Stasi pronto a chiedere la revisione del processo, decisivo il Dna

Stando alle parole del procuratore generale di Brescia al Tg1 gli avvocati Antonio D...
Giada Bocellari Milo Infante

Garlasco in Tv, Stasi in Tribunale e Bocellari esulta: "Perizia DNA lo esclude". Infante sbotta sull'Estathé: "Inizia la riscossa"

La puntata di Ore 14 di giovedì 18 dicembre 2025 ha dedicato ampio spazio all'incide...
Massimo Lovati - Alberto Stasi

Garlasco in Tv, la previsione di Lovati sulla prima udienza e il ‘mistero’ dei graffi su Alberto Stasi

Stando alle parole dell’ex avvocato di Andrea Sempio dopo il 18 dicembre ci sarà “so...
Chiara Poggi - Andrea Sempio

Garlasco, arriva la perizia sul Dna: “Tracce sulle unghie di Chiara Poggi riconducibili ad Andrea Sempio”. Lo scoop al Tg1

Nella giornata di ieri è stato consegnato il documento ufficiale (secretato) con i r...
Garlasco, Andrea Sempio

Garlasco, il team di Sempio svela gli oggetti che avrebbe toccato a casa Poggi: perché l’Estathé può ribaltare tutto

Tracce incerte e un dettaglio rimasto sospeso continuano a tenere alta l'attenzione ...
Garlasco, Andrea Sempio a Chi l'ha visto anticipazioni 22 ottobre 2025

Garlasco, il Dna di Sempio sul telecomando e l’ipotesi del punto di contatto: la difesa si prepara

La compatibilità tra l’aplotipo Y sulle unghie di Chiara Poggi e la linea paterna di...

Viva Miches By Wyndham

Viaggio ai Caraibi

Un percorso dove rigenerarsi tra benessere e natura

LEGGI

Personaggi

Denise Albani genetista del Delitto di Garlasco

Denise Albani
Massimo Lovati

Massimo Lovati
Antonio De Rensis

Antonio De Rensis
Daniela Ferrari

Daniela Ferrari

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963