Garlasco in Tv, la telefonata di Stasi al padre: “Tutto contro di noi”. Le ombre sulla relazione con Chiara Poggi

Spuntano le intercettazioni tra Alberto e il padre Nicola: le testimonianze dei vicini pochi giorni dopo l’omicidio alimentano i dubbi

Il delitto di Garlasco è in fase di ‘stallo’ (la prima udienza chiave sull’incidente probatorio è fissata per il 18 dicembre) ma non per questo si placa l’enorme dibattito intorno al caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Ieri a Quarta Repubblica sono state raccontate le telefonate tra Alberto Stasi e il padre pochi giorni dopo il tragico 13 agosto del 2007, ma proprio alcune testimonianze dell’epoca avrebbero gettato ulteriori ombre su quanto accaduto. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, le intercettazioni tra Alberto Stasi e il padre

Il delitto di Garlasco è stato scosso dalla notizia della ‘compatibilità’ tra il materiale genetico trovato sotto le unghie di Chiara Poggi e il Dna di Andrea Sempio, al momento unico indagato per l’omicidio della giovane avvenuto il 13 agosto del 2007 nel pavese. La prossima udienza chiave per fare chiarezza su tutti i risultati delle analisi dell’incidente probatorio è fissata per il prossimo 18 dicembre, in attesa di una svolta nelle indagini. L’unico colpevole, infatti, rimane Alberto Stasi, assolto in primo e secondo grado e poi condannato in via definitiva a 16 anni di carcere nel 2014. Nella puntata di ieri di Quarta Repubblica sono state diffuse alcune intercettazioni risalenti al 23 agosto del 2007 proprio tra Alberto e il padre Nicola. A pochi giorni dall’omicidio di Chiara Poggi, nelle parole di Stasi si può percepire tutta la sua paura. "Peggio di così non poteva andare, la persona sbagliata al momento sbagliato e nel luogo sbagliato (…) Se non trovano altro se la prendono con me" racconta il giovane, temendo di diventare l’unico indagato e ribadendo la sua innocenza al papà, che cerca di incoraggiare il figlio: "Non è possibile che sia tutto contro di noi (…) Bisogna avere un po’ di fiducia ed essere un po’ ottimisti".

Le testimonianze del tempo: la ‘verità’ sulla relazione con Chiara Poggi

A più di diciotto anni dal delitto di Garlasco – come sottolineato dal settimanale Oggi – alcune testimonianze risalenti al 2007 hanno col tempo assunto sfumature completamente diverse. In attesa di avere notizie su quello che sarà il destino di Andrea Sempio, il magazine ha ripercorso le parole di alcuni testimoni dell’epoca, che parlavano di una relazione tutto sommato più che stabile tra Alberto Stasi e Chiara Poggi. I due si sostenevano a vicenda (lui, in particolare, era impegnato a scrivere la tesi), erano innamorati e passavano molto tempo assieme, ma non mancarono voci discordanti che insinuarono ‘problemi’. Secondo alcune testimonianze ci furono anche litigi, silenzi e qualche bugia (lui sarebbe stato visto uscire dopo avere promesso di restare a casa), ma queste parole non fanno altro che gettare ulteriori ombre su un caso già intricato e confuso.

