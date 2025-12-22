Garlasco in TV, lo sfogo di Roberta Bruzzone sulla nuova impronta (e la sua ‘allieva’ criminologa va da Infante) Andrea Sempio parlerà questa sera a Dieci Minuti su Rete 4, mentre la presunta nuova traccia di sangue scatena il dibattito: Anna Vagli a Ore 14 nel caos

Si è appena aperta un’altra settimana che, nonostante le feste, si preannuncia infuocata per il dibattito intorno al delitto di Garlasco. La nuova impronta di scarpa insanguinata che sarebbe stata ritrovata nella villetta di via Pascoli vicino al corpo di Chiara Poggi sta infatti animando le discussioni, con Roberta Bruzzone in pole dopo l’addio a Ore 14 (dove è approdata la sua ‘allieva’ criminologa Anna Vagli). Andrea Sempio, intanto, parlerà questa sera a Dieci Minuti su Rete 4. Scopriamo cosa sta succedendo e tutte le ultime news.

Delitto di Garlasco, Roberta Bruzzone sulla nuova impronta

Lo scoop del Tg1 di ieri ha riacceso le polemiche sul delitto di Garlasco. Stando alle ricostruzioni, infatti, sarebbe stata rinvenuta una ‘nuova’ impronta di scarpa insanguinata in cima alle scale della villetta di via Pascoli, proprio dove il 13 agosto del 2007 fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi. Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, sarebbe compatibile con la famigerata traccia 33 lasciata sul muro dal possibile aggressore. La notizia è stata subito commentata da Roberta Bruzzone, mettendo subito in chiaro come non possa trattarsi di una vera e propria traccia, dal momento che l’individuo non avrebbe lasciato "altre impronte, sbavature, strisciate, contaminazioni" nell’abitazione. "A questo punto l’indagine si semplifica drasticamente: cercate qualcuno che vola" ha dichiarato sarcasticamente la criminologa, ridimensionando il tutto.

Anna Vagli, chi è e perché è già nel caos: Andrea Sempio stasera in tv

Il nome di Roberta Bruzzone continua a fare discutere nell’ambito del delitto di Garlasco anche e soprattutto dopo l’addio a Ore 14. La burrascosa rottura (con tanto di ‘vendetta’ su Mediaset) con Milo Infante, di cui la criminologa era stata ospite fissa a lungo, ha infatti lasciato non pochi strascichi. Il suo posto su Rai 2 è stato preso da Anna Vagli, già querelata nel 2022 da Alberto Stasi dopo avere pubblicato un articolo ("Perché Alberto Stasi è l’assassino di Chiara Poggi al di là di ogni ragionevole dubbio") sulla sua colpevolezza parlando della pista – mai confermata – della pedopornografia. La criminologa è già stata presa di mira anche dalla youtuber Bugalalla Crime -Francesca Bugamelli all’anagrafe – che ha evidenziato come Vagli sia una ‘allieva’ proprio di Roberta Bruzzone e senza titolo accademico: "è diventata criminologa proprio nella scuola privata della Bruzzone, che vi ricordo non è riconosciuta dal Miur, quindi non si tratta né di un titolo accademico valido né di un titolo di studio legalmente valido".

Andrea Sempio, intanto, parlerà oggi lunedì 22 dicembre 2025 a Dieci Minuti, in onda su Rete 4 alle 19:30. Al timone del programma a partire da oggi ci sarà Alessandro Sallusti, che prenderà il posto di Nicola Porro e parlerà con Sempio proprio degli ultimi sviluppi delle indagini sul caso Garlasco.

