Garlasco in Tv, l’ex pm Venditti si sfoga: “Inchiesta su Sempio un falso ideologico, Stasi colpevole” L’ex procuratore di Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari torna a parlare dell’omicidio di Chiara Poggi: la difesa di Stasi sulle novità sul Dna

Il caso Garlasco torna a infiammare il dibattito pubblico e televisivo. La notizia della ‘compatibilità’ tra il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi e quello di Andrea Sempio, infatti, è stato un vero e proprio colpo di scena che ha acceso gli animi. Nella puntata di ieri giovedì 27 ottobre 2025 di Ignoto X è tornato a parlare anche l’ex pm Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari proprio nell’ambito dell’archiviazione delle indagini su Sempio nel 2017. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, le parole di Mario Venditti sulla nuova inchiesta

Ieri giovedì 27 ottobre 2025 – come detto – l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti è intervenuto a Ignoto X concedendo un’intervista al programma condotto da Pino Rinaldi su La7. L’ex pm è tornato a parlare del delitto di Garlasco e della riapertura del caso dell’omicidio di Chiara Poggi; nel 2017 fu proprio lui ad archiviare le indagini su Andrea Sempio, trovandosi però a sua volta indagato oggi per corruzione in atti giudiziari. Stando ad alcune ricostruzioni, infatti, la famiglia Sempio avrebbe versato 20-30mila per ‘scagionare’ il figlio. Venditti, tuttavia, più che parlare della maxi-inchiesta aperta dalla Procura di Brescia sulla rete di corruzione nota come ‘sistema Pavia’ si è concertrato sull’intero caso Garlasco, prendendo una posizione molto netta. L’ex pm ha infatti definito infondata la nuova inchiesta aperta nei confronti di Andrea Sempio e ha difeso l’operato della giustizia nella precedente condanna in via definitiva ad Alberto Stasi. "L’inchiesta su Sempio è un falso ideologico" ha esordito Venditti, spiegando: "L’accusa di concorso con Stasi o con ignoti nell’omicidio della povera Chiara Poggi non esiste da nessuna parte, anzi risulta il contrario. Risulta che l’autore dell’omicidio è uno solo e chè è Alberto Stasi". L’ex procuratore ha infine ribadito: "Vige il rispetto del giudicato, questo è un pilastro della giurisdizione".

La reazione della difesa di Andrea Sempio e Alberto Stasi alla notizia del Dna

Nel corso della puntata di ieri di Ignoto X si è ovviamente parlato anche e soprattutto della notizia che ha scosso il caso Garlasco, vale a dire l’esito della nuova perizia della genetista Denise Albani, che ha stabilito come il Dna ritrovato sulle unghie di Chiara Poggi sia compatibile con quello di Andrea Sempio. La nuova consulente di Sempio, la genetista Marina Baldi, non si è detta sorpresa, sottolineando come la ‘compatibilità’ non possa indicare alcuna certezza. Di diverso avviso l’avvocato Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, che ha rilanciato: "Nessuna novità? Non sono d’accordo, mi pare che questa vicenda del Dna non sia mai stata chiara".

