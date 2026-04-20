Garlasco in Tv, Sempio pronto al rinvio a giudizio: i nuovi elementi chiave che stanno facendo slittare la chiusura delle indagini Stando alle ultime indiscrezioni oltre alla nuova consulenza genetica per le tracce ci potrebbero essere anche nuovi testimoni, ma non solo: la situazione

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il delitto di Garlasco è una trama di fili sempre più intricata. Proprio quando tutto sembrava pronto per dirigersi verso la chiusura delle indagini, infatti, sono spuntati nuovi dettagli destinati (forse) a cambiare le carte in tavola. Dalla nuova consulenza genetica alle voci di possibili nuovi testimoni; a più di un anno dalla riapertura del caso dell’omicidio di Chiara Poggi tutto sarebbe ancora in discussione. Per Andrea Sempio, intanto, si avvicina l’ora della verità e la sua difesa ha già fatto intendere di essere pronta anche al rinvio a giudizio. Scopriamo tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la nuova consulenza genetica e tutti i dubbi

La relazione depositata dalla dottoressa Cattaneo, la BPA dei Ris di Cagliari e la perizia informatica effettuata dal professor Dal Checco sul computer di Chiara Poggi sembravano destinate ad avvicinare il caso Garlasco alla chiusura delle indagini. Poi, però, la nuova consulenza genetica commissionata dalla Procura di Pavia ha fatto slittare tutto e alimentato i dubbi; cosa stanno cercando di chiarire i magistrati? Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma trattandosi di una consulenza genetica in tanti hanno inevitabilmente pensato alle tanto discusse tracce di DNA trovate sotto le unghie di Chiara. Sullo sfondo, però, rimane il mistero della traccia 61 (trovata vicino al microonde) o addirittura i tappetini della macchina di Alberto Stasi, che non furono mai analizzati all’epoca. C’è anche chi parla di ‘nuovi’ testimoni ritenuti attendibili dalla Procura che avrebbero fornito elementi chiave per le indagini, o di indizi clamorosi spuntati dal profilo psicologico di Andrea Sempio tracciato dai Carabinieri del Racis. In quest’ultimo si parlerebbe di un uomo dalla "innata capacità di mentire", e quindi nuovamente in discussione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il futuro di Andrea Sempio: le parole dell’avvocato Cataliotti

In un periodo di confusione in cui le indiscrezioni trapelano con contagocce, la sensazione è che la situazione intorno al delitto di Garlasco sia dir poco ingarbugliata. Non si tratta certo di una buona notizia – come detto – per Andrea Sempio, al momento ancora l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Più che un’archiviazione, infatti, per il 27enne vigevanese di profila un rinvio a giudizio, come lasciato intendere anche dal suo avvocato Liborio Cataliotti. Il legale di Sempio ha però fatto capire anche di avere una sorta di asso nella manica in caso di richiesta di rinvio a giudizio, magari appellandosi alla questione del diritto e (soprattutto) sulla formulazione del capo d’imputazione: "Dubitiamo si possa procedere con un nuovo giudizio su un imputato soltanto, essendoci già una condanna che riguarda un’altra persona giudicata a suo tempo come unico imputato".

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche