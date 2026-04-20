Garlasco in Tv, Sempio pronto al rinvio a giudizio: i nuovi elementi chiave che stanno facendo slittare la chiusura delle indagini
Stando alle ultime indiscrezioni oltre alla nuova consulenza genetica per le tracce ci potrebbero essere anche nuovi testimoni, ma non solo: la situazione
Il delitto di Garlasco è una trama di fili sempre più intricata. Proprio quando tutto sembrava pronto per dirigersi verso la chiusura delle indagini, infatti, sono spuntati nuovi dettagli destinati (forse) a cambiare le carte in tavola. Dalla nuova consulenza genetica alle voci di possibili nuovi testimoni; a più di un anno dalla riapertura del caso dell’omicidio di Chiara Poggi tutto sarebbe ancora in discussione. Per Andrea Sempio, intanto, si avvicina l’ora della verità e la sua difesa ha già fatto intendere di essere pronta anche al rinvio a giudizio. Scopriamo tutti i dettagli.
Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la nuova consulenza genetica e tutti i dubbi
La relazione depositata dalla dottoressa Cattaneo, la BPA dei Ris di Cagliari e la perizia informatica effettuata dal professor Dal Checco sul computer di Chiara Poggi sembravano destinate ad avvicinare il caso Garlasco alla chiusura delle indagini. Poi, però, la nuova consulenza genetica commissionata dalla Procura di Pavia ha fatto slittare tutto e alimentato i dubbi; cosa stanno cercando di chiarire i magistrati? Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma trattandosi di una consulenza genetica in tanti hanno inevitabilmente pensato alle tanto discusse tracce di DNA trovate sotto le unghie di Chiara. Sullo sfondo, però, rimane il mistero della traccia 61 (trovata vicino al microonde) o addirittura i tappetini della macchina di Alberto Stasi, che non furono mai analizzati all’epoca. C’è anche chi parla di ‘nuovi’ testimoni ritenuti attendibili dalla Procura che avrebbero fornito elementi chiave per le indagini, o di indizi clamorosi spuntati dal profilo psicologico di Andrea Sempio tracciato dai Carabinieri del Racis. In quest’ultimo si parlerebbe di un uomo dalla "innata capacità di mentire", e quindi nuovamente in discussione.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il futuro di Andrea Sempio: le parole dell’avvocato Cataliotti
In un periodo di confusione in cui le indiscrezioni trapelano con contagocce, la sensazione è che la situazione intorno al delitto di Garlasco sia dir poco ingarbugliata. Non si tratta certo di una buona notizia – come detto – per Andrea Sempio, al momento ancora l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Più che un’archiviazione, infatti, per il 27enne vigevanese di profila un rinvio a giudizio, come lasciato intendere anche dal suo avvocato Liborio Cataliotti. Il legale di Sempio ha però fatto capire anche di avere una sorta di asso nella manica in caso di richiesta di rinvio a giudizio, magari appellandosi alla questione del diritto e (soprattutto) sulla formulazione del capo d’imputazione: "Dubitiamo si possa procedere con un nuovo giudizio su un imputato soltanto, essendoci già una condanna che riguarda un’altra persona giudicata a suo tempo come unico imputato".
Guida TV
-
23 Aprile 2026
Ore 14Rai 2
Potrebbe interessarti anche
Garlasco in Tv, il ‘nodo’ della traccia 61 dietro i nuovi approfondimenti genetici. Cosa può scagionare Stasi
Stando gli ultimi rumor la Procura di Pavia avrebbe chiesto una nuova consulenza: st...
Garlasco in Tv, slitta la chiusura delle indagini: il confronto dei documenti chiave e tutti gli elementi in mano agli inquirenti
La consulenza Dal Checco è l’ultimo tassello di un mosaico complesso che potrebbe ri...
Garlasco in Tv, la svolta sull’arma del delitto e l’asso nella manica di Andrea Sempio
Il 37enne vigevanese indagato per l’omicidio di Chiara Poggi parlerà del suo ultimo ...
Garlasco in Tv, Cataliotti: "A oggi niente mi preoccupa". Una vicina dei Poggi smentisce Sempio: "Non l'ho mai visto"
A Mattino Cinque nella puntata di lunedì 20 aprile 2026 è intervenuto Liborio Catali...
Garlasco in Tv, nel pc di Chiara Poggi anche indizi sul movente: “Una nuova pista”. Cosa emerge dalla relazione
Stando alle ultime indiscrezioni nella nuova consulenza informatica ci sarebbero ele...
Garlasco in Tv, il nome di Sempio nel pc di Chiara Poggi: tutti gli elementi a suo carico al vaglio degli inquirenti
I messaggi tra Andrea Sempio e Marco Poggi trovati sul computer dicono di più sui lo...
Garlasco in Tv, in corso una nuova consulenza genetica voluta dalla Procura. "Si va verso l'esclusione della pista pornografica"
Mattino Cinque ha dedicato uno spazio piùridotto del solito al caso Garlasco nella p...
Garlasco a 'Chi l'ha visto?', la nuova strategia di Andrea Sempio e l’enigma della mamma di Chiara Poggi
La difesa si prepara a ‘rispondere’ alla perizia Cattaneo con un nuovo esperto nel t...