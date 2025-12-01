Garlasco in Tv, lo scoop di Giletti e la ‘guerra’ tra gli ex investigatori: cosa non torna nelle indagini L’ex maresciallo Francesco Marchetto e l’ex colonnello Gennaro Cassese torneranno a scontrarsi a Lo Stato delle Cose su Rai 3: il giallo sulla scena del delitto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Si sta aprendo un altro mese bollente per il delitto di Garlasco. Con la prima udienza chiave fissata per il prossimo 18 dicembre, le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi sono state scosse dalle novità sul Dna di Andrea Sempio e non solo. Tra le tantissime ombre su cui fare luce, infatti, resta anche quanto successo ad agosto 2007, nell’ambito delle prime indagini, tra ricostruzioni frammentarie e racconti confusi che sembrano nascondere qualcosa di più. Stasera a Lo Stato delle Cose, condtto da Massimo Giletti, torneranno a ‘scontrarsi’ l’ex maresciallo Francesco Marchetto e l’ex colonnello Gennaro Cassese, da sempre su posizioni opposte su alcuni punti cruciali dei fatti. Scopriamo tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, la situazione di Andrea Sempio: le parole della consulente

Dopo il colpo di scena della scorsa settimana – quando le tracce biologiche trovate sulle unghie di Chiara Poggi sono state ritenute ‘compatibili’ con il Dna di Andrea Sempio – il mese di dicembre si è aperto con il dibattito sul delitto di Garlasco sempre più acceso. Tra i diari acquisiti dalla Procura alle foto dello stesso Sempio davanti a casa Poggi nel pomeriggio del 13 agosto del 2007 (che hanno scatenato la bufera sui social), le discussioni non sembrano certo destinate a fermarsi, anzi. Oggi lunedì 1° dicembre 2025 si tornerà a parlare del caso Garlasco anche a Lo Stato delle Cose, in onda su Rai 3, dove la genetista e consulente di Andrea Sempio Marina Baldi proverà a fare chiarezza sulla ‘compatibilità’ tra l’aplotipo Y rinvenuto sulle unghie di Chiara e la linea paterna di Sempio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Massimo Giletti e lo scontro tra gli ex investigatori sulle indagini

Tra i tantissimi ‘gialli’ ancora da chiarire intorno al delitto di Garlasco ci sono ovviamente anni e anni di informazioni confuse e racconti che non tornano, destinati forse ad aprire più piste (come accaduto nel caso del ‘sistema Pavia’ e il caso corruzione). Tra questi c’è indubbiamente un grande punto di domanda legato alle prime indagini, che va dall’omicidio di Chiara Poggi alla scena del crimine fino all’interrogatorio di Alberto Stasi. Stasera da Massimo Giletti a Lo Stato delle Cose andrà in scena il secondo ‘atto’ del confronto tra l’ex maresciallo Francesco Marchetto e il suo superiore dell’epoca, l’ex colonnello Gennaro Cassese. I due hanno sempre avuto posizioni contrastanti riguardo il racconto di quanto accaduto nella villetta di via Pascoli dopo il ritrovamento del corpo di Chiara, con il primo che ha sempre sostenuto di avere fatto vedere la foto di Chiara ad Alberto Stasi solo dopo l’interrogatorio, senza dunque influenzarne il racconto.

Potrebbe interessarti anche