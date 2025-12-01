Garlasco in Tv, lo scoop di Giletti e la ‘guerra’ tra gli ex investigatori: cosa non torna nelle indagini
L’ex maresciallo Francesco Marchetto e l’ex colonnello Gennaro Cassese torneranno a scontrarsi a Lo Stato delle Cose su Rai 3: il giallo sulla scena del delitto
Si sta aprendo un altro mese bollente per il delitto di Garlasco. Con la prima udienza chiave fissata per il prossimo 18 dicembre, le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi sono state scosse dalle novità sul Dna di Andrea Sempio e non solo. Tra le tantissime ombre su cui fare luce, infatti, resta anche quanto successo ad agosto 2007, nell’ambito delle prime indagini, tra ricostruzioni frammentarie e racconti confusi che sembrano nascondere qualcosa di più. Stasera a Lo Stato delle Cose, condtto da Massimo Giletti, torneranno a ‘scontrarsi’ l’ex maresciallo Francesco Marchetto e l’ex colonnello Gennaro Cassese, da sempre su posizioni opposte su alcuni punti cruciali dei fatti. Scopriamo tutti i dettagli.
Delitto di Garlasco, la situazione di Andrea Sempio: le parole della consulente
Dopo il colpo di scena della scorsa settimana – quando le tracce biologiche trovate sulle unghie di Chiara Poggi sono state ritenute ‘compatibili’ con il Dna di Andrea Sempio – il mese di dicembre si è aperto con il dibattito sul delitto di Garlasco sempre più acceso. Tra i diari acquisiti dalla Procura alle foto dello stesso Sempio davanti a casa Poggi nel pomeriggio del 13 agosto del 2007 (che hanno scatenato la bufera sui social), le discussioni non sembrano certo destinate a fermarsi, anzi. Oggi lunedì 1° dicembre 2025 si tornerà a parlare del caso Garlasco anche a Lo Stato delle Cose, in onda su Rai 3, dove la genetista e consulente di Andrea Sempio Marina Baldi proverà a fare chiarezza sulla ‘compatibilità’ tra l’aplotipo Y rinvenuto sulle unghie di Chiara e la linea paterna di Sempio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Massimo Giletti e lo scontro tra gli ex investigatori sulle indagini
Tra i tantissimi ‘gialli’ ancora da chiarire intorno al delitto di Garlasco ci sono ovviamente anni e anni di informazioni confuse e racconti che non tornano, destinati forse ad aprire più piste (come accaduto nel caso del ‘sistema Pavia’ e il caso corruzione). Tra questi c’è indubbiamente un grande punto di domanda legato alle prime indagini, che va dall’omicidio di Chiara Poggi alla scena del crimine fino all’interrogatorio di Alberto Stasi. Stasera da Massimo Giletti a Lo Stato delle Cose andrà in scena il secondo ‘atto’ del confronto tra l’ex maresciallo Francesco Marchetto e il suo superiore dell’epoca, l’ex colonnello Gennaro Cassese. I due hanno sempre avuto posizioni contrastanti riguardo il racconto di quanto accaduto nella villetta di via Pascoli dopo il ritrovamento del corpo di Chiara, con il primo che ha sempre sostenuto di avere fatto vedere la foto di Chiara ad Alberto Stasi solo dopo l’interrogatorio, senza dunque influenzarne il racconto.
Potrebbe interessarti anche
Garlasco in Tv, il giallo del diario di Sempio: “Ossessionato da Stasi”. La sua reazione
Continuano le indagini dopo la svolta sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi: ...
Garlasco in Tv, il giallo dei verbali falsi e il racconto che non torna. Parla l’ex maresciallo delle prime indagini
Continuano a fare discutere la ricostruzione del 2007 e il Dna sotto le unghie di Ch...
Garlasco in Tv, il giallo della foto di Chiara e la telefonata della madre di Stasi: “Non è stato lui”
La ricostruzione di quanto accaduto prima e dopo l’interrogatorio di Alberto Stasi c...
Garlasco, la svolta sul Dna: “Compatibile con quello di Sempio”. Lo sfogo di Selvaggia Lucarelli
Stando alla nuova perizia genetica le tracce trovate sulle unghie di Chiara Poggi sa...
Garlasco in Tv, l’ex pm Venditti si sfoga: “Inchiesta su Sempio un falso ideologico, Stasi colpevole”
L’ex procuratore di Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari torna a parlare...
Garlasco in Tv, il colpo di scena: “Sempio non è stato a casa Poggi”. Anche la genetista lo scagiona
Stando a una lista del 2007 il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi non av...
Garlasco, il Dna di Sempio e la reazione (a sorpresa) della famiglia Poggi: “Non attendibile”
I genitori e il fratello di Chiara hanno fatto sapere tramite i loro consulenti di r...
Garlasco, il Dna di Sempio sul telecomando e l’ipotesi del punto di contatto: la difesa si prepara
La compatibilità tra l’aplotipo Y sulle unghie di Chiara Poggi e la linea paterna di...