Garlasco in Tv, è scontro tra la famiglia Poggi e la difesa di Stasi: le chat di Chiara che ribaltano tutto Continua il botta e risposta tra i consulenti dei Poggi e gli avvocati di Alberto Stasi: le conversazioni tra quest’ultimo e la vittima svelano un’altra verità

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

È guerra aperta tra la difesa di Alberto Stasi e la famiglia Poggi nel caso Garlasco. La battaglia legale tra i consulenti dei genitori di Chiara e gli avvocati dell’ex fidanzato della giovane (condannato a 16 anni di carcere) è ormai reale. Lo scontro prosegue a suon di botta e risposta sulle indagini che, stando a quanto svelato ieri a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, sono vicine a un altro punto di svolta legato alle chat tra Chiara e Alberto. Scopriamo tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, il botta e risposta tra la famiglia Poggi e i legali di Stasi

Nell’ambito del delitto di Garlasco si sta consumando un vero e proprio scontro a distanza tra le parti: da un lato la consulenza di parte della famiglia Poggi, che ha riaperto la pista legata alla pornografia, dall’altra gli avvocati di Alberto Stasi, che ribadiscono l’innocenza del loro assistito, condannato nel 2015 a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi. I consulenti dei Poggi, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, hanno recentemente parlato di un accesso al pc di Alberto Stasi da parte di Chiara, che avrebbe trovato il materiale pornografico del suo ragazzo la notte prima di essere uccisa. Entrambi hanno dichiarato però che i risultati della nuova consulenza verranno depositati solo in futuro, al termine delle indagini preliminari su Andrea Sempio. La difesa di Stasi ha già sottolineato come la perizia passata abbia già fatto chiarezza sul computer di Alberto, chiedendo piuttosto un’analisi forense al pc di Chiara. L’ennesima replica è arrivata attraverso le parole dell’avvocato Giada Bocellari, che ha parlato di un "continuo tentativo di ricerca, mediante pubblici annunci, di asserire nuove prove contro un condannato che in nessun caso potrà essere processato nuovamente".

Le chat di Chiara Poggi e Alberto Stasi: cos’è stato svelato a Lo Stato delle Cose. Cade il movente

A proposito del ‘nodo’ pornografia tornato a fare discutere le parte nell’ambito del caso Garlasco, nella puntata di ieri lunedì 19 gennaio 2026 a Lo Stato delle Cose sono state diffuse alcune chat tra Chiara Poggi e Alberto Stasi sul tema. Massimo Giletti ha infatti svelato come tra i due l’argomento fosse trattato con grande maturità e apertura mentale e venisse citato apertamente da entrambi. Nelle conversazioni, infatti, si fa riferimento ai video presenti sul pc di Alberto così come a dei video amatoriali realizzati dalla coppia senza troppo imbarazzo, a dimostrare come il tema non fosse un tabù. Questo farebbe così cadere l’ipotesi di una pista legata al materiale pornografico, lasciando però di nuovo un gigantesco punto interrogativo sul movente dell’omicidio.

