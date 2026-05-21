Garlasco in Tv, Roberto Saviano ‘sgrida’ il circo mediatico e Zanella sbotta: “Non accetto lezioni di giornalismo”
A Realpolitik il giornalista ha risposto duramente alle dichiarazioni dello scrittore, che ha parlato di ‘tifo’ nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi
Il delitto di Garlasco è ancora lontano dalla verità e continua a fare discutere in tv. L’omicidio di Chiara Poggi è uno dei casi più chiacchierati e controversi della storia recente della cronaca nera italiana e il dibattito è ormai da più di un anno accesissimo, soprattutto nel mondo del piccolo schermo. Ieri mercoledì 20 maggio 2026 a Realpolitik il giornalista Gianluca Zanella (che proprio a Garlasco ha dedicato un intero libro) ha replicato alle dichiarazioni di Roberto Saviano, il quale si è lamentato di un vero e proprio circo mediatico attorno al caso Poggi. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Delitto di Garlasco, Roberto Saviano contro il ‘tifo’ e il ruolo dei media
A più di un anno dalla riapertura delle indagini il caso Garlasco è ancora sulla bocca di tutti, dai giornali ai programmi tv dedicati alla cronaca. La colpevolezza di Alberto Stasi e il coinvolgimento di Andrea Sempio nell’omicidio di Chiara Poggi sono state più volte messe in discussione negli ultimi mesi, monopolizzando (e polarizzando) il dibattito all’interno del mondo della cronaca nera e del piccolo schermo. "È come un derby Roma-Lazio, Milan-Inter, è terribile" ha dichiarato Roberto Saviano, stufo del ‘tifo’ che ha alimentato per oltre un anno (e alimenta ancora) le discussioni sul delitto di Garlasco. "Garlasco è affrontata nel peggiore dei modi, è puro intrattenimento, distrazione politica" la critica dello scrittore, che ha aggiunto: "Chi parla di Garlasco non parla di Del Mastro, di Cutro e non fa bene al processo. Questa non è cronaca giudiziaria, gestita male da tutte le parti, un orrore".
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La replica di Gianluca Zanella a Realpolitik: cosa ha detto su Saviano
Nel corso della puntata di Realpolitik di ieri mercoledì 20 maggio 2026 è stato Gianluca Zanella, ospite di Tommaso Labate in studio, a rispondere alle parole di Roberto Saviano. "Sicuramente c’è stato un circo mediatico, siamo concordi, ci sono state delle derive" ha ammesso il giornalista romano classe 1988, che proprio a Garlasco ha dedicato un intero libro e gran parte dei suoi interventi in tv. Zanella ha però sbottato duramento contro lo scrittore: "Non mi faccio dare lezioni di giornalismo da Saviano". Il giornalista ha definito il parere di Saviano "rispettabilissimo", ma di fatto ha difeso il suo operato nell’ambito del caso Garlasco: "Rispettabilissimo, se mi chiedete un commento credo di aver fatto il mio lavoro bene e con onestà".
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