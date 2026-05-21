Garlasco in Tv, Roberto Saviano ‘sgrida’ il circo mediatico e Zanella sbotta: “Non accetto lezioni di giornalismo” A Realpolitik il giornalista ha risposto duramente alle dichiarazioni dello scrittore, che ha parlato di ‘tifo’ nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il delitto di Garlasco è ancora lontano dalla verità e continua a fare discutere in tv. L’omicidio di Chiara Poggi è uno dei casi più chiacchierati e controversi della storia recente della cronaca nera italiana e il dibattito è ormai da più di un anno accesissimo, soprattutto nel mondo del piccolo schermo. Ieri mercoledì 20 maggio 2026 a Realpolitik il giornalista Gianluca Zanella (che proprio a Garlasco ha dedicato un intero libro) ha replicato alle dichiarazioni di Roberto Saviano, il quale si è lamentato di un vero e proprio circo mediatico attorno al caso Poggi. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, Roberto Saviano contro il ‘tifo’ e il ruolo dei media

A più di un anno dalla riapertura delle indagini il caso Garlasco è ancora sulla bocca di tutti, dai giornali ai programmi tv dedicati alla cronaca. La colpevolezza di Alberto Stasi e il coinvolgimento di Andrea Sempio nell’omicidio di Chiara Poggi sono state più volte messe in discussione negli ultimi mesi, monopolizzando (e polarizzando) il dibattito all’interno del mondo della cronaca nera e del piccolo schermo. "È come un derby Roma-Lazio, Milan-Inter, è terribile" ha dichiarato Roberto Saviano, stufo del ‘tifo’ che ha alimentato per oltre un anno (e alimenta ancora) le discussioni sul delitto di Garlasco. "Garlasco è affrontata nel peggiore dei modi, è puro intrattenimento, distrazione politica" la critica dello scrittore, che ha aggiunto: "Chi parla di Garlasco non parla di Del Mastro, di Cutro e non fa bene al processo. Questa non è cronaca giudiziaria, gestita male da tutte le parti, un orrore".

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La replica di Gianluca Zanella a Realpolitik: cosa ha detto su Saviano

Nel corso della puntata di Realpolitik di ieri mercoledì 20 maggio 2026 è stato Gianluca Zanella, ospite di Tommaso Labate in studio, a rispondere alle parole di Roberto Saviano. "Sicuramente c’è stato un circo mediatico, siamo concordi, ci sono state delle derive" ha ammesso il giornalista romano classe 1988, che proprio a Garlasco ha dedicato un intero libro e gran parte dei suoi interventi in tv. Zanella ha però sbottato duramento contro lo scrittore: "Non mi faccio dare lezioni di giornalismo da Saviano". Il giornalista ha definito il parere di Saviano "rispettabilissimo", ma di fatto ha difeso il suo operato nell’ambito del caso Garlasco: "Rispettabilissimo, se mi chiedete un commento credo di aver fatto il mio lavoro bene e con onestà".

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Ore 14 Rai 2 21:20

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