Garlasco in Tv, Roberta Bruzzone risponde (al veleno) a Salvo Sottile sul caso degli audio spariti: “Non siamo sorpresi” Dopo le dichiarazioni del conduttore di FarWest in prima serata su Rai 3 la criminologa ha commentato sui social quanto successo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Tra gli infiniti misteri irrisolti del delitto di Garlasco continuano a fare discutere gli audio ‘censurati’ presentati in un esposto alla Procura di Milano da un’ex collaboratrice di FarWest. Il conduttore del programma Salvo Sottile ha detto la sua sulle ‘accuse’ di Roberta Bruzzone proprio nella puntata di ieri e, puntualmente, è arrivata la replica della criminologa. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, il botta e riposta Sottile-Bruzzone sul caso audio: cosa sta succedendo

Con il delitto di Garlasco che si avvia verso una fase decisiva (la revisione del processo ad Alberto Stasi e il rinvio a giudizio di Andrea Sempio sembrano ormai all’orizzonte), ieri si è tornati a parlare dell’omicidio di Chiara Poggi anche a FarWest, in onda in prima serata su Rai 3. La puntata di martedì 28 aprile 2026 si è chiusa con un lungo intervento del conduttore Salvo Sottile, che ha voluto fare chiarezza sulla polemica dei famosi audio ‘spariti’. Secondo Roberta Bruzzone, infatti, alcuni messaggi vocali e screenshot sarebbero stati appositamente occultati da parte dei media con l’obiettivo di depistare le indagini, ma non solo: al loro interno ci sarebbero anche clamorosi indizi sul movente del delitto. Il tutto è stato raccolto dalla criminologa stessa che, tuttavia, ha fatto depositare l’esposto in Procura proprio da un’ex collaboratrice di FarWest contro il volere della redazione. "Da quando non è più nostra ospite si erge a giudice morale della nostra professionalità" ha tuonato ieri Salvo Sottile contro Roberta Bruzzone, ribadendo la limpidezza della sua gestione del programma: "Questa giornalista ha lavorato nella nostra redazione ha goduto della mia piena fiducia (…) il fatto che lei abbia scelto di smettere questa dialettica e registrare a nostra insaputa fonti e colleghi resta per me un mistero e lo considero un fallimento personale".

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La replica di Roberta Bruzzone

"Ma poverino, cosa non si fa per raccattare qualche punto di share" aveva già dichiarato Roberta Bruzzone in attesa della puntata di FarWest. La successiva risposta, ovviamente, non si è fatta attendere ed è arrivata attraverso un post condiviso sui social "Insomma, anche stavolta l’apocalisse arriva domani. Più che una bomba, da quello che leggo, era il solito un petardo bagnato" ha scritto la criminologa su Instagram, criticando le parole di Salvo Sottile: "Ma, stringi stringi, le solite chiacchiere travestite (male) da scoop… siamo sorpresi?? No, non direi. Sono ancora in trepidante attesa di conoscere i nomi degli oscuri mandanti… Ma come???! Non li ha fatti???".

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