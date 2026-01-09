Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Garlasco in TV, il rebus impronte e la traccia sulla gamba di Chiara Poggi: “Il medico legale lo aveva scritto”

Stando alle ricostruzioni ci sarebbero sette impronte di suola “a pallini”, una zigrinata, quelle dei militari e una traccia misteriosa sul corpo della vittima

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il delitto di Garlasco continua ad infiammare il dibattito in tv e non solo. Con la fine dell’incidente probatorio, infatti, le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi sono entrate nel vivo e tra i tantissimi misteri ancora da risolvere c’è ancora l’incognita legata alle impronte di scarpe trovate sulla scena del crimine. Un vero e proprio rebus che ancora oggi rappresenta un punto interrogativo e su cui gli esperti stanno cercando di fare luce per ricostruire quanto accaduto in quel tragico 13 agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli. Scopriamo tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, il caos delle impronte: il quadro completo

Nella giornata di oggi venerdì 9 gennaio 2026 a Mattino Cinque si è parlato nuovamente del delitto di Garlasco. Scosso dal doppio terremoto di ieri, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua infatti a fare discutere e, nella puntata odierna del talk show condotto da Federica Panicucci in onda su Canale 5, si è tornati a parlare anche dell’enigma delle impronte di scarpe ritrovate sulla scena del crimine. Stando alle ricostruzioni, infatti, ci sarebbero sette impronte di una suola "a pallini" e una zigrinata, oltre quelle ‘carrarmato’ dei militari entrati nella villetta di via Pascoli dopo il delitto. Come sottolineato da Federica Panicucci, tuttavia, c’è ancora un’altra traccia a destare perplessità: si tratta di un’impronta non definibile che fu trovata sulla gamba di Chiara Poggi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La traccia misteriosa sul corpo di Chiara Poggi: cosa disse il medico legale

"Il medico legale lo aveva proprio scritto, c’era una ‘forma figurata’ di un’impronta… una punta o un tacco, che esclude comunque la scarpa a pallini, perché non aveva né la punta né il tacco" ha ricordato la scrittrice Elisabetta Carmetti, ospite in studio a Mattino Cinque. La stessa Federica Panicucci ha riletto in diretta i documenti compilati dal medico legale al tempo: "Per contro, la lesione ecchimotico-escoriata localizzata al terzo medio, faccia anteriore, della coscia sinistra, sembra assumere un carattere "figurato", corrispondente ad un calpestamento violento mediato dal tacco o dalla punta di una scarpa". Si tratta in sostanza di un’impronta ancora oggi tutta da definire e ricostruire, dal momento che "tacco o punta" non corrisponderebbe a nessuna di quelle presente sulla scena del crimine il 13 agosto del 2007. A chi apparteneva quella scarpa? Il quadro – inutile dirlo – rimane complesso, in attesa di scoprire anche quello che sarà il futuro di Andrea Sempio e Alberto Stasi.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Roberta Bruzzone - Andrea Sempio

Garlasco in TV, lo sfogo di Roberta Bruzzone sulla nuova impronta: cosa ha detto

Andrea Sempio parlerà questa sera a Dieci Minuti su Rete 4, mentre la presunta nuova...
Chiara Poggi - caso Garlasco

Garlasco in TV, altra svolta: scoop del Tg1 sull’orma insanguinata e polemiche roventi

Una nuova impronta (compatibile con la traccia 33) sarebbe stata trovata vicino al c...
Federica Panicucci e l'avvocato Gallo

Garlasco in TV, l'avvocato Gallo rivela: "Potrebbero essere iscritti altri due indagati", Panicucci resta senza parole

Tra il Gradino 0, le impronte e un'indiscrezione in diretta a Mattino Cinque, la pun...
Chiara Poggi

Garlasco, i cinque minuti ‘bui’ di Chiara Poggi al pc non bastano: l’incognita movente e il ruolo di Andrea Sempio

Il materiale pornografico sul computer di Alberto Stasi non sarebbe potuto essere la...
Chiara Poggi - caso Garlasco

Garlasco in TV, i gioielli di Chiara Poggi come l'impronta 33: "Dna mai analizzato"

Si riaccende il dibattito sui monili della giovane vittima, restituiti alla famiglia...
Chiara Poggi - Andrea Sempio

Garlasco in TV, il mistero del Dna ‘incompleto’ che può scagionare Sempio e la verità sulle impronte

Gli esiti delle nuove analisi sono stati ricondotti al fratello di Chiara Poggi e a ...
Roberta Bruzzone Carmelo Abbate

Garlasco in Tv, Bruzzone e la pista dell’impronta (forse) insanguinata: “Io mi fido”. E Abbate sbotta: "Stanno giocando?"

Nella puntata di Quarto Grado di venerdì 2 gennaio 2026 si è parlato della nuova imp...
Andrea Sempio

Garlasco, Natale nel caos: nuovi indizi e polemiche che hanno riacceso le indagini su Sempio

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a catalizzare l’attenzione mediatica ...
Alberto Stasi e Andrea Sempio

Garlasco: la nuova sequenza dell'omicidio potrebbe scagionare Stasi, il mistero sul concorso per omicidio di Sempio

La possibilità di una nuova ricostruzione della sequenza dell’omicidio riapre nuove ...

Lucart

Aziende virtuose

Il gruppo italiano che si è aggiudicato il rating Platinum di EcoVadis

LEGGI

Personaggi

Denise Albani genetista del Delitto di Garlasco

Denise Albani
Liborio Cataliotti

Liborio Cataliotti
Anna Vagli

Anna Vagli
Giada Bocellari

Giada Bocellari

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963