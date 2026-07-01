Garlasco in Tv, quando arriva la richiesta di revisione del processo di Stasi e il giallo del lavandino Proseguono anche le indagini su Andrea Sempio e la perizia psichiatrica sarà fondamentale: stasera gli ultimi aggiornamenti a Zona Bianca di Giuseppe Brindisi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il delitto di Garlasco continua a essere il caso più chiacchierato della cronaca nera e la sensazione è che lo sarà ancora a lungo. Nonostante la chiusura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, infatti, proseguono le ricerche su Andrea Sempio, mentre la difesa di Alberto Stasi sarebbe orientata a richiedere la revisione del processo. Oggi mercoledì 1° luglio 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutte le ultime news e le anticipazioni.

Delitto di Garlasco, le indagini su Sempio e la richiesta di revisione del processo di Stasi

Le indagini sul delitto di Garlasco continuano a produrre nuovi sviluppi. Nonostante la chiusura formale dell’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, infatti, gli approfondimenti della Procura di Pavia non si sono fermati e i consulenti sono al lavoro per esaminare il materiale depositato dalla difesa. Decisiva sarà anche la consulenza psichiatrica affidata al dottor Roberto Catanesi, chiamato a ricostruire il profilo dell’indagato, valutando sia la sua capacità di intendere e di volere all’epoca dei fatti sia l’eventuale pericolosità sociale attuale. Parallelamente, però, si muove anche il fronte che riguarda Alberto Stasi. La Procura Generale di Milano sta infatti analizzando la documentazione trasmessa dai magistrati pavesi per stabilire se esistano elementi nuovi tali da giustificare una richiesta di revisione del processo conclusosi con la sua condanna definitiva. La decisione non è attesa a breve, poiché gli atti da esaminare sono numerosi e richiederanno ancora tempo. Intanto la difesa di Stasi continua a preparare l’istanza che potrebbe essere presentata alla Corte d’Appello di Brescia (si parla dell’inizio del prossimo autunno). Altro tema tornato al centro dell’attenzione riguarda i numerosi capelli trovati nel lavandino della villetta di via Pascoli durante i rilievi del 2007. Un carabiniere del Ris ha spiegato che non furono repertati né analizzati perché considerati "non di primaria importanza". Secondo la deposizione, la presenza di capelli era compatibile con il normale utilizzo del bagno da parte della vittima e non fu quindi ritenuta un elemento utile alle indagini di allora.

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Zona Bianca, le anticipazioni di stasera

Oggi mercoledì 1° luglio 2026 anche a a Zona Bianca si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Tanti gli approfondimenti sul giallo dell’omicidio di Chiara Poggi: saranno ospiti gli avvocati di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, oltre al genetista Pasquale Linarello e al medico legale Francesco Maria Galassi. Spazio anche all’ondata di caldo che ha mandato in crisi l’Europa e alla questione energetica.

Quando e dove vedere Zona Bianca in tv e streaming (mercoledì 1° luglio 2026)

Condotto da Giuseppe Brindisi, Zona Bianca va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.

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