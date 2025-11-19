Garlasco in TV, il doppio killer e la certezza choc su Stasi innocente: le ultime news
Prende quota l’ipotesi di più assassini e più armi del delitto: l’ex avvocato di Andrea Sempio Massimo Lovati si dice sicuro sul ruolo di Alberto Stasi
Il dibattito intorno al delitto di Garlasco è sempre più acceso. In attesa dei risultati delle nuove perizie genetiche e dell’esito della maxi-inchiesta sul ‘sistema Pavia’, infatti, la Procura è al lavoro per fare chiarezza sull’omicidio di Chiara Poggi a distanza di oltre 18 anni. Nelle ultime settimane si è parlato con sempre più insistenza dell’ipotesi del ‘doppio killer’ o di più assassini coinvolti. Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, ha intanto detto la sua sulla presunta innocenza di Alberto Stasi. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Delitto di Garlasco, l’ipotesi dei due (o più) killer prende quota: perché
Nella puntata di oggi mercoledì 19 novembre 2025 di Mattino Cinque si è tornati ovviamente a parlare di un tema caldissimo come il delitto di Garlasco con gli ultimi aggiornamenti delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Come sottolineato dal medico legale Giuseppe Fortuni e dalla scrittrice Elisabetta Cametti – ospiti del talk show condotto da Federica Panicucci su Canale 5 – la nuova Bpa potrebbe rivelarsi decisiva per fare luce su quanto accaduto in quel tragico 13 agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli. In attesa dei risultati, stando ad alcune indiscrezioni sarebbe tutt’altro che da escludere la pista del ‘doppio killer’. L’omicidio potrebbe infatti essere stato opera di due (o più) assassini. La scena del crimine non escluderebbe affatto questa ipotesi e anche la ferite della vittima potrebbero essere ricondotte all’utilizzo di armi del delitto diverse. "Oltre al corpo battente e ai fori, ci sono anche ferite da taglio, che non possono assolutamente essere riconducibili a nessuno degli altri due oggetti. È questo che porta a pensare che sia impossibile che abbia agito una sola persona" ha spiegato Cametti, aggiungendo: "Nella nuova Bpa le tre macchie vengono analizzate e spiegate in altro modo. Adesso sembra ci sia una scena davvero contestuale".
Massimo Lovati e le sue parole sull’innocenza di Alberto Stasi: cosa ha detto
Dello stesso avviso è Massimo Lovati. L’ex legale di Andrea Sempio non ha mai scartato l’ipotesi di più assassini e soprattutto di un sicario assoldato forse da qualche organizzazione per ‘eliminare’ Chiara Poggi. Stando alle parole dell’avvocato, dunque, Alberto Stasi sarebbe innocente, o quasi. "Io non ho bisogno di coprire nessuno, è Stasi che ha coperto gli assassini" avrebbe dichiarato Lovati alla Procura di Brescia, dove è stato convocato e sentito nell’ambito dell’inchiesta per corruzione. Secondo l’avvocato Stasi non sarebbe niente di più che una pedina in mano ai veri assassini ma, utilizzando una metafora, non è da escludere una sorta di testimonianza chiave destinata a cambiare il corso delle indagini, un "coniglio bianco con le orecchie lunghe".
