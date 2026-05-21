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Garlasco in tv, dal 'circo' della cronaca nera si salva solo Ore 14: perché Infante sta vincendo la sfida contro Nuzzi e Quarto grado

Garlasco, tra spettacolarizzazione e rispetto: il modello Milo Infante a Ore 14 convince il pubblico: ecco perché

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Il caso Garlasco continua a dominare la tv italiana. Ma c’è una domanda che sempre più spettatori si stanno facendo: stiamo ancora guardando cronaca… o intrattenimento?

Talk urlati, ospiti che si sovrappongono e ricerca continua della tensione: il rischio di trasformare il dolore in spettacolo è sempre più evidente. Proprio per questo molti stanno premiando un approccio diverso: quello di Milo Infante a Ore 14. Una conduzione ferma, popolare ma mai fuori controllo, capace di mettere un limite quando il dibattito supera il confine.

Perché raccontare un caso non dovrebbe mai voler dire trasformarlo in un circo.

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