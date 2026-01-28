Garlasco in Tv, Lovati contro la difesa di Andrea Sempio: le (dure) critiche sullo scontrino, perché
L’ex avvocato del 37enne vigevanese indagato per l’omicidio di Chiara Poggi non si trova affatto d’accordo con la nuova strategia difensiva: l’accusa
Il delitto di Garlasco continua ad arricchirsi di nuovi dettagli e nuove ipotesi, ma a volte sono i vecchi ‘protagonisti’ a tornare a infiammare il dibattito più acceso della cronaca nera italiana. Massimo Lovati, infatti, è tornato a parlare del caso dell’omicidio di Chiara Poggi e dell’attuale difesa di Andrea Sempio, suo ex assistito. L’ex avvocato del 37enne vigevanese non si è nascosto e ha criticato apertamente la nuova strategia difensiva di Sempio. Scopriamo perché e tutti i dettagli.
Delitto di Garlasco, Massimo Lovati contro la difesa di Sempio sullo scontrino: cosa ha detto
Tra i protagonisti indiscussi (e, ironicamente, tra i più discussi) della battaglia legale scaturita dopo la riapertura del caso Garlasco c’è ovviamente Massimo Lovati. Prima che Andrea Sempio – al momento unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi – revocasse il mandato del suo ex avvocato, infatti, quest’ultimo aveva fatto parecchio discutere per la sua comunicazione sopra le righe e per una strategia difensiva rivedibile, almeno dal punto di vista mediatico. Negli ultimi giorni Lovati è tornato a parlare del delitto di Garlasco e, ospite di Federica Panicucci a Mattino Cinque, non ha certo risparmiato critiche nei confronti della ‘nuova’ difesa di Sempio, composta da Liborio Cataliotti e Angela Taccia. Nel mirino è finito nuovamente il famigerato scontrino del parcheggio di Vigevano, mai ritenuto dalla Procura un vero e proprio alibi per il suo ex assistito. "Lo scontrino non andava rappresentato" ha dichiarato Lovati, spiegando: "La costruzione di un alibi, se poi questo alibi si determinerà come falso, è chiaro che può essere un boomerang".
La richiesta di incidente probatorio sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi: il parere di Lovati
Nel corso della sua ospitata su Canale 5 – come detto – Massimo Lovati non si è limitato al celebre scontrino nel criticare aspramente l’attuale difesa di Andrea Sempio. L’avvocato si è detto contrario anche alla richiesta di incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi presentata al gip dai legali del suo ex assistito, Liborio Cataliotti e Angela Taccia. "A meno che i difensori non siano sicuri, o pensino di far vedere che sono sicuri, che nel computer di Chiara ci sia quantomeno la prova del movente a carico di Alberto Stasi, altrimenti è un’inversione dell’onere della prova. Non lo trovo giusto".
