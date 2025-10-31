Garlasco in TV, l’avvocato di Lovati accusa i familiari e legali di Sempio: “Devono parlare tutti”. De Rensis sicuro: “Autunno appena iniziato” Fabrizio Gallo commenta la svolta delle indagini sul ‘sistema Pavia’ e l’ipotesi corruzione: l’avvocato di Stasi sul colpo di scena del padre di Andrea Sempio

Il delitto di Garlasco è stato ‘scosso’ dall’ennesimo colpo di scena. Mentre proseguono le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, infatti, la maxi-inchiesta sul ‘sistema Pavia’ e sull’ipotesi corruzione si sta facendo sempre più complessa e ricca di nomi. Nella giornata di ieri a Brescia sono stati sentiti gli ex legali di Andrea Sempio (e a breve verrà ascoltato anche Massimo Lovati), mentre il padre Giuseppe Sempio è finito sul registro degli indagati della Procura. Oggi a Mattino Cinque l’avvocato di Lovati Fabrizio Gallo e Antonio De Rensis hanno detto la loro sugli ultimi sviluppi del caso. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, Fabrizio Gallo difende Massimo Lovati: "Ci sono persone che devono parlare"

Nell’ambito del delitto di Garlasco l’inchiesta della Procura di Brescia sul ‘sistema Pavia’ sta facendo passi da gigante e nella giornata di ieri – come detto – sono stati ascoltati anche Federico Soldani e Simone Grassi (nella difesa di Sempio nel 2017) in quanto persone informate sui fatti. A breve verrà convocato anche Massimo Lovati, ex legale di Sempio, finito nell’occhio del ciclone dopo il ‘caso’ degli otto conti correnti. "Lovati non è stato ancora sentito sulla pista corruzione, dovremmo sapere quando entro stamattina, se verrà chiamato parlerà" ha assicurato l’avvocato di Lovati, Fabrizio Gallo. Ospite di Federica Panicucci nella puntata di oggi venerdì 31 ottobre 2025 di Mattino Cinque, Gallo si è detto sicuro dell’innocenza del suo assistito: "Non voglio accusare Sempio, ma i soldi non sono transitati dall’avvocato Lovati". Il legale ha invitato piuttosto altri a chiare come siano andate effettivamente le cose, a partire dai familiari di Andrea Sempio e i suoi ex avvocati: "Ci sono persone che devono parlare e dire la verità. Tutti"

La previsione di Antonio De Rensis: "L’autunno caldo è appena iniziato"

Nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque è intervenuto in studio anche Antonio De Rensis. L’avvocato di Alberto Stasi ha commentato il colpo di scena nel caso Garlasco di ieri, con Giuseppe Sempio indagato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta bresciana (si parla di 20-30mila euro versati all’ex pm Mario Venditti per archiviare le indagini sul figlio Andrea). "All’inizio di settembre io parlai di ‘autunno caldo’" ha spiegato De Rensis, sicuro di come non si tratti dell’ultimo punto di svolta in arrivo: "Credo che l’autunno sia appena iniziato…"

