Garlasco in TV: dall'“Innata capacità di mentire” di Sempio, alle gocce di sangue che riscrivono la dinamica dell'omicidio Tra consulenze psicologiche, nuove tracce ematiche e orari che cambiano tutto, il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione con nuovi scenari investigativi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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A quasi diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a muoversi tra nuove consulenze, perizie che riaprono il dibattito e dettagli che, se confermati, potrebbero incidere in modo profondo sulla ricostruzione dei fatti. Nelle ultime ore sono infatti emersi due dettagli interessanti: da un lato il profilo di Andrea Sempio tracciato dal Racis, dall’altro la scoperta di nuove gocce di sangue nell’abitazione di via Pascoli, elementi che insieme rischiano di riscrivere le dinamiche dell’omicidio.

Quarto Grado: il profilo di Sempio secondo il Racis

Secondo quanto emerso anche nel corso della trasmissione Quarto Grado, una consulenza del Racis avrebbe attribuito ad Andrea Sempio una presunta "innata capacità di mentire" e un rapporto problematico con le donne. Il documento, confluito nell’informativa finale dei Carabinieri destinata alla Procura, rappresenta uno degli ultimi tasselli raccolti nel mosaico delle indagini, insieme alle perizie medico-legali, informatiche e agli approfondimenti sulla scena del crimine. L’analisi sarebbe stata condotta anche sulla base del materiale sequestrato durante le perquisizioni: supporti digitali, appunti manoscritti, dispositivi elettronici e documentazione accumulata nel tempo. Un insieme di elementi che avrebbe contribuito a delineare un quadro psicologico ritenuto significativo dagli investigatori. Si tratta di valutazioni che, pur non costituendo prove dirette, potrebbero incidere sull’interpretazione complessiva del comportamento dell’indagato.

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La replica di Andrea Sempio

Sempio ha respinto con decisione le indiscrezioni circolate, negando di riconoscersi nell’immagine di "mentitore seriale" che sarebbe emersa dalla consulenza. Interpellato sulla questione, ha ricordato di aver frequentato in passato corsi di seduzione nei quali, a suo dire, "La parola chiave è proprio la lealtà". Sul piano personale ha inoltre precisato di non aver avuto relazioni stabili, ma di essere rimasto in buoni rapporti con le ragazze frequentate. Chiaramente il contrasto tra il profilo delineato nella consulenza e la versione fornita dall’indagato aggiunge un ulteriore livello di tensione a un’inchiesta già complessa e stratificata.

Le nuove gocce di sangue e l’orario dell’omicidio

Parallelamente, un altro elemento ha riacceso il dibattito: il ritrovamento di una nuova traccia di sangue in cucina, sotto il microonde, in prossimità di un mobiletto. Quella goccia apparterrebbe a Chiara e, se confermata, potrebbe modificare la sequenza dell’aggressione. Finora si era ipotizzata un’azione articolata in due o tre fasi; ora si parla addirittura di quattro momenti distinti. Il possibile inizio in cucina, il passaggio sul divano, poi il sangue nella zona telefono, dietro al divano, e infine i colpi sulle scale che portano al seminterrato. Uno scenario che suggerirebbe una colluttazione prolungata, con una vittima che avrebbe tentato di reagire e di chiedere aiuto.

A questo si aggiunge la questione dell’orario del delitto. Secondo una perizia, l’omicidio sarebbe da collocare più avanti rispetto alle 9:30, o "più probabilmente dalle 10 in poi". Un dettaglio tutt’altro che marginale, considerando che nella sentenza di condanna si legge che: "Stasi era certamente al pc di casa sua, dalle 10 del mattino e stava lavorando alla sua tesi al pc". Se questa ricostruzione temporale venisse accolta in sede giudiziaria, le implicazioni sarebbero di enorme portata.

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