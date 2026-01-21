Garlasco in Tv, gli indizi che portano a più killer e il nodo movente: la risposta del consulente dei Poggi Sulla scena del crimine non mancherebbero gli elementi che fanno pensare a più persone presenti nella villetta di via PascolI: le parole di Dario Redaelli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il delitto di Garlasco è ancora un grande punto interrogativo e, a quasi dieci mesi dalla riapertura del caso, rimangono aperte più piste. Mentre la Procura di Pavia prosegue le indagini e si cerca di fare chiarezza sulla presunta innocenza di Alberto Stasi o sull’eventuale coinvolgimento di Andrea Sempio, infatti, tra le ipotesi c’è ancora quella di più killer. Gli elementi che fanno pensare quantomeno a più persone presenti sulla scena del crimine, infatti, non mancherebbero. Da sciogliere, tuttavia, rimane ancora il nodo legato al movente dell’omicidio di Chiara Poggi. Scopriamo tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, tutti gli indizi che fanno pensare a più killer

Il caso Garlasco continua ad alimentare le discussioni in tv e non solo. Dalle piste sataniche al movente legato alla pornografia (che però sarebbe stato smentito dalle chat tra Chiara Poggi e Alberto Stasi), infatti, il dibattito è aperto su più fronti e tantissime ipotesi rimangono in piedi, compresa quella di più assassini. Gli indizi he fanno pensare a più persone presenti il 13 agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli non mancano, come ribadito oggi anche a Mattino Cinque. Nel corso della puntata odierna del talk show condotto da Federica Panicucci, infatti, sono stati evidenziati tutti gli elementi sulla scena del crimine che avvallerebbero questa ipotesi, a partire dalle tre sedie spostate che suggerirebbero che qualcuno fosse seduto al tavolo con Chiara. Ci sono poi i due cucchiaini sporchi di yogurt, oltre al fazzoletto e alle palline di carta su cui non è mai tato effettuato alcun test del Dna, ma anche alcune tracce di sangue su cui solo BPA farà chiarezza. C’è infine la famigerata impronta di scarpa che non corrisponderebbe a nessuna di quelle presenti nella casa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La reazione dei consulenti della famiglia Poggi e il movente pornografia

Nella puntata di oggi mercoledì 21 gennaio 2026 a Mattino Cinque si è tornati a parlare del movente dell’omicidio di Chiara Poggi e anche della pista che porterebbe a più persone coinvolte. Ospite di Federica Panicucci, il consulente della famiglia Poggi Dario Redaelli ha smentito questa ipotesi, sostenendo come Chiara avrebbe potuto benissimo mangiare due yogurt con due diversi cucchiai, magari in momenti diversi. Per quanto riguarda il movente, invece, la nuova consulenza di parte presentata rafforzerebbe l’ipotesi legata al materiale pornografico presente sul pc di Alberto Stasi, che tuttavia non tornerebbe con la massima trasparenza con la quale il ragazzo parlava dell’argomento insieme a Chiara, come dimostrato dalle chat dei due.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche