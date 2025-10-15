Garlasco in Tv, il papà di Sempio sull’addio di Lovati: “Vedete voi”. Da Corona lo scoop “che cambierà l’indagine” I genitori di Andrea hanno commentato il licenziamento dell’avvocato, che non nega “un po’ di amarezza”: arriva un nuovo episodio di Falsissimo sul caso Poggi

Il delitto di Garlasco è stato ‘scosso’ dall’ennesimo terremoto con il licenziamento di Massimo Lovati, il cui mandato difensivo è stato revocato ieri da Andrea Sempio. Nella giornata di oggi anche i genitori del 37enne vigevanese – unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi – hanno commentato la decisione del figlio. Intervenuto a Mattino Cinque, Lovati ha invece confessato a Federica Panicucci tutta la sua "amarezza" per quanto accaduto. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Garlasco, Massimo Lovati e i genitori di Sempio sulla decisione di Andrea

Nel primo pomeriggio di ieri la notizia della revoca dell’incarico di Massimo Lovati ha cambiato per l’ennesima volta le carte in tavola del caso Garlasco. In seguito alle pesanti dichiarazioni sul caso Yara Gambiraso e all’inchiesta per diffamazione ai danni dello studio Giarda (che per anni difese Alberto Stasi), Andrea Sempio ha deciso di allontanare l’avvocato che costituiva la sua difesa dal 2017. Raggiunti dai microfoni di Mattino Cinque, i genitori di Sempio hanno spiegato come si sia trattata di una scelta del figlio ("Decide Andrea, ma siamo fiduciosi"), senza nascondere tutti i dubbi sulla possibilità che Lovati avesse potuto continuare la difesa del figlio dopo l’enorme bufera mediatica: "Vedete voi…".

Intervenuto nella puntata di oggi mercoledì 15 ottobre 2025 del talk show di Canale 5 condotto da Federica Panicucci, anche Massimo Lovati ha commentato la decisione di Andrea Sempio. "Prendo atto di questa revoca del mandato difensivo. Auguro a chi mi succederà buon lavoro e di portare Andrea Sempio al proscioglimento come intendevo fare io" ha dichiarato l’avvocato, ammettendo di provare "un po’ di amarezza" per quanto successo. Lovati ha anche spiegato il mancato aiuto da parte della sua collega e ‘discepola’ Angela Taccia, che lo affiancava nella difesa di Sempio: "Io ho sempre insegnato anche all’avvocato Taccia che non bisogna mai mettere il carro davanti ai buoi e lei ha applicato questa regola probabilmente… È il cliente che comanda, che decide… non noi". Sulla possibilità di essere sentito in futuro nel caso Chiara Poggi come persona informata sui fatti, l’ormai ex legale di Sempio ha sollevato molti dubbi: "Secondo me no (…) Per quanto riguarda il caso di Garlasco ci sono cose che non posso dire perché si tratta del mio segreto professionale, invece ci sono tante altre cose, la maggior parte, che secondo mie teorie, mie ipotesi… Non penso che agli inquirenti interessino più di tanto".

L’annuncio di Fabrizio Corona sul caso Chiara Poggi

Mentre la revoca del mandato difensivo di Massimo Lovati continua a fare discutere, Fabrizio Corona si prepara a cavalcare l’onda e a sganciare l’ennesima ‘bomba’ proprio sul caso Garlasco. Sui suoi canali social, infatti, l’ex re dei paparazzi ha annunciato un nuovo episodio del suo Falsissimo dedicato all’omicidio di Chiara Poggi con "uno scoop che potrebbe cambiare le sorti dell’indagine". Si parla di "un documento nuovo, recente ed esclusivo che incastra una persona chiave" e non mancheranno le reazioni e dichiarazioni dello stesso Lovati.

