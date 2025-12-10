Garlasco in Tv, il 'diario segreto' e i video intimi con Alberto Stasi bloccati da Chiara Poggi: nuove ombre sul delitto La giovane avrebbe ‘protetto’ una cartella sul pc che conteneva alcuni video col fidanzato: il nuovo presunto movente e la ricostruzione degli ultimi giorni

Nuove ombre sul delitto di Garlasco. In attesa della prima udienza chiave sui risultati dell’incidente probatorio, infatti, continuano a spuntare nuove incognite e misteri sull’omicidio di Chiara Poggi. Tra i punti interrogativi più grandi, ovviamente, rimane il movente: stando ad alcune indiscrezioni, infatti non sarebbe da escludere la pista passionale e quindi focalizzarsi su alcuni presunti video intimi che la giovane conservava in una cartella protetta sul proprio pc. Il settimanale Oggi, intanto, ha illustrato la ricostruzione degli ultimi giorni di vita di Chiara basandosi sulle principali testimonianze. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, gli ultimi giorni di vita di Chiara Poggi: il ‘diario’

Partendo dalle testimonianze raccolte all’epoca del delitto di Garlasco – come anticipato – il settimanale Oggi ha ricostruito un ‘diario’ degli ultimi giorni di vita di Chiara Poggi, vale a dire prima del tragico 13 agosto del 2007. In quel periodo la giovane 26enne – raccontò il padre – andava anche a casa della nonna per raccogliere le verdure dell’orto. E proprio questa abitazione – disabitata, ma trovata con le luci accese nella notte dell’omicidio secondo alcuni testimoni – è solo la prima delle tantissime incognite. La notte del 10 agosto Alberto Stasi (i cui genitori erano partiti) dormì a casa di Chiara, trascorrendo quella che fu l’ultima notte insieme alla fidanzata. L’11 mattina rientrò a casa dal suo cane Yura, mentre la sera ritrovò la ragazza per una passeggiata a Pavia. Tornati insieme a casa di lui, però, la ragazza avrebbe preferito rientrare nella villetta di via Pascoli per i gatti. Domenica 12 Chiara Poggi fece visita alla nonna nella casa di riposto, come ricordato da vari testimoni; dopo avere trascorso il pomeriggio con Alberto impegnato a scrivere la tesi, i due tornarono a casa di lei per mangiare insieme e il ragazzo lasciò la villetta verso l’una. La mattina di lunedì 13 agosto intorno alle 9:30 si consumò la tragedia.

L’ipotesi dei video intimi con Alberto Stasi

Uno dei tanti misteri irrisolti del delitto di Garlasco – com’è noto – è quello legato al movente dell’omicidio di Chiara Poggi, da anni oggetto di discussioni. Nelle ultime puntate di Ore 14 di Milo Infante in onda su Rai 2 si è tornati a parlare del famoso pc di Chiara Poggi, utilizzato più volte sia da Alberto Stasi che da Andrea Sempio (al momento unico indagato). Secondo alcune ricostruzioni all’interno del computer ci sarebbe stata una cartella ‘protetta’ contenente alcuni video intimi di Chiara col fidanzato. La ragazza avrebbe bloccato l’accesso alla cartella pochi giorni prima della morte, ma non ci sono mai state conferme riguardo questo scenario.

