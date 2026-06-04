Garlasco in Tv, Gianluigi Nuzzi sbotta e difende Marco Poggi a Quarto Grado: “Questa intervista dà fastidio”
Il conduttore è intervenuto sui social per fare chiarezza su un’immagine del fratello di Chiara realizzata con l’IA, poi la risposta a Fabrizio Corona
Gianluigi Nuzzi non ci sta. Il conduttore di Quarto Grado, infatti, è intervenuto per fare chiarezza sul presunto ‘caso’ scoppiato dopo l’annuncio dell’intervista realizzata dalla redazione del suo programma a Marco Poggi per parlare del delitto di Garlasco. Nuzzi ha risposto duramente a tutte le critiche con un video pubblicato sui social: scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Delitto di Garlasco, Gianluigi Nuzzi sull’immagine (falsa) dell’intervista a Marco Poggi
Gianluigi Nuzzi si prepara a raddoppiare su Rete 4 (stasera debutterà al giovedì con una puntata speciale di Quarto Grado) e a dare ancora più spazio al delitto di Garlasco, indubbiamente il caso più discusso della cronaca nera italiana. Domani venerdì 5 giugno 2026 andrà in onda un’intervista esclusiva a Marco Poggi: il fratello di Chiara tornerà a parlare ai microfoni a 19 anni dall’omicidio della sorella, in cui molto spesso è stato ‘coinvolto’ dalle dicerie. "Ci sono 19 anni di fake news contro questa persona che rimane parte civile e che non è mai stata indagata. Ma chi può confondere una parte civile, cioè uno che ha subito un danno, con l’autore dell’omicidio? L’hanno anche accusato di questo… di aver ucciso la sorella, di avere avuto rapporti sessuali con lei… le peggiori cose" ha dichiarato Nuzzi in un video postato sui social, rispondendo anche ad alcune recenti polemiche.
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"Questa intervista evidentemente da un po’ fastidio" ha fatto sapere il conduttore: "Tant’è che si stanno scatenando un sacco di fake news". Gianluigi Nuzzi ha infatti voluto fare chiarezza su una foto circolata in rete riguardante proprio l’intervista di Quarto Grado a Marco Poggi in onda domani, in cui si può vedere l’inviata Martina Maltagliati intervistare un uomo incappucciato e di spalle. "È prodotta dall’intelligenza artificiale" ha chiarito il conduttore, replicando direttamente anche ad Albina Perri: "La direttrice del settimanale Giallo non perde occasione per pontificare e fa un post tutto indignato: ‘sentivamo il bisogno di un’intervista a Marco Poggi di spalle, incappucciato, l’uomo nero, è tutto surreale. Direi ridicolo’ (…) Ridicolo, forse, chi confonde un prodotto, una fotografia fatta con l’intelligenza artificiale per vera. In che mani è l’informazione?"
La replica a Fabrizio Corona
Gianluigi Nuzzi ha rispedito al mittente anche le critiche di chi avrebbe sostenuto che l’intervista a Marco Poggi di Quarto Grado sia costata ben 50mila euro alle casse Mediaset. "L’altro campione si chiama Fabrizio Corona. Che cosa fa Fabrizio? Benissimo, dice che fa un post e dice nelle sue storie che Quarto Grado ha pagato 50mila euro per intervistare Marco Poggi. Peccato che la liberatoria prevede un compenso di 0 euro, firmato nero su bianco" ha speigato il conduttore, aggiungendo: Vabbè, ci vedremo in tribunale".
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