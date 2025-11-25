Garlasco in Tv, il giallo della foto di Chiara e la telefonata della madre di Stasi: “Non è stato lui” La ricostruzione di quanto accaduto prima e dopo l’interrogatorio di Alberto Stasi continua a tenere banco, così come la consulenza Linarello: cosa succede

Non finiscono i misteri intorno al delitto di Garlasco che, anzi, s’infittiscono. In attesa della perizia definitiva e dell’udienza chiave fissata per il 18 dicembre, infatti, sono ancora tantissimi i ‘casi’ aperti, dalla ricostruzione di quanto accaduto prima e dopo l’interrogatorio di Alberto Stasi al tempo dell’omicidio di Chiara Poggi fino alla consulenza Linarello. Ieri a Lo Stato delle Cose, inoltre, è emersa una telefonata tra la madre di Stasi e quella di Chiara. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, il mistero della foto di Chiara Poggi mostrata ad Alberto Stasi

Con la prima udienza chiave in vista (i periti super partes si presenteranno davanti al gip il prossimo 18 dicembre), all’interno del caso Garlasco sono ancora moltissimi gli aspetti su cui fare luce. Tra impronte scomparse, versioni confuse e anche reti di corruzione, infatti, il caso più discusso della cronaca nera italiana sembra destinato a rimanere tale ancora per molto. Dalla consuenza del genetista Pasquale Linarello commissionata dalla famiglia Stasi (che già nel 2016 ipotizzava la presenza di tracce del Dna di Andrea Sempio sul corpo di Chiara Poggi) arrivata misteriosamente nelle mani di Massimo Lovati fino alla ricostruzione dell’interrogatorio di Alberto Stasi, i gialli s’infittiscono. Nella puntata di ieri lunedì 24 novembre 2025 de Lo Stato delle Cose si è tornati a parlare proprio di quanto compiuto dagli investigatori al tempo dell’omicidio. Al centro delle discussioni, a distanza di anni, c’è ancora la famosa foto del corpo di Chiara Poggi che sarebbe stata mostrata a Stasi prima dell’interrogatorio, influenzandone il racconto. L’ex colonnello Gennaro Cassese ha ribadito la sua accusa nei confronti dell’ex maresciallo Francesco Marchetto, che ha sempre sostenuto di avere fatto vedere la foto solo dopo l’interrogatorio per contestare la versione di Stasi (che diceva che il volto della ragazza era pulito, non insanguinato).

La telefonata della madre di Alberto Stasi

Ieri – come detto – a Lo Stato delle Cose si è tornati a parlare del delitto di Garlasco, ma anche sotto un’altra luce. Archiviati i discorsi su indagini, depistaggi, misteri e quant’altro, infatti, il conduttore Massimo Giletti ha fatto ascoltare la telefonata avvenuta tra la madre di Alberto Stasi e quella di Chiara Poggi un mese dopo l’omicidio. "Alberto mi ha detto di dirti che non è stato lui" spiega la signora, in una conversazione a dir poco toccante tra due madri in lacrime: "Lo so. Io non ci credo, non ci ho mai creduto (…) Non so più che cosa dirvi. Vi sto pensando. Sono sconvolta (…) Ti dico solo che ti sono vicina".

