Garlasco in tv, Eleonora Daniele stronca (ancora) l'avvocato Lovati: “Io non parlo di Corona”, tensione su Rai 1 Nella puntata di oggi di Storie Italiane la conduttrice ha subito frenato l’avvocato di Andrea Sempio sulle sue dichiarazioni a Falsissimo, il podcast di Corona

Eleonora Daniele segue l’esempio di Milo Infante. Proprio come il conduttore di Ore 14 (che ieri si è rifiutato di commentare le dichiarazioni di Massimo Lovati a Falsissimo), infatti, la conduttrice di Storie Italiane ha ‘fermato’ l’avvocato di Andrea Sempio per evitare di parlare di quanto detto nel podcast di Fabrizio Corona. Daniele ha preso una posizione forte e ha spiegato che su Rai 1 non si parla di altre trasmissioni. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Garlasco, Eleonora Daniele contro Massimo Lovati a Storie Italiane

Nella puntata di oggi mercoledì 8 ottobre 2025 a Storie Italiane si è tornati a parlare degli ultimi aggiornamenti sul delitto di Garlasco con tantissimi ospiti e opinionisti. Eleonora Daniele ha avuto in collegamento anche Massimo Lovati, il legale di Andrea Sempio finito nella bufera in seguito alle sue dichiarazioni sul caso Yara Gambirasio (e non solo) a Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona. L’avvocato non si è tirato indietro e si è detto pronto a tornare sulla questione a dir poco delicata: "Se dobbiamo parlare di Falsissimo bisogna che mi lasciare parlare…". Lovati è però stato subito interrotto da Eleonora Daniele: "Io guardi che non le ho fatto nessuna domanda (…) Quindi grazie, può non rispondere". Non è la prima volta che la conduttrice di Storie Italiane fa scintille con l’avvocato di Sempio. La scorsa settimana, infatti, lo aveva redarguito in merito ad alcune osservazioni fatte su don Gregorio Vitali, ex Rettore del Santuario della Madonna della Bozzola.

La decisione della conduttrice e la riposta dell’avvocato

Seguendo l’esempio di Milo Infante (che ieri a Ore 14 ha preferito non mandare in onda le parole di Lovati a Falsissimo bollandole come "orribili" e "ingiustificabili"), la conduttrice di Storie Italiane non ha voluto dare spazio a quanto accaduto nell’ultima puntata del podcast di Fabrizio Corona su Rai 1. "Ok vabbè non rispondo… Se no pretendo di giustificarmi in tutto quello che è successo (…) Se non mi fate parlare non immaginate neanche cosa c’è dietro questo video di Corona" ha insistito Massimo Lovati, ma Eleonora Daniele non ha voluto sentire ragioni e ha preso la sua decisione. "Guardi io non parlo di altre trasmissioni. Tendo a rispondere a quello che succede qua dentro" ha spiegato la conduttrice, liquidando abilmente la questione e Lovati. Quest’ultimo dovrà presto pensare solo alla difesa di Andrea Sempio, anche e soprattutto dopo la perquisizione in casa dell’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi; secondo molti, tuttavia, l’avvocato avrebbe messo in atto una ‘strategia’.

