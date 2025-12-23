Garlasco in TV, tutti gli elementi contro Sempio e la nuova intercettazione di Stasi: cosa ha detto sul Dna sotto le unghie di Chiara Poggi A pochi giorni dalla perizia non mancano gli indizi contro Andrea Sempio: spunta una telefonata tra Alberto Stasi e l’avvocato Giarda sulle tracce biologiche

Mancano poco più di 24 ore all’inizio delle feste ma il dibattito sul delitto di Garlasco rimane più infiammato che mai. A pochi giorni dalla prima udienza chiave sulla nuova perizia, infatti, non mancano gli indizi contro Andrea Sempio. A Quarta Repubblica, intanto, è stata diffusa l’intercettazione di una telefonata tra Alberto Stasi e l’avvocato Angelo Giarda sul Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi che getta ulteriori ombre sul caso di cronaca nera italiana più discusso di sempre. Scopriamo cosa sta succedendo e tutte le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli indizi contro Andrea Sempio

Lo scorso 18 dicembre presso il tribunale di Pavia si è tenuta la prima udienza chiave dopo la riapertura del caso Garlasco e i periti super partes hanno discusso davanti al gip i risultati dell’incidente probatorio. Sotto la lente d’ingrandimento, ovviamente, c’è stato anche e soprattutto il ruolo di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi e al momento unico indagato per l’omicidio della giovane avvenuto il 13 agosto del 2007. Gli elementi contro il 37enne vigevanese – come detto – non mancano. Ci sono infatti cinque indizi (più o meno dimostrabili) che avvolgono la sua figura ancora nel mistero: il primo, ovviamente, è il Dna trovato sotto le unghie della vittima (ritenuto ‘compatibile’ con quello di Sempio), a cui si aggiunge la famigerata impronta 33 trovata sul muro (e forse anche un’altra traccia in cima alle scale) ma mai inclusa nell’incidente probatorio. Rimane poi l’incognita dello scontrino del parcheggio di Vigevano datato 13 agosto del 2007 ma mai ritenuto dagli inquirenti un vero e proprio alibi, oltre alle misteriose telefonate a casa Poggi pochi giorni prima dell’omicidio. A fare discutere, inoltre, sono anche alcuni inquietanti post condivisi sui social dall’uomo negli anni successivi.

L’intercettazione di Alberto Stasi sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi

Nella puntata di ieri lunedì 22 dicembre 2025 di Quarta Repubblica (volato negli ascolti tv grazie alle ‘vacanze’ anticipate di Massimo Giletti e Lo Stato delle Cose) è stata diffusa una ‘nuova’ intercettazione di una telefonata tra Alberto Stasi e l’avvocato Angelo Giarda. Una conversazione molto interesante – come sottolineato dal conduttore Nicola Porro – anche e soprattutto perché si possono sentire i due parlare proprio del tanto discusso Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. Il legale informa il suo assistito del ritrovamento del materiale biologico, mentre Stasi si augura che non sia il suo, magari derivante da un ‘foruncolino’ che Chiara gli avrebbe schiacciato sulla schiena, prima di essere rassicurato dall’avvocato.

