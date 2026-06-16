Garlasco in Tv, De Rensis e la (dura) replica a Selvaggia Lucarelli: “Mi fa tristezza, Stasi un detenuto modello”
L’avvocato dell’ex fidanzato di Chiara Poggi ha commentato le parole della conduttrice de L’Isola dei Famosi senza giri di parole: “Finge di essere forte”
Antonio De Rensis risponde a Selvaggia Lucarelli. L’avvocato di Alberto Stasi, infatti, ha replicato alle parole della nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi, che aveva commentato duramente la notizia della scarcerazione del suo assistito. Il legale dell’ex fidanzato di Chiara Poggi, ormai uno dei protagonisti indiscussi dell’infinito dibattito sul delitto di Garlasco, non ha usato troppi giri di parole criticando quanto detto da Selvaggia. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Garlasco, De Rensis e la risposta a Selvaggia Lucarelli "Finge di essere forte"
Dopo avere incassato le critiche di Roberta Bruzzone riguardo l’interrogatorio di Alberto Stasi risalente allo scorso maggio, Antonio De Rensis ha dovuto fare i conti con un altro ‘attacco’. Nel lungo e accesissimo dibattito mediatico che continua a circondare il delitto di Garlasco, infatti, lo storico legale di Alberto Stasi ha replicato alle recenti osservazioni di Selvaggia Lucarelli, che aveva commentato con toni duri l’evoluzione dell’inchiesta e soprattutto la scarcerazione di Stasi, il quale – stando alle parole della giudice di Ballando con le Stelle – non sarebbe stato affatto "rieducato" a dovere in carcere. Intervenuto nel corso della prima puntata della nuova edizione di Filorosso condotta da Antonino Monteleone e Adele Grossi su Rai 3, l’avvocato non ha usato mezzi termini nel commentare la versione di Selvaggia: "Mi dà profonda tristezza perché capisco come alcuni possano essere molto fragili. Chi afferma una cosa del genere è certamente una persona fragile, che forse finge di essere forte (…) Non riuscire a coltivare neppure lontanamente l’indulgenza, è un problema per chi ha queste cose dentro di sé". L’avvocato ha inoltre difeso la propria posizione e quella del suo assistito, ribadendo come il regime di semilibertà sia solo un passo verso la normalità: "Alberto Stasi per noi è innocente, lui si proclama innocente, ma è stato un detenuto modello".
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Le critiche di Selvaggia e il ruolo di Alberto Stasi
La polemica nasce dalle prese di posizione di Selvaggia Lucarelli sul nuovo filone investigativo riguardante Andrea Sempio e sulle conseguenze che potrebbe avere per la posizione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. "Mi auguro per lui che riesca a dimostrare la sua innocenza, perché in caso contrario significherebbe che un orrendo omicidio ha ricevuto una risposta penale inefficace dal punto di vista della riabilitazione profonda, lasciando aperta una ferita insanabile per la memoria della vittima e per il dolore della famiglia" aveva scritto la giornalista sui social, rincarando poi la dose: "Se a uccidere Chiara Poggi è stato lui, come ha stabilito la legge e come io credo, il carcere non lo ha rieducato e lo ha reso una persona peggiore".
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