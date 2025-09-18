Garlasco, De Rensis attacca in Tv: “Scena del delitto alterata, va detto”. E Federica Panicucci sbotta: “Hanno vomitato” A Mattino Cinque, l’avvocato di Alberto Stasi commenta la nuova relazione BPA presentata dal Ris di Cagliari e parla di quanto fatto dai carabinieri il 13 agosto del 2007

Il delitto di Garlasco continua a catalizzare l’attenzione mediatica del Paese e ora tutti gli occhi sono puntati sulla nuova relazione sull’omicidio di Chiara Poggi presentata ieri dal Ris di Cagliari. L’esito della BPA (Bloodstain Pattern Analysis) potrebbe infatti rappresentare un punto di svolta nelle indagini dopo la riapertura del caso e anche Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, ha detto la sua sulla questione oggi a Mattino Cinque, ospite di Federica Panicucci. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco a Mattino Cinque: Antonio De Rensis sul nuovo rapporto del Ris

"Sappiamo che il numero di pagine scritte non corrisponde alla qualità, ma se una BPA di 19 pagine comprese 4 o 5 di foto viene succeduta da una di 300, anche così a ragionamento si doveva ipotizzare che non ci fossero delle conferme". Con queste parole Antonio De Rensis, il legale di Alberto Stasi, ha commentato la nuova relazione sul delitto di Garlasco depositata ieri dal Ris di Cagliari in Procura a Pavia. Ospite in studio da Federica Panicucci a Mattino Cinque oggi giovedì 18 settembre 2025, l’avvocato si è ovviamente concentrato sulla corposità del rapporto presentato rispetto a quello del dicembre del 2007, ma non solo. Stando alle sue parole sarà fondamentale anche l’operato del nuovo consulente tecnico Cristina Cattaneo, incaricata di riesaminare tutti i reperti per ricostruire la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi: "Se è stata nominata la professoressa Cattaneo è perché evidentemente i magistrati vogliono avere da lei alcune conferme sulle modalità delle ferite e se una o più persone hanno contribuito queste ferite".

L’avvocato di Alberto Stasi sulla alterazione della scena del crimine

Intervenuto oggi a Mattino Cinque, Antonio De Rensis ha detto la sua anche sulla presunta alterazione della scena del delitto, commentando duramente quanto fatto dai carabinieri in quel tragico 13 agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco. "Se un carabiniere scivola e altera la scena va detto. Ciò va scritto. Non è possiamo pattinare sulla scena del crimine e nessuno lo scrive" si è lamentato De Rensis facendo riferimento alla impronta della mano di un carabiniere rinvenuta sulla scena del crimine, appoggiato da Federica Panicucci: "A onore di cronaca bisogna dire che non solo sono scivolati sul sangue ma si sono anche sentiti male, hanno vomitato in bagno…". "Eh ma non ci sono atti" il duro sfogo conclusivo di De Rensis.

