Garlasco in Tv, la conversazione inedita tra Chiara Poggi e Alberto Stasi: tutti gli indizi e l’enigma del biglietto Ieri a FarWest è stato diffuso l’audio esclusivo di un momento privato della coppia: il ‘Marco’ del bigliettino non potrebbe essere Panzarasa, perché

Nuovi dettagli e (forse) nuovi indizi sul delitto di Garlasco. Il caso più dibattuto della cronaca nera italiana, infatti, continua ad arricchirsi di documenti esclusivi e destinati a fare discutere. Nella puntata di ieri martedì 10 febbraio 2025 di FarWest è stato diffuso un audio inedito di un presunto momento intimo tra Chiara Poggi e Alberto Stasi, aprendo a nuove piste. Nel caso Garlasco, però, continua a tenere banco anche il mistero del bigliettino trovato dalla madre della giovane vittima nell’ottobre del 2007 al cimitero. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli

Delitto di Garlasco, l’audio inedito di Chiara Poggi e Alberto Stasi: cosa dice

Ieri martedì 10 febbraio 2026 a FarWest, in onda su Rai 3, Salvo Sottile e l’inviata Chiara Ingrosso hanno fatto ascoltare la ricostruzione di una conversazione tra Chiara Poggi e Alberto Stasi. Rimasto inedito finora, l’audio risalirebbe a un presunto momento privato della coppia e sarebbe stato trovato di una cartella ‘criptata’ (protetta da password) presente sul computer giovane, che nelle ultime settimane sarebbe oggetto di analisi da parte della Procura. Ma cosa emerge dal video? Rivolgendosi alla telecamera, i due scherzano sulla scarsa presenza di Alberto negli ultimi tempi, sulla frequenza dei loro rapporti e sulla possibilità di rivolgersi a prostitute. Il tutto – come detto – in un tono (sebbene l’audio sia stato ricostruito) che sembra essere assolutamente ironico e che, tuttavia, non ha convinto tutti i presenti in studio. Secondo alcuni ospiti, infatti, in questa conversazione si celerebbe addirittura il movente dell’omicidio di Chiara Poggi.

Il mistero del bigliettino: chi è il ‘Marco’ citato dall’anonimo e dove si trovava

Nell’ambito dell’infinito dibattito sul delitto di Garlasco, intanto, continua a tenere banco anche la misteriosa vicenda del bigliettino trovato dalla madre di Chiara Poggi sulla tomba della figlia nell’ottobre del 2007 nel cimitero di Pieve Albignola. "A uccidere Chiara è stato Marco" avrebbe riportato il foglietto, consegnato poi al consulente della famiglia, l’avvocato Gian Luigi Tizzoni. Fu proprio quest’ultimo – come emerso da un’intercettazione – a fare il nome di Marco Panzarasa, storico amico di Alberto Stasi. Panzarasa abitava nei pressi di via Pascoli ed era una figura molto vicina alla coppia, ma pochi giorni dopo il delitto fu dimostrato come il suo cellulare avesse agganciato una cella a Loano, in Liguria, dove si trovava nell’agosto del 2007.

