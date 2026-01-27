Garlasco in Tv, il consulente dei Poggi sicuro: “Chiara ha trovato questa immagine sul pc di Stasi prima del delitto” Stando alle parole di Fabio Falletti la giovane avrebbe aperto la cartella con materiale pornografico sul computer del fidanzato: la reazione degli avvocati

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il caso Garlasco è ancora al centro delle discussioni nel mondo della cronaca nera e tutti i riflettori sono puntati sul computer di Alberto Stasi. Dopo la richiesta degli avvocati di Andrea Sempio (che hanno chiesto al gip l’incidente probatorio sia sul su tutti i dispositivi di Stasi e Chiara Poggi), infatti, il contenuto del pc sta animando la battaglia legale e non solo. Stando alle parole dei consulenti della famiglia Poggi, le immagini pornografiche presenti nella cartella ‘Militare’ sarebbero state al centro delle discussioni tra Alberto e Chiara e quindi del delitto. Scopriamo cosa sta succedendo e tutte le ultime news.

Delitto di Garlasco, l’accesso al computer di Stasi da parte di Chiara: cosa dicono i consulenti dei Poggi

Con la deposizione dell’istanza per chiedere l’incidente probatorio sui dispositivi elettronici di Alberto Stasi e Chiara Poggi da parte della difesa di Andrea Sempio – come detto – i computer dei due sono ben presto diventati oggetto di indagine e animate discussioni nella lunga battaglia legale del caso Garlasco. Il gip deciderà a breve se accogliere o meno la richiesta; quel che è certo è che la ‘caccia’ al famigerato movente e più aperta che mai e anche i consulenti della famiglia Poggi sono tornati a sostenere la pista (per anni discussa) legata al materiale pornografico presente sul pc di Stasi. "Abbiamo analizzato il pc per ricreare gli eventi del 12 agosto 2007 (…) Abbiamo scoperto che la cartella ‘Militare’ è stata aperta alle 22 e ci dava traccia di un’immagine senza nome. Un’immagine non pornografica, diciamo erotica" ha raccontato Fabio Falletti, consulente informatico dei Poggi, a Quarta Repubblica: "Siamo sicuri che Chiara ha aperto questa immagine. E la stessa immagine è stata aperta alle 8 di mattina del 13 agosto da Stasi. Per noi è una certezza questa".

La reazione dei legali di Alberto Stasi

Immediata, ovviamente, è stata la reazione della difesa di Alberto Stasi, composta dagli avvocati Antonio De Rensis e Giada Bocellari. Intervenuta a Quarta Repubblica, Quest’ultima ha ribadito la propria posizione nei confronti della richiesta dei legali di Andrea Sempio, ma non solo. "Il computer non potrà mai essere oggetto di un incidente probatorio, ma anche se dovesse essere confermato il dato che loro dicono, cosa dimostra nei confronti di Andrea Sempio? Non è che il potenziale movente di Stasi esclude un’eventuale responsabilità di un altro soggetto" ha fatto notare l’avvocato, rispedendo al mittente anche le accuse emerse dalla perizia effettuata dai consulenti della famiglia Poggi: "Questo presunto nuovo elemento sarebbe per noi comunque irrilevante. Anche se sei arrabbiata con il fidanzato per quello che hai visto e c’è un litigio… sicuramente Stasi non avrebbe scritto poi la tesi fino a dopo a mezzanotte".

