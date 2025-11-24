Garlasco in Tv, il colpo di scena: “Sempio non è stato a casa Poggi”. Anche la genetista lo scagiona Stando a una lista del 2007 il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi non avrebbe messo piede nella casa della ragazza nelle settimane prima del delitto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovi colpi di scena all’orizzonte nel caso Garlasco? In attesa dei risultati degli accertamenti biologici e della prima udienza chiave fissata per il prossimo 18 dicembre, infatti, le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi proseguono e il mistero su quanto accaduto in quel tragico 13 agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli s’infittisce. Decisivo, in questo senso, sarà il risultato delle analisi sul Dna trovato sotto le unghie della vittima; stando alle ultime indiscrezioni, tuttavia, Andrea Sempio potrebbe essere ‘scagionato’ prima del tempo. Scopriamo perché e tutte le ultime news.

Delitto di Garlasco, la lista delle 48 persone che frequentarono casa Poggi: "Non c’è Andrea Sempio"

Le indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco procedono a ritmo spedito e, al momento, tutti gli occhi sono puntati sugli esami che faranno chiarezza sul Dna rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi. L’esito degli accertamenti stabilirà se il materiale genetico possa essere ricondotto ad Andrea Sempio, ma non solo. Come raccontato da Federica Panicucci nella puntata di oggi di Mattino Cinque, però, ci sarebbe un documento che potebbe ‘scagionare’ il 37enne vigevanese, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. La conduttrice ha infatti parlato di una lista stilata all’epoca delle prime indagini che riporterebbe i nomi di tutte le persone che avrebbero frequentato la villetta di via Pascoli nelle settimane prima del delitto. "È un elenco fatto in maniera molto meticolosa e con una lista lunghissima, ma Andrea Sempio non c’è" ha spiegato Panicucci, che ha ascoltato anche le parole di Rita Cavallaro, giornalista del quotidiano Il Tempo: "C’è una lista di 48 persone. Non c’è Sempio. Ci sono tutti i familiari, quelli che sono entrati sulla scena del crimine, alcuni dei quali senza guanti e calzari, e compaiono oltre ai carabinieri persino le persone delle pompe funebri. Ci sono anche i titolari della pizzeria dove avevano preso le pizze Chiara e Alberto la sera prima. Non c’è Sempio e nessuno della comitiva di quegli amici".

La difesa di Sempio fiduciosa sul Dna

In attesa dell’esito degli accertamenti biologici, l’avvocato Angela Taccia ha preferito non pronunciarsi sulla questione e su quella che sarà la strategia difensiva del suo amico e assistito Andrea Sempio. La genetista Marina Baldi, consulente per la difesa di Sempio, ha messo le mani avanti, spiegando come il Dna di Sempio non implicherebbe una sua colpevolezza, ma potrebbe essere benissimo frutto di una contaminazione: "Vedremo cosa emergerà dagli accertamenti sul Dna nelle unghie di Chiara e se è di Andrea Sempio (…) Andrea Sempio è stato particolarmente sfortunato ma non ci dimentichiamo che quei Dna sono misti. Ce ne sono anche altri di cromosomi Y e quindi ciò sta a significare che sembrerebbe una contaminazione e comunque ci sarebbe anche un altro profilo ignoto, un’altra persona".

