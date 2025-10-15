Garlasco in TV, bordata di Sempio a La Vita in Diretta: “Con Lovati non c’era sintonia. Non ho ucciso io Chiara”
L'indagato nell'omicidio di Chiara Poggi è intervenuto nel programma di Alberto Matano per commentare la rottura con il legale Massimo Lovati. Ecco tutti i dettagli.
In un’intervista esclusiva a La Vita In Diretta, Andrea Sempio ha commentato gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco che lo vede coinvolto. L’indagato ha recentemente revocato il mandato al suo avvocato, Massimo Lovati, finito al centro della bufera per interventi mediatici spesso sopra le righe. Le parole di Sempio, interrogato dal conduttore Alberto Matano, hanno confermato la mancanza di sintonia con l’ormai ex legale. E non sono mancate dichiarazioni forti sull’omicidio di Chiara Poggi. Vediamo i dettagli qui sotto.
Garlasco in TV, le parole di Sempio a La Vita In Diretta
Andrea Sempio è tornato a parlare in tv dopo la revoca del mandato al suo avvocato, Massimo Lovati. Lo ha fatto a La Vita in Diretta, programma pomeridiano condotto da Alberto Matano, chiarendo prima di tutto i motivi che lo hanno spinto a cambiare strategia e rappresentante legale. "Ho revocato il mandato all’avvocato Lovati", ha esordito l’indagato, "è stata una decisione tutt’altro che presa a cuor leggero. Avevamo idee diverse sulla strategia difensiva e, nonostante un confronto diretto, non siamo riusciti a trovare un punto d’incontro".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
A dispetto di tutto, Sempio ha affermato di nutrire grande stima per l’ex legale. "Lovati è un grande penalista", ha detto, "una persona che rispetto molto. Ma ha una sua visione precisa, segue la sua strada, e non è stato possibile avere un dialogo diverso su come impostare la difesa". Poi la precisazione: "Tutto quello che si è detto negli ultimi tempi ha avuto un peso, ma non rappresenta nemmeno un terzo delle ragioni che ci hanno portato alla separazione".
Le dichiarazioni di Sempio sull’omicidio di Chiara Poggi
Andrea Sempio ne ha anche approfittato per ribadire la sua innocenza davanti alle telecamere de La Vita in Diretta. "Non ho ucciso io Chiara Poggi", ha spiegato, "e spero che le autorità non si lascino influenzare da tutte le falsità che stanno circolando. Mi auguro che chi deve indagare riesca ad arrivare finalmente alla verità, una volta per tutte".
Ora è probabile che l’indagato nel nuovo filone di Garlasco sceglierà di affidarsi a uno o più rappresentati legali meno ‘appariscenti’ rispetto a Lovati. Gli ultimi mesi, per l’avvocato, sono stati un tour de force di impegni televisivi, con dichiarazioni spesso roboanti e ipotesi poco credibili spacciate per assolute certezze. Da ultimo, Lovati è finito nella bufera per le parole sul caso Yara Gambirasio pronunciate a Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona. E anche il fatto che sia anche al centro di un’indagine per diffamazione deve aver contributo, almeno in parte, alla decisione presa da Sempio.
Potrebbe interessarti anche
Terremoto a Garlasco, Sempio scarica l'avvocato Lovati. Web in tilt: “Jerry la Rana farà parlare ancora”
Il legale paga a caro prezzo le sue recenti dichiarazioni e l’inchiesta per diffamaz...
Garlasco in Tv, il papà di Sempio sull’addio di Lovati: “Vedete voi”. Da Corona lo scoop “che cambierà l’indagine”
I genitori di Andrea hanno commentato il licenziamento dell’avvocato, che non nega “...
Garlasco, Lovati fa mea culpa in TV: il rischio licenziamento, la posizione di Sempio e le nuove parole su Yara Gambirasio
L’avvocato di Andrea Sempio è tornato sulle sue dichiarazioni a Falsissimo di Fabriz...
Massimo Lovati, chi è l’avvocato di Sempio (nella bufera): vita privata, teorie controverse, il consiglio di Roberta Bruzzone
Il legale di Andrea Sempio ha scatenato le polemiche con le sue dichiarazioni a Fals...
Lovati scuote il caso di Garlasco: è indagato. Taccia tuona in Tv: “Cosa deve fare Andrea Sempio”
L’avvocato dichiarato di volere continuare con la difesa di Sempio, la collega non h...
Garlasco, salta l’incontro Lovati-Sempio e il caso del ‘sistema Pavia’ si allarga. Le ultime news in tv
Stando a quanto raccontato dall’avvocato di Andrea Sempio non sarebbe ancora stata p...
Garlasco in TV, la perquisizione ad Andrea Sempio: i 7 oggetti chiave e l’escalation di Lovati
Tra gli oggetti sequestrati figurerebbero anche un computer, il libro di Tizzoni e v...
Garlasco in tv, Eleonora Daniele stronca (ancora) l'avvocato Lovati: “Io non parlo di Corona”, tensione su Rai 1
Nella puntata di oggi di Storie Italiane la conduttrice ha subito frenato l’avvocato...