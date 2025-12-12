Trova nel Magazine
Garlasco in Tv, l’avvocato di Sempio: “14 punti di contatto con Chiara Poggi”. Poi la rivelazione di De Rensis

Liborio Cataliotti ha ricostruito i possibili oggetti toccati sia dal suo assistito che dalla vittima in via Pascoli: l’avvocato di Stasi su Fabio Napoleone

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il dibattito intorno al delitto di Garlasco è più acceso che mai e le indagini stanno per entrare nel vivo con la prima udienza chiave fissata per la prossima settimana. Nella giornata di ieri il team di Andrea Sempio si è riunito per discutere quella che sarà la difesa del 37enne vigevanese, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi e il cui Dna sarebbe ‘compatibile’ con i frammenti biologici trovati sotto le unghie della vittima. L’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Renis, ha intanto fatto una rivelazione risalente al 2022. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio sul Dna e i punti di contatto con Chiara Poggi

Ieri giovedì 11 dicembre 2025 a Roma – come detto – si sono riuniti i legali e i consulenti di Andrea Sempio. A breve si terrà la prima udienza chiave per discutere i risultati dell’incidente probatorio e, ovviamente, sotto la lente d’ingrandimento ci sarà anche e soprattutto il materiale genetico rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi, ritenuto ‘compatibile’ col Dna di Andrea Sempio dalla genetista Denise Albani. Il team difensivo ha discusso l’esito della perizia e ricostruito quelli che potrebbero essere stati i punti di contatto comune tra il 37enne vigevanese e la vittima nel 2007. "Premesso che si dovrebbero superare tutte le perplessità giuridiche e i dubbi scientifici sul DNA di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi, abbiamo individuato 14 punti di contatto. Il telecomando delle tv era stato utilizzato da Chiara Poggi la mattina dell’omicidio per accendere la televisione" ha fatto sapere l’avvocato Liborio Cataliotti al termine della riunione, dicendosi inoltre pronto a dimostrare alla Procura tutti i contatti oltre al telecomando: "Nel caso presenteremo una seconda perizia con tutti i possibili punti di contatto".

Le parole di Antonio De Rensis sul contatto ‘indefinito’ con Fabio Napoleone

Nella puntata di ieri di Ore 14 Sera (l’appuntamento pomeridiano di oggi è invece saltato per sciopero), l’avvocato Antonio De Rensis ha raccontato di essere stato contattato nel 2022 da Fabio Napoleone, capo procuratore di Pavia. Il legale di Alberto Stasi ha rivelato a Milo Infante di essere stato chiamato da Napoleone, ma di non avere mai avuto incontri ‘segreti’ con lui prima della riapertura del caso Garlasco. "L’ho ripetuto in molti contesti ma lo ripeto qui in maniera molto chiara, non ho mai avuto nessun colloquio riservatissimo personalmente con il procuratore Napoleone" ha ribadito De Rensis, aggiungendo una sfumatura ancora più misteriosa a questo contatto ‘indefinito’: "Il contatto mi ha turbato, non spaventato. Nessuno mi ha minacciato".

