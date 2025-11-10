Garlasco in TV, l’avvocato di Lovati dopo le minacce: “Potrei mollare”. L’inchiesta si allarga tra nuovi indagati e polemiche Fabrizio Gallo si sfoga riguardo le critiche e la lettera anonima arrivata al suo assistito, ex legale di Andrea Sempio: domani non sarà in Procura a Brescia

Massimo Lovati è uscito di scena dall’inchiesta sul delitto di Garlasco, ma il nome continua ad alimentare il dibattito pubblico attorno all’omicidio di Chiara Poggi. L’ex legale di Andrea Sempio, infatti, avrebbe dovuto essere sentito domani a Brescia, nell’ambito della maxi-inchiesta sul caso corruzione e l’archiviazione delle indagini su Andrea Sempio nel 2017 ma – come fatto sapere dal suo avvocato, Fabrizio Gallo – non ci sarà alcun incontro in procura. Il motivo? La lettera anonima con tanto di minacce ricevuta da Lovati, che ha spinto anche lo stesso Gallo a sfogarsi duramente. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, la decisione di Fabrizio Gallo dopo le minacce a Massimo Lovati

In attesa di novità sulla ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi, le indagini sulla rete di corruzione e il cosiddetto ‘sistema Pavia’ (che nel 2017 portò, tra le altre cose, all’archiviazione delle indagini su Andrea Sempio) sono entrate nel vivo. Nella giornata di domani la Procura di Brescia avrebbe dovuto sentire Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, ma il suo avvocato Fabrizio Gallo ha spiegato a Open che il suo assistito non si presenterà. "Le nostre priorità sono altre" ha fatto sapere Gallo, alludendo alla lettera anonima (con il messaggio minatorio "È meglio che stai zitto") ricevuta da Lovati. "Può essere una fesseria o può essere la verità. Ho chiesto ai carabinieri di controllare (…) Io in questo momento voglio prima verificare" le parole dell’avvocato, il quale ha denunciato il tutto proprio ai carabinieri.

Lo sfogo di Gallo: il rapporto con Lovati e l’ipotesi di ‘nuovi indagati’

Il nome di Fabrizio Gallo è rapidamente diventato uno dei nomi più ‘caldi’ e discussi nell’infinito dibattito sul delitto di Garlasco, soprattutto dopo la revoca del mandato difensivo di Massimo Lovati. Gallo è stato tra le figure più discusse fin dal suo ‘arrivo’, tra la direttrice di un giornale che ha collegato il suo nome a una rete di ‘ndranghetisti ad alcuni colleghi che hanno messo in dubbio il suo operato. "Sono pronto a lasciare l’incarico a uno dei tanti avvocati che si sono fatti avanti" si è sfogato l’avvocato, intervenuto a Mattino Cinque di Federica Panicucci: "Mi hanno denunciato e hanno presentato esposti all’ordine degli avvocati, io non me lo merito questo (…) "Io Lovati l’ho conosciuto in una trasmissione televisiva". Secondo il legale di Lovati, comunque, l’inchiesta su Mario Venditti e l’ipotesi di corruzione in atti giudiziari sarebbe solo all’inizio, con altri nomi che saranno coinvolti a breve allargando l’indagine, da Federico Soldani e Simone Grassi (che rappresentarono la difesa di Andrea Sempio) ai carabinieri con cui i Sempio avrebbe avuto contatti prima della notifica, Giuseppe Spoto e Silvio Sapone.

