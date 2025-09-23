Garlasco in Tv, nuovi scoop: l’audio segreto di Savu sconvolge Giletti. Poi parla il padre delle gemelle Cappa
Il conduttore de Lo Stato delle Cose ha commentato amaramente l’intervista mancata all’ex latitante rumeno che collegò l’omicidio di Chiara Poggi alla Bozzola
Il delitto di Garlasco continua a fare discutere e a ritagliarsi ampio spazio in tv. Ieri lunedì 22 settembre 2025 è iniziata la nuova stagione de Lo Stato delle Cose e Massimo Giletti è tornato a parlare dell’intervista ‘mancata’ all’ex latitante rumeno Flavius Savu, vale a dire colui che collegò l’omicidio di Chiara Poggi all’inchiesta sugli scandali del santuario della Bozzola. E proprio intorno al santuario mariano si sprecano gli interrogativi, dal momento che non è chiaro se la giovane, le sue cugine (le gemelle Cappa) o anche Andrea Sempio lo frequentassero. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti a Lo Stato delle Cose: l’arresto di Savu e il santuario della Bozzola
Ieri lunedì 22 settembre 2025 è tonato in onda Lo Stato delle Cose e Massimo Giletti ha debuttato al timone della nuova edizione del suo talk show in prima serata su Rai 3 dedicando ovviamente gran parte della puntata al delitto di Garlasco. Oltre a Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, e Antonio De Rensis, legali di Alberto Stasti, vari ospiti hanno detto la loro sugli ultimi sviluppi delle indagini della Procura di Pavia e non solo. Lo stesso Giletti, infatti, è tornato a parlare anche dell’arresto di Flavius Savu, l’ex latitante rumeno condannato a 5 anni di carcere per estorsione ai danni dell’ex rettore del santuario della Bozzola don Gregorio Vitali, fermato lo scorso 9 settembre in Svizzera. Savu collegò proprio l’omicidio di Chiara Poggi agli scandali del santuario mariano, sostenendo come la giovane fosse venuta a conoscenza di "qualcosa che non doveva sapere" e poi eliminata.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Giletti ha commentato amaramente la cattura di Savu, ribadendo che avrebbe dovuto intervistarlo di lì a poco e che "casualmente" (non senza una nota piccata) l’ex latitante sia stato fermato proprio pochi giorni prima del loro incontro. Savu avrebbe avuto del materiale scottante, dal momento che in un audio mandato in onda lo si poteva sentire preoccupato: "Io sono quello in pericolo, non il tuo capo. Non posso dare la foto così" le parole rivolte alla giornalista Elisa Esposito. Anche l’avvocato Roberto Grittini ha confermato: "Quello che dice Savu è verosimile. Lui mi ha detto: ‘Menomale che mi hanno arrestato, altrimenti mi avrebbero ucciso’". L’ex latitante avrebbe dunque temuto il coinvolgimento di qualcuno vicino al santuario della Bozzola, ma rimane da chiarire se l’ambiente del santuario sia stato effettivamente frequentato da Chiara Poggi, le gemelle Cappa o Andrea Sempio (che ha sempre negato). Il padre delle gemelle si è rifiutato di rispondere ("Lei non vuol sapere niente, io non dico niente"), mentre il Santuario della Madonna della Bozzola ha diffuso una nota ufficiale con cui ha definito "calunnie" le recenti voci circolate.
Potrebbe interessarti anche
Garlasco, Giletti irrompe nell’inchiesta: “Quel giornalista era io”, la rivelazione sull’arresto del latitante Savu
Il conduttore de Lo Stato delle Cose sostiene che avrebbe dovuto intervistare il Fla...
Garlasco, arrestato il latitante Flavius Savu: collegò l’omicidio di Chiara Poggi al santuario della Bozzola
Condannato per estorsione aggravata ai danni di alcuni religiosi su video di presunt...
Garlasco in TV, ore decisive: il testimone arrestato e l’intervista più attesa. Cosa succede
Stasera Massimo Giletti torna al timone della nuova edizione de Lo Stato delle Cose ...
Garlasco, il latitante pronto a collaborare sul caso Poggi: il mistero della Bozzola e l’udienza slittata. Le ultime news in tv
Arrestato ieri, Flavius Savu non si opporrà all’estradizione in Italia e collaborerà...
Garlasco in Tv, l’avvocato Lovati svela l'ipotesi choc sulla massoneria bianca. E tuona: "A ognuno il suo lavoro"
L’avvocato Lovati, difensore di Sempio, svela a Ignoto X la sua ipotesi choc: dietro...
Garlasco in Tv, il nuovo movente del killer e lo sfogo di De Rensis: “Vivono in un'altra galassia”
Le tracce trovate sulla spazzatura e sulle unghie del pollice di Chiara Poggi al cen...
Garlasco, il nuovo testimone della Bozzola e la teoria di Roberta Bruzzone su Sempio: “Viene da pensare male”
Mentre torna in auge la ‘pista satanica’ che collegherebbe l’omicidio di Chiara Pogg...
Delitto Garlasco, l'avvocato di Stasi sbotta: "Resoconto di un'indagine o un romanzo?". E l'errore 64 con le impronte
Le ultime novità nelle indagini sul delitto di Garlasco, compreso l'arresto di Flavi...