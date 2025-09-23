Garlasco in Tv, nuovi scoop: l’audio segreto di Savu sconvolge Giletti. Poi parla il padre delle gemelle Cappa Il conduttore de Lo Stato delle Cose ha commentato amaramente l’intervista mancata all’ex latitante rumeno che collegò l’omicidio di Chiara Poggi alla Bozzola

Il delitto di Garlasco continua a fare discutere e a ritagliarsi ampio spazio in tv. Ieri lunedì 22 settembre 2025 è iniziata la nuova stagione de Lo Stato delle Cose e Massimo Giletti è tornato a parlare dell’intervista ‘mancata’ all’ex latitante rumeno Flavius Savu, vale a dire colui che collegò l’omicidio di Chiara Poggi all’inchiesta sugli scandali del santuario della Bozzola. E proprio intorno al santuario mariano si sprecano gli interrogativi, dal momento che non è chiaro se la giovane, le sue cugine (le gemelle Cappa) o anche Andrea Sempio lo frequentassero. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti a Lo Stato delle Cose: l’arresto di Savu e il santuario della Bozzola

Ieri lunedì 22 settembre 2025 è tonato in onda Lo Stato delle Cose e Massimo Giletti ha debuttato al timone della nuova edizione del suo talk show in prima serata su Rai 3 dedicando ovviamente gran parte della puntata al delitto di Garlasco. Oltre a Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, e Antonio De Rensis, legali di Alberto Stasti, vari ospiti hanno detto la loro sugli ultimi sviluppi delle indagini della Procura di Pavia e non solo. Lo stesso Giletti, infatti, è tornato a parlare anche dell’arresto di Flavius Savu, l’ex latitante rumeno condannato a 5 anni di carcere per estorsione ai danni dell’ex rettore del santuario della Bozzola don Gregorio Vitali, fermato lo scorso 9 settembre in Svizzera. Savu collegò proprio l’omicidio di Chiara Poggi agli scandali del santuario mariano, sostenendo come la giovane fosse venuta a conoscenza di "qualcosa che non doveva sapere" e poi eliminata.

Giletti ha commentato amaramente la cattura di Savu, ribadendo che avrebbe dovuto intervistarlo di lì a poco e che "casualmente" (non senza una nota piccata) l’ex latitante sia stato fermato proprio pochi giorni prima del loro incontro. Savu avrebbe avuto del materiale scottante, dal momento che in un audio mandato in onda lo si poteva sentire preoccupato: "Io sono quello in pericolo, non il tuo capo. Non posso dare la foto così" le parole rivolte alla giornalista Elisa Esposito. Anche l’avvocato Roberto Grittini ha confermato: "Quello che dice Savu è verosimile. Lui mi ha detto: ‘Menomale che mi hanno arrestato, altrimenti mi avrebbero ucciso’". L’ex latitante avrebbe dunque temuto il coinvolgimento di qualcuno vicino al santuario della Bozzola, ma rimane da chiarire se l’ambiente del santuario sia stato effettivamente frequentato da Chiara Poggi, le gemelle Cappa o Andrea Sempio (che ha sempre negato). Il padre delle gemelle si è rifiutato di rispondere ("Lei non vuol sapere niente, io non dico niente"), mentre il Santuario della Madonna della Bozzola ha diffuso una nota ufficiale con cui ha definito "calunnie" le recenti voci circolate.

