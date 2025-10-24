Garlasco in TV: gli audio manipolati, il mistero di Maurizio e il rebus dei ‘favori’ a Sempio Stasera Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi tornerà sul caso del delitto di Chiara Poggi. Spazio anche ad altri casi clamorosi, come l'omicidio di Pierina Paganelli. Ecco i dettagli.

Il caso Garlasco continua a tenere banco in tv e nei salotti della cronaca nera italiana. Nelle ultime settimane, la vicenda – mai veramente archiviata, tra verità giudiziarie e dubbi popolari – è tornata al centro del dibattito con nuove piste investigative e una serie di dettagli che rilanciano interrogativi pesanti. Questa sera a Quarto Grado si parlerà degli ultimi sviluppi sul caso, tra presunti ‘favoritismi’ a Sempio e il mistero nato attorno al nome di Maurizio, emerso di recente dalle intercettazioni. Ecco tutte le anticipazioni e le ultime novità.

Caso Garlasco: gli audio manipolati e il mistero di Maurizio

Le indagini sul caso Garlasco non si fermano, e adesso nell’occhio del ciclone finiscono le intercettazioni ambientali del 10 febbraio 2017, data dell’interrogatorio di Andrea Sempio. Stando a quanto ricostruito da Ore 14 sera su Rai 2, una parte dell’audio sarebbe stata manomessa: secondo un ingegnere del suono, rimangono "difformità" sospette, con possibili tagli e rimaneggiamenti. Un dettaglio che ha portato anche la criminologa Roberta Bruzzone a confermare la manipolazione.

Il mistero si infittisce, inoltre, a causa di quanto evocato nel dialogo tra i genitori di Sempio. Negli audio viene nominato un certo Maurizio: un personaggio a cui ci si riferisce con toni di commozione – "ci sono rimasto tanto male per tuo figlio mi ha detto il povero Maurizio" -, che tuttavia non è mai stato identificato con precisione dai genitori dell’indagato.

Nel frattempo, al centro della polemica finisce anche il trattamento riservato dalla Procura a Sempio. L’avvocata di Alberto Stasi, Giada Bocellari, ha ribadito a Mattino Cinque che "a Stasi purtroppo non è stato riservato un trattamento di grandissimo favore, da nessun punto di vista", sottolineando invece i ‘particolari riguardi’ che, a suo dire, la Procura avrebbe avuto per Sempio: "Il fatto che ci sia stata una discovery anticipata su alcuni atti, per esempio la consulenza sull’impronta 33, da parte della Procura, non è qualcosa che capita normalmente…anticipi il contraddittorio ad una fase in cui l’indagato il diritto al contraddittorio non ce l’ha".

Quarto Grado, tutte le anticipazioni di stasera

Questa sera, alle 21.30 su Rete 4, si tornerà a parlare del delitto di Garlasco nel nuovo appuntamento con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Oltre al giallo di Garlasco, la puntata affronterà anche altri casi clamorosi di cronaca italiana. In primo piano il delitto di Pierina Paganelli, uccisa e trovata senza vita nel garage di un condominio a Rimini il 3 ottobre 2023. Il focus sarà sul possibile confronto in aula tra l’unico indagato, Louis Dassilva, e Manuela Bianchi, ex amante e ora sua principale accusatrice.

Tra gli ospiti del parterre ritroveremo poi volti noti e analisti, tra cui Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Grazia Longo, Massimo Picozzi, Paolo Colonnello, Caterina Collovati, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Dove e quando vedere Quarto Grado in TV e streaming (venerdì 24 ottobre 2025)

L’appuntamento con Quarto Grado è fissato per stasera, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 21:30 su Rete 4. Il programma sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, e per chi volesse recuperare la trasmissione, le repliche on demand saranno visibili sulla stessa piattaforma nella sezione dedicata a Quarto Grado.

