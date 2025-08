Garlasco in tv, il rebus della goccia di sangue e l’altro assassino: cosa succede La ricreazione della scena del crimine in 3D dell’esperto Enrico Manieri apre nuove ipotesi: l’avvocato di Stasi stasera a Filorosso da Manuela Moreno

Si complica ancora il caso Garlasco. Mentre la Procura di Pavia sta proseguendo con le indagini senza lasciare trapelare nulla, infatti, il dibattito intorno all’omicidio di Chiara Poggi si accende tra nuove ipotesi e, soprattutto, nuovi dettagli. A dire la sua, questa volta, è Enrico Manieri, tecnico esperto di Bloodstain Pattern Analysis (BPA, analista delle tracce di sangue), che ha ricreato la scena del delitto di quel tragico 13 agosto del 2007 con risultati sorprendenti. Gli ultimi aggiornamenti sul caso stasera a Filorosso, condotto da Manuela Moreno. Scopriamo le ultime news e tutte le anticipazioni della serata

Delitto di Garlasco: gli ultimi sviluppi

"Quella mattina in casa Poggi c’erano più persone" ne è sicuro Enrico Manieri, tecnico esperto di Bloodstain Pattern Analysis (BPA, analista delle tracce di sangue) e scene del crimine. Insieme al figlio Marco, infatti, Manieri ha ricreato la scena del delitto attraverso vari modelli 3D per ricostruire quanto accaduto il 13 agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco. Stando alle foto e alla ricostruzione, l’esperto (che negli anni Novanta fu consulente di parte per la difesa nel caso Pacciani) si è concentrato su un dettaglio in particolare. "Ho studiato una piccola macchia di sangue sotto la cornetta del telefono" spiega Manieri: "Quell’inclinazione dimostrerebbe che la cornetta in quei momenti era sollevata. E questo è un elemento che in passato non era mai stato preso in considerazione".

Secondo l’esperto sulla scena del crimine non ci sarebbe stato solo l’assassino: "Lo evidenzia anche l’impronta descritta nella relazione autoptica del medico legale che rileva una macchia sulla coscia sinistra di Chiara con una suola diversa". Manieri ha anche lanciato un’ipotesi su quella che potrebbe essere stata l’arma del delitto, di cui ancora non si conoscono i dettagli: "Dalle foto si vede un portavaso in ferro battuto. Con mio figlio abbiamo ricostruito la scena. Tutte le ferite sul viso e sulla tempia di Chiara corrispondono a quel portavaso. C’è una coincidenza completa".

Filorosso, le anticipazioni: le novità su Garlasco

Oggi lunedì 4 agosto 2025 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche nella nuova puntata di Filorosso, condotta da Manuela Moreno su Rai 3. Interverranno, tra gli altri, l’avvocato Antonio De Rensis (legale di Alberto Stasi) e la criminologa Flaminia Bolzan. Tra gli ospiti della serata ci saranno anche il biologo ed ex generale dell’Arma dei Carabinieri, Luciano Garofano, il vicedirettore del quotidiano La Verità, Francesco Borgonovo e il presidente della Fondazione Corriere della Sera e Ferruccio de Bortoli. Spazio anche al caso di tentata estorsione a Raoul Bova; ne parleranno Francesca Pascale, i giornalisti Candida Morvillo e Stefano Zurlo, e le scrittrici Barbara Alberti e Michela Marzano. L’allarme sul virus del West Nile sarà invece al centro dell’intervista di Manuela Moreno allo specialista in malattie infettive, Matteo Bassetti.

Quando e dove vedere Filorosso in tv e streaming (lunedì 4 agosto 2025)

Filorosso va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Rai Play.

