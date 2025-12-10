Garlasco in Tv, l’alterazione della scena del crimine: “Nascosti oggetti fondamentali per il movente” Analizzando le foto della camera di Chiara Poggi la youtuber Bugalalla Crime ha evidenziato alcuni oggetti mancanti che non sarebbero stati repertati

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Le indagini sul delitto di Garlasco sono in attesa di una svolta. Con la prima udienza chiave sulla nuova perizia fissata per il prossimo 18 dicembre, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi è ancora in alto mare, anche e soprattutto a causa degli ‘errori’ compiuti nell’ambito delle prime indagini. Sono infatti tantissimi gli elementi controversi e i racconti che non tornano risalenti al 2007 e – come evidenziato dalla youtuber Francesca Bugamelli (Bugalalla Crime), ospite a Ignoto X – non sono da escludere nemmeno vere e proprie manomissioni volontarie sulla scena del crimine. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, le intercettazioni tra Alberto Stasi e il padre

In attesa della prima udienza chiave (in occasione della quale i periti super partes si presenteranno davanti al gip con i risultati della nuova perizia), il delitto di Garlasco continua a fare discutere. Tra nuove intercettazioni e voci discordanti, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi rimane avvolto nel mistero. Tra le ombre più oscure c’è sicuramente la scena del crimine, oggi sotto la lente d’ingrandimento ma probabilmente ignorata (se non addirittura manomessa) nel 2007. Come raccontato dalla youtuber Francesca Bugamelli (in arte Bugalalla Crime), infatti, in questo senso non mancherebbero gli indizi. Ospite di Pino Rinaldi in collegamento con Ignoto X su La7, infatti, Bugalalla ha messo in dubbio la ‘qualità’ delle prime indagini passando in rassegna alcune foto della camera di Chiara Poggi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"I carabinieri quando entrano per la prima volta salgono anche al secondo piano ed entrano nella cameretta di Chiara Poggi (…) Tutto ciò che è presente nella stanza della vittima è importante, possono esserci reperti fondamentali" ha spiegato la youtuber. In un’immagine sul tavolino di Chiara si possono vedere tre oggetti: un completino intimo, una scatola di collant e la custodia di un dvd. Nelle foto successive gli oggetti vengono spostati, ma la ‘mancanza’ più grave si può trovare nei documenti del tempo: "È stato repertato il completino, le altre cose no" ha evidenziato Francesca.

Le testimonianze del tempo: la ‘verità’ sulla relazione con Chiara Poggi

"È una testimonianza, ancora una volta, di questi errori che vengono continuamente commessi su questa scena, una scena del crimine che non viene trattata come tale" la denuncia di Bugalalla Crime, che utilizza volutamente il termine ‘manomissione’ della seconda del crimine per indicare quanto successo, ipotizzando una volontaria alterazione che avrebbe poi portato a nascondere il movente del delitto di Garlasco: "Noi vediamo un accostamento di oggetti che, a oggi che siamo ancora a caccia di un movente, avrebbero potuto raccontare quanto avvenuto magari poche ore prima del delitto".

Potrebbe interessarti anche