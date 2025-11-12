Garlasco in TV, 'cancellato' lo scoop delle Iene: il web insorge tra dubbi e sospetti Nella puntata dell’11 novembre su Italia 1, Le Iene non hanno mandato in onda il servizio bomba annunciato con una testimonianza inedita sul delitto di Chiara Poggi.

Tanta attesa per niente. Dopo aver annunciato un servizio "bomba" sul delitto di Garlasco, Le Iene ieri sera hanno deluso le aspettative degli spettatori interessati al caso di cronaca nera più seguito degli ultimi anni. Nella puntata andata in onda martedì 11 novembre, infatti, non è stato trasmesso alcun servizio relativo alle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, causando numerose proteste sul web da parte dei fan che hanno atteso lo "scoop" inutilmente fino a oltre la mezzanotte.

Garlasco, salta lo ‘scoop’ annunciato dalle Iene

Nel pomeriggio di ieri, le anticipazioni della nuova puntata del programma erano diventate virali sui social. La diretta dell’11 novembre prevedeva infatti un "servizio esclusivo" firmato da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, dedicato al caso di cronaca che nel 2007 ha sconvolto l’Italia con l’omicidio di Chiara Poggi. Il blocco, annunciato sui canali ufficiali de Le Iene e ripreso da diverse testate online, prometteva una testimonianza inedita che avrebbe potuto aggiungere nuovi dettagli utili a comprendere meglio cosa sia accaduto quella mattina del 13 agosto 2007.

Le Iene, cosa è andato in onda di ieri (11 novembre)

L’attesa, come detto, era altissima. La diretta condotta da Veronica Gentili e Max Angioni ha comunque offerto diversi spunti interessanti: dai monologhi di Vera Gheno e Sara Antinori, a un toccante servizio sul cestista Achille Polonara, appena rientrato a casa dopo la leucemia e dieci giorni di coma.

Tra i servizi più commentati anche quello sui lati ancora oscuri della morte di Nora, la 15enne trovata senza vita in un alloggio occupato a San Bonifacio, e l’intervista di Nina Palmieri a Elia Del Grande, il killer che a 22 anni sterminò la propria famiglia e che lo scorso ottobre è evaso, facendo perdere le proprie tracce. Peccato però che la puntata trasmessa ieri su Italia 1 non contenesse alcun servizio sul caso di Garlasco: una mancanza che non è sfuggita agli utenti sui social.

Niente Garlasco a Le Iene, le proteste sul web

Né Veronica Gentili in diretta né i canali social de Le Iene hanno spiegato il motivo della mancata messa in onda del servizio annunciato su Garlasco.

In serata, dai profili ufficiali del programma e da quello dell’inviato Alessandro De Giuseppe sarebbero inoltre scomparsi i riferimenti al servizio pubblicati nelle ore precedenti la puntata. Sul web, molti utenti hanno espresso la propria delusione per lo scoop "cancellato" (o forse solo rinviato). C’è chi ha scritto: "Ma davvero Le Iene non parleranno di Garlasco stasera? Servizio annullato??? Sta succedendo qualcosa?". O ancora: "Ma Le Iene? Ci hanno bidonati? #Garlasco". E poi: "Dicono che è sparita la storia di Garlasco dalla pagina de Le Iene. E la Buga ha detto in live che andrà la prossima settimana… Io resto a vedere, non si sa mai". In molti hanno ipotizzato che l’improvviso ripensamento del programma possa essere legato agli ultimi sviluppi del caso di Garlasco, come i risultati dell’incidente probatorio resi noti nel pomeriggio di ieri. "Le Iene hanno rimosso la parte relativa al caso #Garlasco? Non esiste più traccia sui canali social del programma e di Alessandro De Giuseppe… La Procura ha detto stop?", ha scritto un utente su X (ex Twitter).

Quando andrà in onda il servizio sul caso Poggi

Al di là delle ipotesi più o meno verosimili, il servizio su Garlasco potrebbe essere slittato semplicemente per una scelta editoriale. Non è da escludere, infatti, che De Giuseppe e Festinese abbiano deciso di "bloccare" il servizio alla luce delle novità emerse nella giornata di ieri, per aggiornarlo e trasmetterlo nella prossima puntata. Un’altra possibilità potrebbe riguardare una scelta legata agli ascolti, vista la concomitante diretta delle ATP Finals di Torino su Rai 2 (ieri sera era in onda il match Musetti–De Minaur), un evento molto atteso e con un target di pubblico potenzialmente sovrapponibile a quello de Le Iene.

Per ora, dalla redazione del programma non sono arrivate comunicazioni ufficiali. Gli spettatori restano quindi in attesa di capire se lo scoop su Garlasco sia stato sospeso o semplicemente rimandato alla prossima settimana.

