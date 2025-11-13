Garlasco, i file spariti di Chiara Poggi e nuovi dettagli 'scabrosi'. Le ultime news dalla Tv Causa tennis, Ore 14 Sera slitta in seconda serata con gli aggiornamenti sul delitto, ma anche con il collegamento da Muggia, dove una madre ha ucciso il figlio di nove anni.

Le ATP Finals di Torino stanno scombinando tutta la programmazione Rai, compreso Ore 14 Sera. Dopo la cancellazione della puntata pomeridiana del talk di oggi, giovedì 13 novembre 2025, anche la versione serale ha subito un sostanziale slittamento. Rai 2 questa sera, infatti, manderà in onda il match che vedrà impegnati all’Inalpi Arena Musetti e Alcaraz, motivo per cui Milo Infante e i suoi ospiti dovranno attendere la fine della partita per poter dare il ciak di inizio alla trasmissione. Se fino a ieri sembrava che anche l’appuntamento serale con il talk sarebbe saltato per via del tennis, oggi il cambio di programma: "Stiamo cambiando in corsa la programmazione… è tutto molto complicato", ha spiegato il giornalista a Libero Magazine, confermando che Ore 14 Sera ci sarà ma dopo le 22.30, e con i consueti aggiornamenti sul Delitto di Garlasco, oltre al collegamento in diretta con Muggia (Trieste), dove oggi una mamma ha ucciso il figlio di nove anni accoltellandolo alla gola.

Ore 14 Sera, le anticipazioni di oggi 13 novembre 2025 in seconda serata

Il tennis fa saltare tutti i palinsesti, ma la Rai non rinuncia a Milo Infante e Ore 14 Sera. Il giornalista e i suoi ospiti, infatti, tornano in onda questa sera ma con qualche ora di ritardo, giusto per dare il tempo al secondo canale di trasmettere il match tra Musetti e Alcaraz. Appuntamento con tutte le news sui maggiori casi di cronaca intorno alle 22.30 quindi, quando il conduttore presenterà al pubblico gli aggiornamenti sul Delitto di Garlasco. Tra gli spazi più importanti della serata il faccia a faccia con l’avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi insieme ad Antonio De Rensis. Nel talk, inoltre verranno analizzati anche altri aspetti del caso da chiarire, come la biancheria intima presente sulla scena del crimine, ancora da capire se fosse di Chiara Poggi o meno. E poi c’è la questione del computer di casa, da cui pare manchino dei file personali. Perché? Cosa c’era dentro e che fine hanno fatto?

Ore 14 Sera, quante puntate sono e dove vederlo

Ore 14 Sera è ripartito l’11 settembre e andrà in onda anche nel 2026, dopo la pausa natalizia al via dal 18 dicembre prossimo. Dopo la messa in onda su Rai 2, il programma sarà sempre visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

