Oggi mercoledì 13 agosto 2025 sono 18 anni esatti dalla scomparsa di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007 in quello che ora più che mai è uno dei casi di cronaca più discussi di sempre della cronaca nera italiana. Il comunicato di ieri della Procura di Pavia che ha fatto chiarezza sulla contaminazione e sul DNA di ‘Ignoto 3’ ha segnato una svolta fondamentale nelle indagini dopo la riapertura del caso e, nel giorno di questo triste anniversario, si tornerà a parlare di Garlasco anche a Zona Bianca. Scopriamo tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco: 18 anni fa l’omicidio di Chiara Poggi, le parole della famiglia

Sono passati esattamente 18 anni dal delitto di Garlasco e Alberto Stasi, condannato con rito abbreviato per l’omicidio di Chiara Poggi, sta per finire la pena nel carcere di Bollate in regime di semilibertà. Il caso, però – com’è noto – è stato riaperto e sta catalizzando l’attenzione mediatica dell’intero Paese tra nuove ipotesi, piste inattese e un dibattito sempre più acceso tra la difesa di Stasi e gli avvocati di Andrea Sempio, nuovamente indagato per il delitto di via Pascoli in concorso con ignoti. Nel giorno di questo tragico anniversario, tuttavia, la famiglia Poggi ha chiesto di fermare le discussioni. "Non vogliamo dire niente" hanno dichiarato ad Adkronos i familiari di Chiara, che oggi come ogni anno si ritroveranno nella chiesa cittadina per ricordare la sua scomparsa: "Vogliamo solo trascorrere l’anniversario da soli e in silenzio".

La situazione dopo il comunicato della Procura di Pavia sulla contaminazione: il caso

Il giorno più triste di Garlasco cade esattamente il giorno successivo a una delle svolte più clamorose delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Ieri, infatti, la Procura di Pavia ha fatto sapere tramite un comunicato di avere effettuato gli accertamenti biologici sull’ormai famigerata garza utilizzata sulla bocca di Chiara Poggi nel 2007, dove era stato riscontrato un DNA maschile sconosciuto. Stando a quanto reso noto dalla Procura la contaminazione sarebbe del tutto involontaria e avvenuta per errore successivamente in autopsia, probabilmente dal cadavere di un altro giovane in sala autoptica. La caduta dell’ipotesi di ‘Ignoto 3’, tuttavia, non fermerà gli avvocati di Alberto Stasi, che si sono detti già pronti a chiedere una revisione della condanna.

Quando e dove vedere Zona Bianca in tv e streaming (mercoledì 13 agosto 2025): le anticipazioni

Oggi mercoledì 13 agosto 2025 a Zona Bianca si tornerà ovviamente a parlare del delitto di Garlasco a 18 anni esatti dall’omicidio di Chiara Poggi. Nella nuova puntata del talk show condotto da Giuseppe Brindisi si tratteranno gli ultimi sviluppi del caso, anche e soprattutto dopo le comunicazioni della Procura di Pavia. Nel corso della serata spazio anche al problema dell’overtourism in Italia e del ‘carovita’ delle spiagge nostrane, sempre più deserte.

Appuntamento stasera in tv su Rete 4 in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione.

