Garlasco in Tv, perché l'impronta in casa può cambiare tutto. De Rensis: "Con Stasi serviva il coraggio di fermarsi" Ampio spazio al caso Garlasco nella puntata di Filorosso di lunedì 3 agosto 2026, la presenza di un'impronta in casa non considerata può aiutare Alberto Stasi

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

L’appuntamento con "Filorosso", l’approfondimento estivo targato Rai, non manca mai il lunedì sera, per questo il programma è regolarmente in onda anche il 3 agosto 2026. Previsto come di consueto uno spazio dedicato al caso Garlasco, alla presenza di Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi.

Garlasco, Filorosso puntata 3 agosto 2026: il faccia a faccia tra Monteleone e De Rensis

Si parte come di consueto con il faccia a faccia tra Antonino Monteleone e Antonio De Rensis, volto ad approfondire alcuni elementi relativi al delitto di Garlasco, con focus sia sulla nuova sia sulla vecchia inchiesta, che non possono che fare discutere. Il conduttore sottolinea come sia ormai sempre più vicina la fine di settembre, momento che può essere decisivo per comprendere meglio il lavoro della Procura di Pavia, che sembra essere intenzionata a chiedere il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, pronta a rispondere alla sua difesa con quattro consulenze che potrebbero rendere il quadro accusatorio più solido. E’ quindi interesante capire quali siano le aspettative dell’avvocato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Il mese di settembre potrebbe arricchire le indagini con le consulenze, poi vedremo, ma potrebbe essere un mese portatore di elementi. Mi interesso di Alberto, cerco di essere delicato quando si parla dell’indagato, il mio compito e quello della mia collega è quello di riuscire a dimostrare l’innocenza di Alberto. Noi non siamo accusatori di Sempio, sono due percorsi paralleli, ma quando sento giustamente alcuni suoi colleghi che parlano di garantismo con grande fervore io sono d’accordo, ma purtroppo nel 2007 non l’ho sentito, ed ero telespettatore. Ho fatto un lavoro di ricerca abbastanza accurata, ho recuperato i servizi di tutti i telegiornali e di quotidiani nazionali, ho visto i titoli del giorno in cui Alberto è stato fermato, ho risentito i servizi giornalistici, ma non ho visto garantismo e cautela, e io vivo sul pianeta Terra. Se qualche extraterrestre dovesse averla vista, sarei grato se me la facesse vedere, io non l’ho vista, tranne sporadiche voci, che sono rimaste per anni sporadiche".

La redazione di "Filorosso" ha inoltre sentito il professor Mario Felici, che ha voluto dire la sua in merito a chi dice che Stasi sia colpevole per l’assenza delle sue tracce sulla scena del crimine: "Non ho fatto altro che matchare, sovrapporre, le due immagini, ruotando la scarpa, a quel punto le coincidenze sono aumentate. Nella zona V c’è una perfetta coincidenza di questi segni, se ci fosse una traccia del suo passaggio e fosse confermata la verosimiglianza di questa impronta è chiaro che uno dei pilastri della condanna, non dico il principale ma quasi, potrebbe cadere".

De Rensis replica: "Quando è stata trasmessa la camminata di Alberto dove sembra svolgere passi irreali è una delle decine di esempi di camminata che lui ha fatto. Ricordo a me stesso che il sangue era secco, questo è stato dimostrato anche nel processo di primo grado. Ho sentito un suo collega in una trasmissione dire: ‘Chiedo ai telespettatori di pensare oltre il ragionevole dubbio se Stasi fosse colpevole’, c’è stata l’inversione del principio del ragionevole dubbio, che vale per l’innocenza. Questo per arrivare a dire come sia difficile abbandonare una tesi stratificata in due decenni, a volte chiedo a me stesso: ‘Ma questa opinione difende il proprio percorso di 20 anni o fotografa con obiettività il delitto di Garlasco? A volte ho avuto l’impressione che queste opinioni difendessero un percorso fatto su presupposti che il tempo ha dimostrato essere inesatti. Il Procuratore Generale Cedrangolo ha parlato di bufale, sicuramente lo è stato il sangue sui pedali, le immagini pedopornografiche raccapriccianti, ma su queste bufale si è fondato un percorso di quasi 20 anni. Quando un caso è così presente nell’opinione pubblica è normale che sia difficile pensare se un ragionamento possa essere seguito dal coraggio della non conferma. Mi spiego, quando Alberto è stato fermato, e poi si è verificato che il sangue non ci fosse, lì bisognava avere coraggio, il coraggio di dire: ‘Un attimo, adesso ci fermiamo tutti e vediamo se abbiamo esaminato al 100% ogni altra possibile ipotesi. Io credo che il coraggio, ed è una mia convinzione personale, non ci sia stato. Credo che i giudici abbiano sbagliato in totale indipendenza e in totale buona fede, che ha accompagnato anche il lavoro della Procura di Vigevano, ma a mio avviso era impreparata per gestire un omicidio che sarebbe complesso anche per gli investigatori di Roma, Milano, Napoli, Palermo, gente che tutti i giorni ha a che fare con gli omicidi. La buona fede non può essere la panacea per degli errori clamorosi, lo dicono i fatti, che sono eclatanti, interrogatori contemporanei, fermi, quello di Alberto eseguito su presupposti inesatti".

Spazio a un’intercettazione di un anno fa che coinvolge Sempio e il suo ex avvocato Lovati mentre stavano andando in macchina a Vigevano: "Da quanto non passo qui – dice il 38enne -. Prima quando avevo 17-18 anni venivamo qua". Questo non quadra con la "familiarità che lui dovrebbe avere con Vigevano, visto che il giorno del delitto si sarebbe recato in libreria", questa la replica del legale: "Non entro nel merito per rispetto dei colleghi che difendono Sempio, quando un avvocato deposita la nomina diventa l’avvocato, le nomine non si ereditano da processi precedenti".

Le scarpe di Stasi e l’impronta nella casa di Garlasco

Le scarpe indossate da Alberto Stasi il giorno del delitto di Garlasco sono da sempre al centro del dibattito, si è arrivati alla sua condanna anche perché si sosteneva non ci fossero sue tracce, segno evidente di come lui non potesse avere scoperto il corpo della fidanzata Chiara Poggi. Oggi, però, uno studio indipendente, realizzato dal professor Felici, ha analizzato le fotografie delle "tracce a V" presenti in casa, che corrisponderebbero alle sue Lacoste che lui ha riferito di avere addosso quel giorno.

La giornalista Ilenia Petracalvina controbatte però le osservazioni fatte dal professore: "Io ritorno sugli atti del processo, a oggi non c’è alcuna traccia di Lacoste sulla scena del crimine, uno dei punti della condanna è stata proprio l’assenza delle sue tracce, è stato l’indizio più pesante". Arriva il commento di De Rensis: "Il sangue era secco, altri soggetti hanno calpestato più di Alberto il sangue, hanno consegnato le scarpe e non avevano sangue né tracce. Il mese di settembre potrà aggiungere qualche particolare interessante, favorevole alla nostra linea difensiva finalizzata alla revisione".

Non manca l’opinione di Luciano Garofano: "Ogni contributo può essere utile, ma c’è sempre il problema dell’analisi fatta sul materiale originario e, prima ancora sulla scena, poi su fotografie che non riproducono fedelmente le impronte. L’impronta a V è stata in parte recepita dal RIS di Cagliari, ma non è stata definita come tale, se anche ci fossero una o due impronte di Stasi le persone non volano. L’assassino che ha frequentato quella casa con le scarpe a pallini abbiamo visto che tracce ha lasciato. Il sangue era liquido, il brigadiere Pennini lo ripete in Corte d’Assise, i Carabinieri hanno lasciato tracce di scarpe pur prestando attenzione a non pestare il sangue".

Il contenuto del frigorifero e le possibili manomissioni

Spazio a un tema al centro del dibattito recentemente, il contenuto del frigorifero presente nella villetta dove è stata uccisa Chiara Poggi a Garlasco (le immagini sono state scattate il 5 dicembre). In alto si nota la lattina di birra aperta che Stasi dice di avere bevuto, ma mai repertata, sul secondo scaffale una confezione di Estathé con quattro bric, tre banane ammuffite, sotto una vaschetta di pomodorini, anch’essi ammuffiti, una cipolla e una confezione di agrumi. I dubbi nascono però sul thè, il 9 agosto la vittima avrebbe acquistato una confezione con 6 bric, ne mancano quindi due, uno si trova nella spazzatura con il DNA di Stasi, non c’è traccia dell’altro. Ci sono però forti perplessità su quello nel cestino perché avrebbe caratteristiche differenti rispetto a quelli nell’elettrodomestico. All’interno della spazzatura è stata inoltre rinvenuta una buccia di banana, ma non ci sono tracce di questo nello stomaco della vittima.

A scattare le foto è stato il professor Francesco Avato, medico legale consulente di Stasi: "Quello che mi sembra possa emergere adesso è la discrepanza tra il lotto contenitore di Estathé ancora presente nel frigo e quello ritrovato nella pattumiera, ma non eravamo in condizione di repertare nulla. Non abbiamo nemmeno potuto osservare la pattumiera, ci è stato impedito, noi non l’abbiamo toccata, l’abbiamo aperta, fotografata, poi ci siamo fermati. Quando abbiamo deciso di salvare la pattumiera c’è stata un po’ di sorpresa nell’allora maggiore Cassese, qualcuno invece ha manipolato il contenuto della pattumiera".

Il primo a commentare è Garofano: "Mi disturbano le parole di Avato, dice che gli è stato impedito di esaminare, eravamo nelle indagini preliminari, non era possibile, ma si poteva osservarli. Tutto quello che la scena poteva mostrare è stato messo a disposizione anche della difesa di Stasi e dei suoi consulenti, è grave dire che questo è stato impedito". Arriva la replica di De Rensis: "La persona che ha parlato è un nome nella scienza italiana, ha diretto per decenni laboratori universitari di medicina legale, è un cattedratico a Ferrara. Le sue parole sono gravi, come posso pensare che un luminare del suo livello dica cose non vere? La spazzatura si reperta subito". Garofano ribatte: "Sono passati 20 anni, sono cambiate le esperienze, le possibilità analitiche, le scelte le facevamo anche in base a quello che il laboratorio poteva darci come risposta. In un contesto di omicdio si cercano impronte papillari, insanguinate e di scarpe, l’esame ispettivo della spazzatura che mostra un piattino con del mangime, un Estathé e del Fruttolo senza tracce ematiche non rappresenta un reperto importante. A questo posso aggiungere il posacenere e tutte le cose che ci imputano di non avere analizzato, in una scena del crimine non si reperta tutto, si valuta la posizione, la natura delle tracce, si immagina il trasferimento di una scena in laboratorio? Bloccheremmo il laboratorio. Tutta la scena del crimine è stata analizzata, ma non abbiamo analizzato alcune cose".

La youtuber Bugalalla fa un’osservazione rilevante: "Cè un’anomalia davanti agli occhi di tutti, il cibo per gatti c’è nella fotografia 2007, ma è sparito nel video del repertamento del 2008. E’ un dato di fatto la modifica subita dalla spazzatura".

Potrebbe interessarti anche