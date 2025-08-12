Garlasco, l’errore che ribalta le indagini e la rabbia degli avvocati di Stasi: richiesta choc dopo lo scontro in tv
Con il comunicato della Procura sulla contaminazione della garza si aprono nuovi scenari: De Rensis e Bocellari pronti a chiedere la revisione della condanna
Si apre una nuova fase per il delitto di Garlasco. Con il comunicato della Procura di Pavia (che ha stabilito che la garza utilizzata sul corpo di Chiara Poggi è stata contaminata solo in sala autoptica), infatti, si spalancano nuovi scenari per il caso più discusso della cronaca nera italiana. La caduta dell’ipotesi di Ignoto 3, tuttavia, non fermerà gli avvocati di Alberto Stasi, pronti a chiedere una revisione della condanna. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Delitto di Garlasco, la verità sulla contaminazione
Le indagini sul delitto di Garlasco sono arrivate (forse) a un punto di svolta. Nella giornata di oggi, infatti, il comunicato della Procura di Pavia ha confermato che l’ormai famigerata garza utilizzata per estrarre materiale biologico dalla bocca di Chiara Poggi è stata contaminata. Il tanto discusso DNA maschile di ‘Ignoto 3’, tuttavia, non sarebbe altro che frutto di un errore avvenuto solo in fase di autopsia. La contaminazione, in sostanza, sarebbe del tutto involontaria e riconducibile al cadavere di un giovane che con Chiara ha condiviso solo la sala autoptica. "Il comunicato della Procura di Pavia conferma la convinzione da sempre espressa dal nostro consulente: si è trattato di una palese contaminazione. Se si guardano i dati e non le suggestioni ogni passaggio conferma, anche se non ve ne era bisogno, la responsabilità di Stasi" ha dichiarato ad Adkronos Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La reazione degli avvocati di Alberto Stasi: cosa faranno
Dopo che la Procura di Pavia ha fatto chiarezza sulla chiacchieratissima contaminazione della garza, dunque, il caso Garlasco sta per entrare in una nuova fase. Il comunicato, tuttavia, non fermerà la difesa di Alberto Stasi. "Chi accoglie con favore la contaminazione, dimentica che questi gravissimi fatti compromettono in radice le valutazioni svolte nel processo a carico di Stasi e sono già di per sé idonei ad ottenere una revisione della sua condanna" hanno spiegato Giada Bocellari e Antonio De Rensis, aggiungendo: "I diligenti accertamenti svolti dalla Procura di Pavia ed il relativo esito comunicato stamattina evidenziano un fatto gravissimo che, a prescindere dalle ulteriori iniziative che si valuteranno di assumere, dimostra, ancora una volta, la totale inaffidabilità degli accertamenti svolti nel 2007, che si somma a tutti gli ulteriori errori commessi ed emersi negli ultimi mesi".
Potrebbe interessarti anche
Garlasco, l’affondo di Roberta Bruzzone dopo la svolta nelle indagini sulla garza contaminata: “Toh, guarda che sorpresa”
Come riferito dalla Procura di Pavia il DNA di Ignoto riscontrato nel tampone sarebb...
Delitto Garlasco, l’avvocato di Stasi e la contaminazione dell’impronta 33: “È inaccettabile”
Il legale Giada Bocellari torna a parlare delle tracce di DNA di Ignoto 3 trovate vi...
Delitto di Garlasco, la garza contaminata accende lo scontro: la legale di Stasi contro il consulente di Sempio
L’avvocato Giada Bocellari si scaglia contro l’ex comandante del Ris di Parma Lucian...
Garlasco in tv, la certezza su Stasi e l’impronta 33 e il grande errore nelle indagini
Intervenuto a Morning News, l’ex comandante del Ris di Parma Luciano Garofano ha acc...
Delitto Garlasco in tv, il secondo cadavere e la richiesta choc: “Stasi deve uscire dal carcere”
Secondo gli esperti la garza usata sulla bocca di Chiara Poggi potrebbe essere stata...
Garlasco, il giallo sull'orario della notizia della morte di Chiara. L'avvocato di Sempio si scalda: "Ma che ne so"
Nella puntata del 6 agosto di Zona Bianca, si torna sul caso Garlasco, tra cui l'ora...
Garlasco, bufera per l’impronta 33 fuori dalle indagini: l’avvocato della famiglia Poggi contro la Procura. Gli ultimi sviluppi in tv
La traccia 33 verrà esclusa dall’incidente probatorio: parla anche il legale di Albe...
Garlasco, Selvaggia Lucarelli smonta la pista del Dna del killer. La bordata che fa infuriare il web
La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle ha voluto fare chiarezza su alcun...