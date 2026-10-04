Garlasco in Tv, Garofano fa scintille anche a Domenica In: "Qui c’è pregiudizio". Poi rilancia sul Dna di Chiara sui pedali

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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ll caso Garlasco è ormai al centro dell’opinione pubblica da giorni, a maggior ragione da quando si sono concluse le indagini a carico di Andrea Sempio, ritenuto dalla Procura di Pavia l’assassino di Chiara Poggi, A fare discutere è soprattutto l’operato dei RIS all’epoca, che avrebbero nascosto due controanalisi negative che avrebbero dimostrato l’assenza di DNA della vittima dalla bicicletta di Alberto Stasi, unico condannato, elemento che ha influito nella sua sentenza. "Domenica In" ha così scelto di parlarne nella puntata di domenica 4 ottobre 2026, anche alla presenza di Luciano Garofano, che guidava il corpo quando è avvenuto il delitto.

Garlasco, Domenica In puntata 4 ottobre 2026: cosa è successo

Il Generale Luciano garofano è stato al centro di una lite particolarmente accesa pochi giorni fa, durante "Ore 14 Sera" con Antonio De Rensis, che lo ha invitato ad andare in Procura per raccontare la sua versione dei fatti, visto che il suo interrogatorio è stato ricco di "Non ricordo". "Tiri fuori quel po’ di dignità che le rimane e vada e vada a rispondere al Procuratore aggiunto, diventa un coniglio bagnato davanti a Civardi", ha detto senza mezzi termini l’avvocato. "Quelle corse negative non avevano alcun significato, non inficiavano il risultato positivo", ha replicato il capo dei RIS, teoria però inaccettabile anche per l’altro avvocato dell’unico condannato, Giada Bocellari, visto che non c’è alcun accenno a questi esiti nel fascicolo di indagine, non spetterebbe infatti al RIS decidere cosa inserire e cosa no.

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A introdurre lo spazio è il giornalista Tommaso Cerno: "Il delitto di Garlasco è un delitto infinito, abbiamo un colpevole per la legge in carcere, Alberto Stasi, sulla cui colpevolezza i dubbi sono enormi. Dall’altra parte siamo alla viglia di un possibile nuovo processo, con un altro sospettato, indiziato pesantemente, Andrea Sempio, Di fronte ci sono nuovi sospetti, dubbi, accuse che riguardano quell’indagine, emerge dalle carte della Procura che il RIS, all’epoca guidato dal Generale Garofano, sapesse cose che non ha comunicato, quindi l’innocenza di Stasi avrebbe potuto esserci nelle prove. Intanto c’è un colpevole in carcere (in realtà ha ottenuto l’affidamento in prova, ndr), con una sentenza ricca di dubbi".

Mara Venier interpella subito Vittorio Feltri, il primo a sostenere l’innocenza di Stasi: "Io l’ho detto dal primo giorno in cui è avvenuto il delitto, ho capito che accusare quel ragazzo sarebbe stato facile, ma sbagliato. E così è stato, ormai lo sanno tutti, ormai si è fatto 15 anni di galera (sono dieci e mezzo, per la precisione, ndr), le indagini sono state fatte col posteriore, tutto quello che ha riguardato il caso è stato trattato malamente. Siamo di fronte all’episodio giudiziario più squallido dell’Italia degli ultimi 50 anni, da quando ho l’uso della ragione".

Il Generale Garofano prova a spiegare la sua posizione: "Credo sia tutto un grande equivoco. Voglio chiarire una cosa, la Procura di Pavia con il suo comunicato dice solo di non avere trovato negli atti del 2007 copia di queste analisi negative, non parla di omissioni, né dice che noi abbiamo nascosto, fa un’osservazione. Ora invece si dà per certo che noi abbiamo nascosto o omesso questo ha portato a una campagna di delegittimazione con accuse a me e ai miei collaboratori di una gravità inaudita. Io parlo sulla base degli atti raccolti questa settimana, quando siamo stati convocati dalla Procura di Pavia eravamo privi di ogni documentazione, giustamente. Si è speculato sui non ricordo, sfido chiunque dopo 19 anni a ricordarsi dei contenuti specifici quando il RIS di Parma allora, come oggi si occupava di tantissimi casi. Il RIS non ha nascosto, non ha omesso, non ha falsato, né manipolato alcuna verità, si è attenuto solo ai risultati di laboratorio. Quale interesse potevamo avere noi o la Procura a indirizzare le indagini contro Stasi? Il dottor Stasi è stato condannato dopo cinque processi, da un anno e mezzo a questa parte si è voluta creare una campagna mediatica che si fonda sull’errore giudiziario, che fa presa. Rispetto quello che sta facendo la Procura, ma per dire che quella sentenza non conta o che fa schifo si deve arrivare con una revisione a dimostrare la sua innocenza".

Spazio quindi alle analisi: "Il 19 settembre il RIS fa tre analisi, una che dà un profilo di Chiara Poggi limitato, solo sei marcatori. Poi l’analisi viene ripetuta e si arriva a due analisi con un profilo chiaro. Tre analisi che dimostrano che quella traccia, verosimilmente riconducibile a sangue, appartiene a Chiara Poggi. Il 20 settembre per motivi che nessuno conosce ci sono due corse negative. Attenzione, vengono negative perché lì non c’è alcun DNA. Mettiamo che da cardiologo faccio un elettrocardiogramma, che viene positivo. Se non mi soddisfa decido di ripeterlo, nonostante il paziente è vivo, e quindi il cuore batte, l’elettrocardiogramma è piatto, quindi non ritengo utile quello per alcuna considerazione. Questo è successo, il Capitano Marino, che ha fatto le analisi, e non escludo me ne abbia parlato, ha pensato che le corse negative non invalidassero quelle positve. Che il profilo di Chiara fosse sui pedali è stato confermato dai consulenti della Procura, ma anche da quelli di Stasi".

Cerno però non ci sta: "Quello che sta dicendo lo deve decidere un dibattimento e un giudice, lei non può decidere cosa va e cosa no. Lei doveva garantire che tutti gli esami fossero valutati in dibattimento, per consentire a Stasi di difendersi. La similitudine con il cuore non regge, lei non sa se il paziente fosse vivo, al processo vanno solo gli esami che dicono di sì. Lei sta facendo il giudice, doveva portare le prove al processo".

Garofano obietta: "Mi interrompete, non capite come funzionano le cose. Se andiamo avanti in questo modo vi saluto, ho accettato di venire qui per spiegare. Se devo avere il tempo contato non posso spiegare. Quella era un’interpretazione che spettava al consulente del pm, al pm non si spiegano le analisi, ma un’interpretazione, fatta alla presenza die consulenti di parte, c’è un verbale del 24 settembre che attesta che ai consulenti sia stata vedere tutta la documentazione. Il processo è stato fatto con rito abbreviato, quindi sulla base degli atti raccolti, nessun giudice poteva discutere i nostri risultati, noi abbiamo messo in condizione il pm di sapere quali fossero i risultati che consideravamo positivi".

Rita Cavallaro ha un’altra versione: "Le storia non sta in piedi. Il 24 settembre Stasi viene arrestato per quello che loro scrivono nella relazione, la presenza del DNA probabilmente con sangue. Il pm fa un interrogatorio cruento, dove si insiste sul sangue, Stasi non sa spiegarlo. Loro sapevano delle controanalisi negative, di fronte a un profilo bello come quello del 19 nessuno fa controanalisi. E invece al capitano Marino deve essere venuto qualche dubbio al punto di farle. Il 24 non comunicato al magistrato delle controanalisi negative, se fosse stato comunicato avrebbe fatto un interrogatorio così forte? Nel verbale del 24 si parla della visione delle analisi ai consulenti, ma non dice quali. Voi avete occultato dal fascicolo una prova che scagionava Stasi, non spettava a voi, la valutazione si fa in contradditorio, deve farla un giudice".

Garofano ribatte: "Inutile tentare di dare spiegazioni, la dottoressa Cavallaro è sicura che noi abbiamo omesso. Queste persone sono interessate solo a screditare, non accettano altre spiegazioni. Dicono che noi abbiamo mandato in galera Alberto Stasi, ma la sentenza è arrivata dopo cinque processi, c’è una manipolazione della realtà costante".

Feltri non riesce a trattenersi: "Ovviamente una scelta accusatoria. Processo di primo grado assoluzione, stessa soluzione nel secondo, poi arrivano i fenomeni della Cassazione e gli danno 16 anni, già questo è assurdo. E’ l’episodio più squallido della storia giudiziaria italiana, anche un cretino come me il giorno dopo aveva capito che non potesse essere stato Stasi. Non capisco perché ci si difenda dalle piccolezze, è tutta una schifezza, bisognerebbe scusarsi e cominciare da capo in modo serio, ma non c’è stato niente di serio in questo processo. Chiedano scusa anche i giudici, avete fatto una figura orrenda, ammettetelo e chiudiamo il caso".

Garofano ribatte ancora: "In questa trasmissione c’è un pregiudizio, si dice che a tutti i costi noi dovremmo avere sbagliato, se non ammettiamo di avere sbagliato siamo fessi, noi non abbiamo fatto nessun errore. Il profilo è valido, lo dicono altri consulenti, non dovete continuare a dire dell’esistenza dei profili negativi che inficiano il risultato. Non accetto insinuazioni, grave che si dica di guardare gli altri casi perché potremmo avere sbagliato. Difenderò fino in fondo la mia reputazione e quella dei collaboratori, a chi andrà fuori da una normale critica perseguirò le calunnie e le accuse gratuite".

Feltri chiude: "Avete fatto una figura schifosa. Garofano, Dite che eravate tutti ubriachi che sarebbe meglio almeno chiudiamo la pratica". Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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