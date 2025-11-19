Garlasco in TV, il dettaglio (sospetto) nelle foto di casa Poggi non sfugge: "Guardate i cuscini sul divano"
Un nuovo esame delle immagini scattate nella villetta di Garlasco spinge gli ospiti di Mattino 5 a interrogarsi su cosa potesse essere accaduto realmente nelle ore precedenti al delitto.
Nel corso dell’ultima puntata di Mattino Cinque di oggi, si è tornati a parlare delle immagini scattate nella villetta di Garlasco subito dopo il delitto, materiali che ancora oggi riescono a riaccendere interrogativi e sensazioni difficili da ignorare. L’osservazione dei dettagli presenti nel salotto della casa ha riportato al centro dell’attenzione una serie di elementi che, pur senza offrire risposte definitive, continuano a stimolare il dibattito su cosa possa essere successo nelle ore che hanno preceduto la scoperta del corpo di Chiara Poggi.
La posizione delle sedie nel soggiorno di casa Poggi a Mattino Cinque
Durante la puntata, l’attenzione si è concentrata innanzitutto su due sedie che, nelle foto scattate dalle forze dell’ordine, appaiono spostate rispetto alla loro collocazione abituale. La conduttrice ha osservato come alcuni particolari possano restituire l’impressione di un movimento o di presenze ulteriori nella casa. Di fronte alle immagini, è stato chiesto da Federica Panicucci all’avvocata Elisabetta Aldrovandi: "La sedia che sembra spostata, la televisione accesa in mute. Questa scena cosa ci restituisce?". La risposta è stata chiara: "Ci restituisce il fatto che forse in casa quella mattina c’erano magari più persone, un incontro tra più persone che poi in qualche modo può essere finito nella maniera che sappiamo". Una considerazione che si inserisce nel solco delle ipotesi discusse negli ultimi mesi e riprese più volte proprio all’interno della trasmissione.
Caso Garlasco: il dettaglio della televisione la mattina del delitto
Un altro elemento ritenuto interessante dagli ospiti in studio è la televisione accesa ma senza audio. Un particolare che, secondo chi ha preso parte al dibattito, potrebbe suggerire la presenza di qualcuno nella stanza nelle ore immediatamente precedenti al delitto. La conduttrice ha ribadito come questo dettaglio, in combinazione con altri, contribuisca a dare un’immagine più complessa di quel contesto domestico. In aggiunta, è stato fatto notare che il telecomando non si trovava nel salotto ma è stato rinvenuto sul tavolo della cucina, un punto che ha riacceso le domande su chi potesse trovarsi nell’abitazione in quel momento.
I dubbi sul divano e i cuscini sovrapposti
Tra gli elementi più discussi della puntata c’è stato però il divano, fotografato con due cuscini appoggiati uno sopra l’altro. La conduttrice ha sottolineato: "C’è una fotografia del divano con i cuscini uno sopra l’altro. Insomma, è una suggestione per carità, ma sembra che qualcuno ci abbia dormito, perché i due cuscini appoggiati sembrano proprio quelli che si usano per poggiare la testa". Un’osservazione che ha rapidamente alimentato nuove riflessioni, considerando anche i joystick e altri oggetti presenti nella stanza, interpretati come possibili indizi di attività svolte poco prima del delitto. L’analisi proposta nel corso di Mattino 5 non ha ovviamente valore investigativo, ma contribuisce a riportare l’attenzione sull’insieme di dubbi che avvolgono da anni la vicenda.
