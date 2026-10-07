Garlasco in Tv, il DNA e il test negativo sui pedali emersi ora. "La data che condiziona la storia". Il dettaglio che può aiutare Sempio A Dentro la Notizia mercoledì 7 ottobre 2026 spazio alle ultime novità sul caso Garlasco, con errori e omissioni commesse all'epoca, ma che nessuno conosceva

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Le indiscrezioni sulle indagini relative al delitto di Garlasco si susseguono a ritmo frenetico, anche ora che l’inchiesta a carico di Andrea Sempio, ritenuto dalla Procura di Pavia l’assassino di Chiara Poggi, si è conclusa. Ora che il fascicolo è tra le mani delle parti interessate stanno infatti emergendo una serie di dettagli davvero sconcertanti, non tanto sul quadro accusatorio contestato al 38enne, ma in merito a errori e omissioni commesse in passato quando a finire sul banco degli imputati è stato Alberto Stasi. "Dentro la Notizia" ha così scelto di parlarne nella puntata di oggi, mercoledì 7 ottobre 2026.

Garlasco, Dentro la Notizia puntata 7 ottobre 2026: cosa è successo

E’ innanzitutto emerso un dettaglio relativo agli esami effettuati a ridosso del delitto sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, ne era stato eseguito uno per rilevare eventuali tracce di sangue, con esito negativo, ma di cui finora non si era a conoscenza. Questo è venuto alla luce grazie a un appunto scritto a mano dall’allora Tenente Colonnello dei RIS Marino, rinvenuto nella sede dei RIS di Parma all’interno dei faldoni dove c’erano i documenti relativi al lavoro fatto per le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Questi non erano stati mandati al pm, scelta che non deve risultare del tutto strana, evidenzia Gianluigi Nuzzi, che prova a smorzare il tutto, sottolineando che "non ci deve essere per forza un complotto".

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Il materiale genetico prelevato sarebbe riconducibile a DNA umano, ma soprattutto a un DNA maschile, cosa che si aggiunge alle controanalisi relative alla ricerca di sangue che avevano dato esito negativo, altro elemento mai comunicato alle parti e alla pm dell’epoca, Rosa Muscio. Il manoscritto riporta una data, 20 settembre 2007, proprio quella dei test negativi. Anzi, anche l’Obti Test, il test specifico per rilevare sangue umano, sarebbe risultato negativo, circostanza ricordata dall’ex genetista dei RIS di Parma Giorgio Portera, sentito recentemente dai magistrati.

La Procura di Pavia non esclude che l’omissione derivi dalla volontà di non smontare il quadro accusatorio che si stava costruendo contro Alberto Stasi a poche settimane dalla morte della 26enne. I tecnici, invece, si difendono sostenendo che il campione fosse ridotto, per questo quanto uscito sarebbe stato da considerarsi un falso negativo.

A spiegare perché questo elemento possa avere un’importanza cruciale è il giornalista Giuseppe Brindisi, che si occupa da tempo con scrupolo del delitto di Garlasco e delle relative indagini: "Il 20 settembre succedono due cose importanti, che condizionano tutta la storia. Quel giorno vengono fatti due esami negativi sul campione che invece aveva dato il DNA bellissimo di Chiara Poggi, ma vengono nascosti. In più, lo stesso Marino fa l’Obti Test, l’unico vero test che serve per stabilire se ci sia o meno sangue, e risulta negativo. Quel giorno noi sappiamo di un problema probabile in merito all’esito del DNA del 19, ma anche che sicuramente non ci sia il sangue. Eppure tutto viene messo sotto il tappeto, boh". Gianluigi Nuzzi si chiede quindi perché quell’appunto non sia stato buttato, visto che può dare idea di una possibile manomissione delle indagini: "E’ un problema che mi pongo fino a un certo punto, ma noi non stiamo accusando i RIS, nel caso sono sotto accusa alcuni uomini dei RIS, l’istituzione resta importante e non deve essere toccata. Probabilmente c’era un delirio di onnipotenza, un senso di impunità, ma vale quello che vale". Nuzzi avanza un’osservazione: "Nel delitto perfetto in genere si cancellano le tracce, se questo andava fatto".

A intervenire a riguardo è Marina Baldi, genetista del team Sempio: "Sicuramente non si tratta del RIS delle persone, penso saranno in grado di spiegare. La buona fedesi vede proprio dalla scelta di non buttare gli appunti. Brindisi ha detto una cosa interessante, che l’Obti Test è l’unico test che quando viene negativo sta a indicare l’assenza di sangue. A noi questo interessa tanto per la difesa Sempio per l’impronta 33. Noi abbiamo questa traccia che è diventata rossa con la ninidrina, ha dato un test Combur, quello generico, positivo, e un test Obti negativo, ma siamo qui a discutere da mesi sul fatto che la calce potrebbe avere inibito la realtà dell’Obti in qualche modo, ma è falso. A noi vengono dei risultati differenti".

Brindisi rivela di avere una fonte affidabile, secondo cui quello che sta emergendo ora può essere considerato una briciola rispetto ad altri dettagli che potrebbero uscire. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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