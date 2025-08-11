Trova nel Magazine
Garlasco, i post di Simone Cristicchi e le sue teorie ‘particolari’: la curiosità

Il cantante romano segue da tempo le indagini e commenta anche sui social con l’idea che l’omicidio di Chiara Poggi sia riconducibile alla massoneria

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il delitto di Garlasco ha infiammato (e continua a infiammare) il dibattito non solo in Tribunale, ma anche e soprattutto tra i media. Dalla tv ai giornali, l’omicidio di Chiara Poggi è il caso di cronaca più discusso degli ultimi anni e tra avvocati, consulenti ed esperti con le ipotesi più disparate ognuno sembra volere dire la sua. Curiosamente, sui social è intervenuto anche Simone Cristicchi. Il cantante romano, infatti, da tempo segue le indagini e commenta il caso con teorie abbastanza particolari. Scopriamo tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, Simone Cristicchi e la pista massonica

Mentre la Procura di Pavia prosegue le indagini e il ‘mistero’ della contaminazione delle impronte continua ad animare lo scontro tra le parti, il dibattito pubblico intorno al delitto di Garlasco non sembra destinato a fermarsi, soprattutto sui social. Nella ‘discussione’ – come anticipato – è intervenuto anche Simone Cristicchi. Il cantante romano, infatti, sembrerebbe un grande ‘appassionato’ di crime e da tempo segue il caso dell’omicidio di Chiara Poggi con post e repost alquanto curiosi.

Sul suo profilo ufficiale X Cristicchi ha anche commentato gli ultimi sviluppi e le ultime dichiarazioni di Massimo Lovati, il legale di Andrea Sempio. Secondo il cantante l’intera vicenda sarebbe riconducibile alla massoneria, una delle piste più fantasiose e allo stesso tempo più gettonate degli ultimi mesi sui social: "Comportamenti suggestivi di Lovati: 1 – in diverse interviste rigira tra le mani una pennetta usb (rif. a quella in uso di CP?) 2 – Parla del ‘Sole di mezzogiorno’ (rif. a un termine in uso a una famosa associazione segreta?) 3 -Tira fuori più volte il termine ‘alchimia’". Tra i commenti e le reazioni del web, un po’ a sorpresa, non mancano gli utenti che si dicono d’accordo: "L’Avv. Lovati è un astuto e sapiente Jerofante, il quale ha parlato ‘in codice’ dall’inizio. In modo velato a distanza ha continuato a intimidire Stasi" e ancora: "Concordo: quando la ragione vacilla e subentrano gesti studiati, citazioni oscure e messaggi cifrati, è segno di un pensiero povero di sostanza che si rifugia nell’ombra dell’allusione invece che nella luce dell’argomentazione". In generale, però, i follower hanno ironizzato: "Ma tutto bene? Tutto sotto controllo?", "Posa il fiasco", "Fa caldo anche lì eh?". Etc.

L’ultimo post condiviso su X, tuttavia, non è l’unico sull’ipotesi massonaria, anzi. Il cantante da tempo ripubblica tweet altrui a sostegno della sua ‘tesi’. Nei giorni scorsi, per esempio, aveva pubblicato delle immagini relative a delle strane tavole: "Garlasco. La lettura delle 4 mutande con i colori della ìGrande Opera alchemica ritrovate su divano di Chiara è corente con le sue ricerche salvate e cancellate sulla sua chiavetta, sulla quale ci sono 9 immagini, che residuano da un articolo andato perso, relative a piastrelle celebrative di un tempio esoterico con simboli alchemici tratte da due libri che sono pietre miliari dell’alchimia adottatto on particolare, a livello simbolico dalla setta satanica dell’ Ordine dei 9 angoli (Ona)".

