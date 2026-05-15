Garlasco in TV, parla l'ex fidanzata di Andrea Sempio: "Ero innamorata, non sapevo parlasse da solo, mai visti i suoi amici" L’ex fidanzata di Andrea Sempio rompe il silenzio in televisione e descrive un uomo che, ai suoi occhi, era apparso del tutto normale. Le parole a Storie Italiane.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Sono giorni di grande fermento intorno al caso Garlasco e, nelle ultime ore, a tornare al centro dell’attenzione televisiva è stata l’intervista mandata in onda da Storie Italiane a una ex fidanzata di Andrea Sempio, ora nuovamente coinvolto nelle indagini legate all’omicidio di Chiara Poggi. Le sue dichiarazioni hanno acceso un nuovo dibattito, soprattutto perché il ritratto tracciato dalla giovane appare molto distante da alcune ricostruzioni emerse nelle ultime settimane.

Garlasco, parla l’ex fidanzata di Andrea Sempio: una storia normale

La ragazza, che ha raccontato di aver avuto una relazione durata circa tre anni con Sempio, ha spiegato di non aver mai percepito atteggiamenti strani o preoccupanti durante il periodo trascorso insieme.Nel corso dell’intervista trasmessa da Storie Italiane, avvenuta telefonicamente con l’inviata del programam Olga Mascolo, l’ex compagna di Andrea Sempio ha parlato di lui come di una persona che, almeno all’apparenza, conduceva una vita assolutamente ordinaria: "Ho un buon ricordo di lui, non mi aspettavo succedesse nulla del genere e, per questo, non ho voluto più guardare o avere a che fare con questa cosa", ha dichiarato, spiegando di aver preferito allontanarsi completamente dalla vicenda dopo essere stata ascoltata dai carabinieri. La donna ha anche precisato di non aver mai avuto motivo di sospettare qualcosa di particolare nel comportamento dell’ex fidanzato: "Io onestamente non sapevo che lui parlasse da solo né tante altre cose, ad esempio, si è detto che non si fosse legato a nessuno per molto tempo e non penso di essere stata io la sua unica ragazza. Lui mi ha parlato di altre relazioni, come è normale che sia, a me è sembrata una persona normale" ha raccontato, aggiungendo inoltre: "Non ho mai avuto motivo di preoccuparmi per lui, comunque". Poi il dettaglio su come vivevano il loro rapporto rispetto alle persone vicine: "Non ho mai conosciuto la famiglia né gli amici, non ha condiviso la sua sfera personale con la mia" ha raccontato durante l’intervista, facendo capire come una parte importante della vita dell’ex compagno fosse rimasta distante dal loro rapporto.

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Storie Italiane: i retroscena sul rapporto tra Sempio e l’ex fidanzata

La ragazza ha poi ammesso che, nonostante i tre anni trascorsi insieme, tra loro non ci sarebbe mai stata una conoscenza davvero profonda: "Non siamo entrati in una profonda conoscenza l’uno dell’altra, non c’erano sentimenti abbastanza profondi da approfondire di più, forse da parte sua ma anche da parte mia" ha spiegato, aggiungendo poi: "È durata tre anni, ma ero anche piccola quindi, per forza di cose, era una relazione importante. Se non si entra in profondità bisogna separare le strade".

La donna ha anche raccontato che il rapporto si sarebbe concluso in modo tranquillo, senza particolari tensioni. "Ci siamo lasciati perché le nostre strade erano diverse ed è stato tutto molto tranquillo. Io volevo qualcosa di più serio, ero innamorata di lui. Ho sofferto per la separazione, come succede in milioni di altri casi" ha confessato nel corso dell’intervista. Un altro elemento che ha attirato l’attenzione riguarda il fatto che Sempio, almeno secondo quanto riferito dalla sua ex compagna, non avrebbe mai parlato apertamente né di Chiara Poggi né di eventuali traumi personali: "Non mi ha mai parlato di Chiara Poggi, io non sapevo niente dei suoi traumi, non l’ho mai visto così. Per me sono cose che vanno al di là della comprensione e preferisco allontanarmi da quello che si è creato nell’immaginario", ha detto durante l’intervista.

I dubbi della ragazza sulle ricostruzioni di Andrea Sempio

Nel corso della trasmissione di Storie Italiane, le dichiarazioni della donna sono state commentate anche dagli ospiti presenti in studio. Tra questi il generale Garofano, che ha sottolineato come dall’intervista emerga il ritratto di un " Ragazzo normale, perbene, tranquillo", molto diverso rispetto ad alcuni aspetti che starebbero emergendo dalle carte dell’inchiesta. L’ex compagna di Sempio, tuttavia, ha ribadito più volte di non essersi mai fatta un’idea precisa su quanto accaduto a Garlasco: "Su quello che è successo a Garlasco io non mi sono fatta un’idea. Ci sono casi come quello di Giulia Cecchettin: il suo fidanzato sembrava normale, poi è successo quello che è successo. Non so neanche io che pensare" ha ammesso, aggiungendo anche: "C’era un rapporto intimo con Andrea ma si limitava a me e a lui. Condividevamo qualcosa, ma rimaneva sempre a un livello superficiale".

Poi la ragazza ha reso nota la sua volonta di prendere le distanze dalla vicenda: "Non l’ho più sentito assolutamente e non ho più voglia di sentirlo, perché non fa più parte della mia vita" ha dichiarato con fermezza, spiegando anche che già all’epoca aveva preferito non approfondire troppo i dettagli legati alle indagini. Secondo il suo racconto, Sempio le avrebbe parlato della vicenda soltanto in maniera vaga: "Sull’indagine mi aveva raccontato molto vagamente, mi ha detto quello che aveva riferito ai giornali, niente di più. Io non volevo avere a che fare con questa questione e con lui e oggi lo penso ancora di più: non volevo immischiarmi" ha spiegato la giovane.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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