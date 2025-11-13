Chi l'ha visto?, è caos dopo lo scivolone su Garlasco: "Nemmeno le scuse". E l'assenza di Lovati crea scompiglio Nella puntata di Chi l'ha visto? Sciarelli non fa riferimento al delitto di Garlasco, né invita l'avvocato Massimo Lovati a parlarne: cosa è successo e polemiche social

Nella puntata di Chi l’ha visto?, in onda mercoledì 12 novembre 2025, in prima serata su Rai 3, ci aspettavamo che Federica Sciarelli parlasse del delitto di Garlasco insieme all’avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, anche visto lo scoop lanciato dalla redazione di Chi l’ha visto? durante la diretta di Ore 14, ma sull’omicidio di Chiara Poggi nemmeno un commento in diretta da parte della conduttrice, né di persone ‘coinvolte’ in qualche modo nella vicenda.

A Ore 14 – lo ricordiamo – Milo Infante, leggendo un comunicato arrivato dalla redazione del programma di Federica Sciarelli, ha svelato che l’avvocato Lovati ha ricevuto l’invito a comparire come persona interessata dalla Procura di Brescia (per l’indagine sulla presunta corruzione in atti giudiziari del PM Mario Venditti) per oggi, giovedì 13 novembre, alle ore 16. Un fatto di cui il suo legale, Fabrizio Gallo, non era a conoscenza, tant’è vero che ha provato a chiamare il suo assistito mentre Ore 14 era ancora in onda. Se in un primo momento quest’ultimo aveva pensato di lasciare il mandato, nel corso della giornata di ieri tutto si è risolto, o almeno così parrebbe dalle ultime dichiarazioni di Gallo.

Garlasco, Lovati assente a Chi l’ha visto? e scatta la polemica sui social

Non possiamo sapere il reale motivo di questo silenzio sul caso più seguito d’Italia in questo momento, ma di certo c’è che sui social la mancanza del blocco su Garlasco non è passata inosservata e si punta soprattutto a criticare quanto accaduto nella puntata precedente. I social, infatti, parlano anche di disinformazione: "Mi sbaglio io, o a #chilhavisto stasera nn c’era #Garlasco?", "Sì, ok, ci può stare dato ciò che è successo mercoledì scorso, ma non so quanto possa essere a loro favore evitare completamente, semmai in questo modo vanno a confermare le critiche e mi chiedo perché rischiare tanto? Eppure qualche novità in queste ore c’è stata. Fa strano… No?", "Hanno fatto figura di m…la settimana scorsa", "Nemmeno le scuse per la disinformazione di mercoledì scorso… ", "Era annunciata la presenza di Lovati, poi niente".

Per chiarire il motivo della polemica, vi riportiamo alcune critiche mosse proprio dagli utenti di ‘X’ durante la scorsa puntata a Chi l’ha visto?: "#Garlasco #chilhavisto Savu non ha mai accusato Stasi. Meglio che pensiate agli scomparsi", "La vostra è diffamazione e disinformazione", "Ecco lo scopo di una bugia in diretta TV…mettere le pulci in testa all’ opinione pubblica e danneggiare l’uomo di nome #Stasi #Garlasco #chilhavisto", "State attenti che Savu non ha detto ‘Stasi’ e non si sa a chi si riferisce", "Si aspettano le rettifiche sull’audio che avete fatto sentire".

E ancora: "Eh però dice che "il ragazzo" andava con TUTTI, non solo con "LUI", e gira tutta la frase al femminile come se si parlasse di una ragazzo etero che andava con TUTTE le ragazze e invece #Savu non dice assolutamente questo. Sciarelli ha preso fischi per fiaschi", "Si vede a mille miglia che #Sciarelli non ha letto mezza carta su #Garlasco", "Dare visibilità alle parole di un estorsore: è la fine della trasmissione #chilhavisto!", "Il Savu parla di un ragazzo, e senza contesto e senza nomi può essere qualsiasi cosa", "Nella telefonata di Savu siete solo voi a capire che parla di Stasi. Vi guardavo da anni, ma con questo caso per me avete chiuso. Occupatevi di scomparsi che è meglio".

Chi l’ha visto?, puntata 12 novembre 2025: cosa è successo dopo le polemiche su Garlasco e Lovati

Oltre ai tanti casi di scomparsa e all’assenza di Massimo Lovati, c’è una storia molto particolare che commuove, quella di un cane che fa ritrovare il suo padrone, René, in un viaggio dalla Liguria a Cagliari, passando anche per Barcellona, in Spagna. Magic è il nome del cane protagonista della vicenda ed è stato ritrovato a Pietra Ligure, in Liguria, il 18 ottobre scorso da persone che poi ne hanno diffuso una foto tramite un post sui social.

Poi, delle volontarie di Cagliari, vedendo l’immagine di Magic, scrivono alla redazione di Chi l’ha visto? per segnalare che quel cane è di un senzatetto di nome René che vive a Cagliari ed è scomparso il 17 ottobre 2025. Le volontarie si chiedono come il cane sia arrivato alla stazione e perché sia solo, anche visto che il padrone non se ne separava mai. Dopo aver fatto una serie di appelli in puntate precedenti, succede che arriva alla redazione del programma un messaggio dalla Croce Rossa spagnola in cui viene detto che Renato Tassi, detto René, si trova con loro a Barcellona.

"Ovviamente abbiamo richiamato subito, orgogliosi di essere stati così attivi in poco tempo", svela Federica Sciarelli. In questa occasione, i giornalisti di Chi l’ha visto? parlano direttamente con una volontaria italiana della Croce Rossa, che racconta il motivo per cui Magic non è col suo padrone: "Renato è in Spagna da un mesetto, viene da noi quasi tutti i giorni e continua a parlarci di questo cane che ha perso. Non sono insieme perché Magic è sceso dal treno… E’ stata una tragedia perché, durante il viaggio, si sono aperte le porte del treno e il cane è uscito all’improvviso (Renato invece non è riuscito a scendere in tempo, ndr). Stamattina abbiamo detto a René dell’annuncio che avete messo per segnalare la sua scomparsa e che il cane sta bene ed è in un rifugio. Lui si è tranquillizzato e si è messo a piangere per l’emozione di sapere che stesse bene". "Il ricongiungimento di René con il suo cane speriamo di vederlo la prossima settimana", chiude così l’argomento la conduttrice, felice del ruolo svolto nell’aiutare una coppia inseparabile a riunirsi.

Il caso ‘psichiatrico’ di Lorenzo Innocenti a Chi l’ha visto?

Tra i tanti casi anomali di cui spesso sentiamo parlare, ne emerge uno alquanto spiazzante di un uomo che, nonostante 9 mesi fa avesse ucciso con 27 coltellate la compagna Eleonora mentre il figlio era nella stanza accanto, ora è chiuso in un reparto psichiatrico ‘aperto’ in provincia di Firenze, a due passi dall’abitazione della sorella della vittima, dove però è libero di entrare e uscire quando vuole in attesa di scoprire se può affrontare (finalmente) il processo. Ricordiamo infatti che, a seguito dei danni dovuti all’essersi buttato dal secondo piano del palazzo subito dopo aver massacrato la compagna, è stato sottoposto a una perizia psichiatrica che stabiliva che non era in grado di affrontare un processo a causa di un deficit cognitivo legato alla caduta: in sostanza, non ricorderebbe cosa ha fatto.

Un fatto, quello che Lorenzo Innocenti può uscire quando vuole dalla struttura, che fa storcere il naso persino a Federica Sciarelli, che si chiede il motivo di tanta libertà dopo l’omicidio commesso, non certo un reato di poco conto. Ora però è stata disposta una nuova perizia psichiatrica, ma per saperne di più bisognerà aspettare ben 40 giorni, e poi, forse, la giustizia potrà fare il suo corso. E intanto la sorella di Eleonora ha paura per se stessa e la sua famiglia, mentre il direttore della struttura scrive ai giudici per chiedere di trovare al ‘paziente’ una soluzione alternativa, più adatta al caso, in quanto l’uomo, in realtà, non presenterebbe alcuna patologia psichiatrica.

Dopo il racconto della tragica vicenda e le parole della sorella della vittima, che chiude l’intervista dicendo "Mia sorella il caffè d’asporto non lo può più prendere", la linea torna allo studio e vediamo una Federica Sciarelli con gli occhi lucidi e una voce un po’ rotta. "Tutta la nostra solidarietà alla sorella" è il commento con cui chiude il blocco dopo aver ringraziato i cittadini per la segnalazione di questa storia.

Salvatore Del Campo, da Chef a latitante: si toglie il braccialetto elettronico e scompare

Infine, citiamo il caso di Salvatore Del Campo, evaso dai domiciliari (a quanto pare di questi tempi è facile anche farsi tagliare il braccialetto elettronico …), misura cautelare a seguito della denuncia per stalking, lesioni e minacce all’ex compagna e nei confronti della legale di quest’ultima. "L’aveva presa per il collo (all’avvocata, ndr), ma lui dice che era giusto fare così", ricorda la Sciarelli.

E, in effetti, è proprio ciò chi gli sentiamo dire nell’intervista telefonica dell’inviata Chiara Cazzaniga, parole che lascerebbero perplesso chiunque ancora adesso, nonostante sia passato un po’ di tempo – circa un mese fa – da quando la conversazione è avvenuta: "Le assicuro che non era fatto per distruggere la vita dell’avvocata, era un gesto di rimprovero, che è legittimo nel momento in cui non interviene nessuna istituzione". Ma l’inviata non ci sta: "No, le mani addosso a un’altra persona non si mettono a prescindere, quello è un reato!". De Campo però porta avanti la sua visione: "Non è così, non si mettono se uno non deve difendere la sua vita o quella degli altri".

L’uomo poi dice di avere tutto il diritto di togliersi il braccialetto elettronico e scappare e si lamenta perché i genitori non possono aiutarlo: "Lei deve capire che in questo momento sono in ristrettezza, i miei genitori credono di non potermi nemmeno aiutare per i beni di prima necessità, come mangiare". Ed è proprio così: "Non possono farlo perché è favoreggiamento alla latitanza", spiega la giornalista. Ma Del Campo s’innervosisce: "Non ci siamo capiti. Lo Stato italiano può dire una cosa, ma quella cosa lì non ha senso, perché questa persona, anche se sta fuggendo, deve poter mangiare". L’inviata di Chi l’ha visto? chiarisce: "No, perché lei è latitante, si dovrebbe costituire". E lui ribatte: "Ah, quindi chi è latitante deve morire?". La giornalista ribadisce che l’unico soluzione è costituirsi.

Dopo una segnalazione mandata alla redazione del programma, Chiara Cazzaniga va a Zurigo, luogo dove potrebbe nascondersi il latitante. Si scopre, però, che nessuno lo vede in città dal settembre del 2024, anche se in Svizzera c’è stato e ha lavorato come Chef in un ristorante italiano. Qualcuno ipotizza che l’uomo possa essere scappato a Londra, ma al momento non c’è nulla di certo.

